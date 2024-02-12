Исследование объяснило, почему люди начинают ненавидеть любимых блогеров

Лидеры мнений, за жизнью которых следит человек, могут начать вызывать негативные эмоции и агрессию. Ученые выяснили, почему отношение поклонников способно меняться так резко.

Поведение человека в интернете зависит от множества факторов. Например, люди стремятся быть анонимными, если хотят поэкспериментировать в самовыражении или обмануть других пользователей. А так называемые интернет-тролли зачастую склонны к психопатии или садизму.

Исследователи из Кардиффского университета (Уэльс) и Ланкастерского университета (Англия) изучили форумы, где люди негативно высказываются о знаменитостях. Пользователи погружались во все аспекты жизни кумиров, критиковали их действия, избранников, позицию по разным вопросам. При этом периодически отмечали, что «раньше любили» того или иного блогера. Как выяснилось, погружение в жизнь известного человека и сплетни помогали пользователям пережить то, что он стал известнее и сократил взаимодействие с поклонниками.

По словам авторов научной статьи, опубликованной в Journal of Marketing Management, у подписчиков блогера возникает иллюзия близких отношений с ним. Когда знаменитость отвечает на комментарии, ставит «лайки» и другими способами взаимодействует с поклонниками, последние могут начать думать, что их запомнили и считают друзьями. Чем больше становится аудитория блогера, тем тяжелее оказывается поддерживать с ней связь и ограждать личное пространство: инфлюенсеры перестают отвечать на комментарии, удаляют потенциально оскорбительные сообщения. В результате подписчики получают меньше обратной связи.

Обижают пользователей и ситуации, когда блогер публикует спонсорский контент после долгого молчания. Поклонникам кажется, будто их используют ради коммерческой выгоды, а отношения с известным человеком становятся менее доверительными. Появляется ощущение, что их предал близкий человек.

Многие авторы сообщений на форумах со сплетнями критиковали поведение блогеров, когда те переставали реагировать на полезные и приятные комментарии, благодарить подписчиков. Это воспринималось как высокомерие, «звездная болезнь». Если же новые публикации кумира по теме пересекались с обсуждениями фанатов в комментариях или на форумах, поклонники автоматически воспринимали такие посты как ответ аудитории и требовали четче это обозначить. Некоторые даже предлагали способы улучшить контент блога:

«Если вы все-таки читаете эти комментарии, я хотел бы предложить конструктивный обзор того, почему так много из нас раньше смотрели ваш контент, но больше этого не делают. Я не язвительный человек, поэтому постарался объяснить как можно проще и конструктивнее на форуме, где мой комментарий не будет удален».

Подобные обсуждения на изученных форумах позволяют пользователям чувствовать, будто влиятельные люди их видят, помнят и признают. При этом посты фанатов, посвященные контенту знаменитостей, позволяют узнавать новости, не взаимодействуя с блогами и не принося коммерческой выгоды их авторам.

Обсуждение личной жизни известного человека после разочарования в нем исследователи сравнили с наблюдением за аккаунтами бывшего возлюбленного в социальных сетях. Это альтернативный способ поддерживать отношения и какое-то время имитировать утраченную близость. Однако, по мнению авторов статьи, как и в случае с расставанием, фанатской любви просто стоит позволить постепенно сойти на нет. Желание преследовать объект обожания в Сети и сплетничать о нем приносит больше вреда, чем пользы.

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