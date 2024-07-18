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В МГПУ узнали, что молодежный сленг стал видоизменяться быстрее, чем раньше
Исследователь из МГПУ, доктор филологических наук Елена Борисова опубликовала результаты масштабного исследования современного молодежного сленга. Главный вывод работы — новое поколение российских тинейджеров уже не понимает значительную часть жаргонизмов, которые активно использует молодежь старше 20 лет. Это свидетельствует о стремительном обновлении молодежного языка.
Группа профессора МГПУ Елены Борисовой провела серию интервью и опросов среди молодых людей в возрасте от 13 до 22 лет в разных регионах России. Респондентам предлагалось объяснить значение нескольких десятков сленговых слов и выражений, которые были в ходу у предыдущего поколения молодежи. Результаты показали, что школьники правильно интерпретировали не более трети предложенных жаргонизмов, в то время как понимание среди студентов составило около 70 процентов.
«Даже для 20-летних молодых людей, которых трудно назвать старшим поколением, собственно подростковый сленг частично малопонятен. Они пытаются догадаться о значении слов, но зачастую ошибаются. Это говорит о том, что обновление молодежного языка существенно ускорилось по сравнению с прошлым веком», — комментирует Елена Борисова.
По ее словам, для молодежного сленга и раньше была характерна высокая динамика – заметные трансформации происходили каждые 3-5 лет с приходом нового “поколения” тинейджеров. Однако сейчас язык меняется еще быстрее, состав используемых жаргонизмов обновляется почти полностью за 2-3 года. Ключевым фактором лингвисты считают развитие интернет-коммуникаций и соцсетей.
«В онлайн-среде, которая для нынешних подростков стала основной площадкой общения, новые слова и мемы рождаются и умирают почти каждый день. Самые яркие и удачные из них закрепляются в сленге, вытесняя “прошлогодние” выражения. Поэтому неудивительно, что даже вчерашние школьники, не говоря уже о более старших людях, перестают улавливать значительную часть молодежного языка», — поясняет эксперт.
При этом, по мнению филологов, ускорение эволюции сленга нельзя однозначно оценивать как благо или проблему. С одной стороны, частая смена жаргонизмов позволяет каждой «генерации» молодежи эффективнее обособляться от предыдущих и последующих, более явно проявлять свою идентичность и единство. С другой стороны, общий разговорный язык, который отчасти пополняется из молодежного сленга, в таких условиях может утрачивать устойчивость и преемственность.
Тем не менее, филологи уверены, что язык как саморегулирующаяся система справится с этим вызовом. Действительно ценные и меткие жаргонизмы, даже в условиях быстрой трансформации сленга, все равно будут переходить в широкий обиход, обогащая общенародную речь. А профессиональным лингвистам остается лишь успевать фиксировать и изучать новые веяния «языковой моды» среди молодежи.
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