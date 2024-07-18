В МГПУ узнали, что молодежный сленг стал видоизменяться быстрее, чем раньше

Исследователь из МГПУ, доктор филологических наук Елена Борисова опубликовала результаты масштабного исследования современного молодежного сленга. Главный вывод работы — новое поколение российских тинейджеров уже не понимает значительную часть жаргонизмов, которые активно использует молодежь старше 20 лет. Это свидетельствует о стремительном обновлении молодежного языка.

Группа профессора МГПУ Елены Борисовой провела серию интервью и опросов среди молодых людей в возрасте от 13 до 22 лет в разных регионах России. Респондентам предлагалось объяснить значение нескольких десятков сленговых слов и выражений, которые были в ходу у предыдущего поколения молодежи. Результаты показали, что школьники правильно интерпретировали не более трети предложенных жаргонизмов, в то время как понимание среди студентов составило около 70 процентов.

«Даже для 20-летних молодых людей, которых трудно назвать старшим поколением, собственно подростковый сленг частично малопонятен. Они пытаются догадаться о значении слов, но зачастую ошибаются. Это говорит о том, что обновление молодежного языка существенно ускорилось по сравнению с прошлым веком», — комментирует Елена Борисова.

По ее словам, для молодежного сленга и раньше была характерна высокая динамика – заметные трансформации происходили каждые 3-5 лет с приходом нового “поколения” тинейджеров. Однако сейчас язык меняется еще быстрее, состав используемых жаргонизмов обновляется почти полностью за 2-3 года. Ключевым фактором лингвисты считают развитие интернет-коммуникаций и соцсетей.

«В онлайн-среде, которая для нынешних подростков стала основной площадкой общения, новые слова и мемы рождаются и умирают почти каждый день. Самые яркие и удачные из них закрепляются в сленге, вытесняя “прошлогодние” выражения. Поэтому неудивительно, что даже вчерашние школьники, не говоря уже о более старших людях, перестают улавливать значительную часть молодежного языка», — поясняет эксперт.

При этом, по мнению филологов, ускорение эволюции сленга нельзя однозначно оценивать как благо или проблему. С одной стороны, частая смена жаргонизмов позволяет каждой «генерации» молодежи эффективнее обособляться от предыдущих и последующих, более явно проявлять свою идентичность и единство. С другой стороны, общий разговорный язык, который отчасти пополняется из молодежного сленга, в таких условиях может утрачивать устойчивость и преемственность.

Тем не менее, филологи уверены, что язык как саморегулирующаяся система справится с этим вызовом. Действительно ценные и меткие жаргонизмы, даже в условиях быстрой трансформации сленга, все равно будут переходить в широкий обиход, обогащая общенародную речь. А профессиональным лингвистам остается лишь успевать фиксировать и изучать новые веяния «языковой моды» среди молодежи.

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МГПУ 9 статей Московский городской педагогический университет (МГПУ) — лидирующий государственный педагогический университет в России по качеству приема студентов. В структуру МГПУ входят все уровни образования. Тут готовят не только педагогов, психологов, филологов и переводчиков, но и специалистов по STEM, биологов, юристов, дизайнеров, тренеров. В университете, входящем в программу «Приоритет-2030», ведутся исследования в области цифровой дидактики и использования искусственного интеллекта в образовании, экологии, урбанистики и соучаствующего проектирования, педагогики и психологии, физиологии, нутрициологии и мотивации, функциональной грамотности и развития одаренности.