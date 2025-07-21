Почти половина девушек, получивших первый смартфон в шесть лет, думала о самоубийстве

Юноши и девушки, родившиеся в 1997-2012 годах, — это первое поколение, которое познакомилось со смартфонами и социальными сетями в раннем детстве. Кроме очевидных преимуществ от их использования, американские психологи отмечают и крайне опасные тенденции. По результатам нового исследования, представители поколения Z с 18-летнего возраста чаще других испытывают депрессию, чувство отчужденности, думают о самоубийстве и хуже справляются с жизненными трудностями.

Эксперты из международной исследовательской организации Sapien Labs (США) оценили связь между психическим здоровьем более 100 000 людей от 18 до 24 лет из разных культур и языковых групп по всему миру и использованием цифровых технологий. В частности, те из них, кто начал пользоваться смартфонами и зарегистрировался в социальных сетях до 13 лет, получили пугающе низкие оценки (в среднем один балл) так называемого коэффициента психического здоровья MH-Q по сравнению с теми, кто познакомился с гаджетами позже. Последние показали нормальные значения MH-Q — от 30 баллов.

Особенно ярко проявилась связь между очень ранним знакомством с цифровыми технологиями и суицидальными мыслями. Согласно опросу, почти половина девушек (48 процентов), получивших смартфон уже в пять-шесть лет, рассказала об этом. Оценка тяжести проявлений симптома в среднем составила у них семь баллов по шкале от единицы до девяти. Эта проблема касалась и молодых людей, но менее остро: показатель составил 31 процент. Молодые мужчины и женщины, которые начали пользоваться смартфонами в 13 лет и позже, сообщали о суицидальных мыслях гораздо реже. Об этом рассказали 28 процентов девушек и 20 процентов юношей.

Кроме того, эксперты отметили у тех, кто познакомился со смартфонами до 13 лет, отрыв от реальности, снижение самооценки и эмоциональной устойчивости. Примечательно, что 68 процентов негативных последствий, связанных с плохими семейными отношениями, положительно коррелирует с возрастом, в котором был создан первый аккаунт в социальных сетях.

Авторы исследования уточнили в статье, опубликованной в издании Journal of Human Development and Capabilities: наибольшему риску подвергаются владельцы смартфонов в Европе и Северной Америке, где дети получают гаджеты в 11 лет и раньше.

Ученые отметили, что вред наносят не смартфоны и в целом цифровые технологии сами по себе, а контент в социальных сетях. Этим, например, и можно объяснить снижение самооценки и суицидальные мысли у девушек, которые сравнивают себя с «образцовыми» фото и видео популярных блогеров или подвергаются оскорблениям других пользователей.

Кроме того, социальные сети могут быть источником получения дозы дофамина, который, кстати, часто называют «гормоном удовольствия». Правда, это не совсем так: дофамин сам по себе не вызывает чувства удовлетворения, а создает сильные ощущения от предвкушения результата. Так или иначе, уровень дофамина, полученного таким простым способом, быстро падает. Стремясь восполнить его, пользователь обращается к социальным медиа снова и снова, что может привести в итоге к отрыву от реальности и закономерному ухудшению психического здоровья.

Любопытно, что знакомство с цифровыми технологиями в преклонном возрасте практически не связано с какими-то негативными последствиями для психического здоровья. Более того, Джаред Бенге из Техасского университета в Остине (США) и его коллега Майкл Скаллин из Университета Бэйлора (США) даже отметили снижение риска когнитивных нарушений на 42 процента у тех, кому не меньше 70 лет.

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Денис Яковлев 43 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.