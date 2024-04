Психологи узнали причину суицидальных мыслей подростков

Согласно данным разных источников, мысли о самоубийстве возникают у 10-20% подростков по всему миру. Они не всегда приводят к попыткам покончить с собой, однако сигнализируют о тяжелом психическом состоянии. Чтобы вовремя его замечать и устранять, специалисты изучают причины, которые приводят к суицидальным мыслям.

Одно из недавних исследований показало, что дети, которые пропускают занятия в школе и отказываются посещать общественные мероприятия, более склонны к мыслям о самоубийстве. При этом в группе риска оказались даже те, кто был замкнутым с самого раннего возраста. Согласно другой научной работе, суицидальное поведение подростков и студентов во многом связано с низкой самооценкой.

Психологи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) изучили причины мыслей о самоубийстве в раннем подростковом возрасте. Ученые в течение года регулярно беседовали со 192 детьми 7-12 лет, а также получали информацию от родителей и опекунов о состоянии и поведении участников исследования. Результаты научной работы опубликовал журнал Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

С подростками, чьи опекуны сообщали о наличии у них суицидальных мыслях или случаев самоповреждения, исследователи общались каждую неделю. Других детей опрашивали раз в месяц.

Признаки глубокой депрессии обнаружили примерно у трети опрошенных детей, и у 70 участников исследования в течение года зафиксировали суицидальные мысли или поведение. Те, у кого были симптомы тяжелой депрессии, в 10 раз чаще задумывались о самоубийстве и действовали в соответствии с мыслями, вне зависимости от пола. При этом в целом девочки сообщали, что думают о суициде или причиняют себе вред, в четыре раза чаще мальчиков.

Авторы исследования также отметили, что суицидальные мысли или соответствующее поведение, как правило, возникали после ряда ситуаций. За неделю до беседы, в которой дети сообщали, что думали о самоубийстве, они зачастую говорили о проблемах с выражением чувств, ощущении себя обузой для окружающих, а также о критике со стороны родителей или опекунов.

По словам исследователей, подобные факторы влияют на суицидальные мысли не только в раннем подростковом, но и в подростковом и взрослом возрасте. Это необходимо учитывать в профилактике суицидального поведения, а также в лечении тех, кто уже о нем задумывается.

