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Рост суицидальных мыслей у девочек-подростков связали с распространением секс-меньшинств
Статистические данные из США показывают, что за последние годы у американских старшеклассниц стали чаще возникать идеи о самоубийстве. Профессор Нью-Йоркского университета увидел возможное объяснение в том, что все больше школьниц причисляют себя к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Исследование об этом вышло в журнале Educational Researcher. Ведущий автор статьи, специалист в области экономических наук и образовательной политики Джозеф Кимпиан (Joseph Cimpian), считает, что причины следует искать не в повышении склонности девочек-подростков в США к самоубийству. Скорее, негативная тенденция связана с тем, что среди старшеклассниц стало больше представительниц секс-меньшинств — сообщества, в котором исторически регистрируют более высокие показатели суицидальных мыслей и поведения.
Кимпиан совместно с коллегой Молли МакКуиллан (Mollie McQuillan) из Висконсинского университета в Мадисоне изучил результаты опроса Youth Risk Behavior Survey о рискованном поведении среди американской молодежи. Раз в два года его проводят Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
По данным за 2015, 2017, 2019 и 2021 годы ученые проследили, как менялись сексуальная ориентация и гендерная самоидентификация у старшеклассников разного пола. В выборку вошли более 44000 учащихся.
Выяснилось, что в рассмотренные годы доля девушек, причисляющих себя к секс-меньшинствам, увеличилась более чем вдвое: с 15% в 2015-м до 34% в 2021-м. В этот же период соотношение старшеклассниц, сообщивших о суицидальных мыслях и планировании самоубийств, выросло с 23% до 29% и с 19% до 23% соответственно. Доля школьниц, пытавшихся покончить с жизнью, с 2017 по 2021 год поднялся с 10% до 13%.
Исследователи также установили, что у представительниц секс-меньшинств стабильно отмечались более высокие показатели, иллюстрирующие суицидальные наклонности. В 2021 году доля рассматривавших самоубийство в этой группе составила примерно 48% против приблизительно 20% у лиц женского пола гетеросексуальной ориентации.
Статистические методы, использованные при анализе, позволили установить, что фактор принадлежности к секс-меньшинствам напрямую коррелировал с ростом суицидальности у женского пола.
У старшеклассников мужского пола наблюдалась другая картина. Доля не относящих себя к гетеросексуальным цисгендерным людям среди них увеличилась незначительно, с 6% в 2015 году до 9% в 2021-м. Соответственно, эти изменения меньше коррелировали с колебаниями в суицидальных наклонностях.
Выявленные тенденции у девушек и юношей сохранялись вне зависимости от их этнической принадлежности. Ученые отметили, что учащиеся, относящие себя к секс-меньшинствам, подвергаются повышенному давлению в обществе, и призвали направить на их поддержку дополнительные усилия в сфере образования и психологической помощи.
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