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Частые переезды в детстве повысили риск депрессии после взросления
Люди, которые в возрасте до 15 лет несколько раз меняли место жительства, став взрослыми, на 60% чаще сталкивались с депрессией. Это показало новое обширное исследование ученых из Дании и Великобритании.
В основу работы, недавно вышедшей в журнале JAMA Psychiatry, легли данные о местах проживания более миллиона человек, которые родились в Дании с 1982 по 2003 год и находились в стране на протяжении первых 15 лет жизни. Отслеживание продолжалось до наступления смерти, эмиграции, постановки диагноза «депрессия» либо до конца 2018 года.
За время наблюдений депрессию диагностировали у 35 098 человек, из которых 67,6% составили женщины. Сопоставив данные с тем, где жили люди, исследователи ожидаемо установили, что детство, проведенное в более бедных и неблагополучных районах, коррелировало с повышенным риском столкнуться с депрессией после взросления. Причем такая вероятность возрастала на 2% с каждой дополнительной единицей падения в уровне доходов района.
Более неожиданной стала другая выявленная тенденция: даже единичный переезд в возрасте от 10 до 15 лет увеличивал вероятность последующей депрессии на 40% по сравнению с теми, кто не переезжал. Анализ с поправкой на индивидуальные факторы показал, что если место жительства в обозначенный период менялось два или более раз, то риск проблем с психикой у взрослых возрастал на 61% вне зависимости от степени благополучия района.
Ученые утверждают, что связь между частыми переездами в детстве и последующими психическими расстройствами установили впервые. О том, почему так происходит, исследователи отдельно не выясняли. Однако, по мнению авторов новой научной работы, причина кроется в том, что переезд разрушает социальное окружение детей, заставляя менять школу, компанию друзей и другие привычные для них сообщества.
Еще одним открытием, удивившим исследователей, оказалось то, что переезды в более благополучные районы не смягчали негативные последствия смены места жительства. Даже когда люди из самых бедных районов переезжали в самые обеспеченные, риск депрессии во взрослой жизни у них все равно был на 13% выше, чем у тех, кто в детстве жил в одном месте. Для сравнения, в обратном случае — при переезде из богатых в бедные районы — соответствующий риск возрастал на 18%.
В комментарии изданию The New York Times профессор Плимутского университета (Великобритания) и ведущий автор статьи Клайв Сабель (Clive Sabel) подчеркнул, что риск депрессии при переездах был существенно выше, чем когда детство проходило в беднейших районах, но место жительства не менялось.
По словам ученого, результаты исследования доказывают важность «социального капитала», то есть суммы всех социальных связей человека, которая формируется во время проживания в оседлом сообществе. Даже если молодые люди родом из неблагополучных районов, они все равно «встроены в это сообщество». Переезд в более благополучное место «вырывает» из привычной среды, оставляя при этом «все минусы бедного происхождения», к которым добавляются ощущения неприятия в новом окружении и несоответствия ему, пояснил исследователь.
Ученый посоветовал родителям тщательно все взвешивать, принимая решение о переезде.
«Научная литература однозначно указывает: стабильность в детстве, особенно в раннем, очень и очень важна», — заключил профессор.
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