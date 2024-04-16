Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Психологи узнали причину суицидальных мыслей подростков
У детей, которые чувствуют себя обузой для других, чаще возникают суицидальные мысли, выяснили специалисты из США. Кроме того, на психологическое состояние в раннем подростковом возрасте влияют некоторые действия со стороны родителей или опекунов.
Согласно данным разных источников, мысли о самоубийстве возникают у 10-20% подростков по всему миру. Они не всегда приводят к попыткам покончить с собой, однако сигнализируют о тяжелом психическом состоянии. Чтобы вовремя его замечать и устранять, специалисты изучают причины, которые приводят к суицидальным мыслям.
Одно из недавних исследований показало, что дети, которые пропускают занятия в школе и отказываются посещать общественные мероприятия, более склонны к мыслям о самоубийстве. При этом в группе риска оказались даже те, кто был замкнутым с самого раннего возраста. Согласно другой научной работе, суицидальное поведение подростков и студентов во многом связано с низкой самооценкой.
Психологи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) изучили причины мыслей о самоубийстве в раннем подростковом возрасте. Ученые в течение года регулярно беседовали со 192 детьми 7-12 лет, а также получали информацию от родителей и опекунов о состоянии и поведении участников исследования. Результаты научной работы опубликовал журнал Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.
С подростками, чьи опекуны сообщали о наличии у них суицидальных мыслях или случаев самоповреждения, исследователи общались каждую неделю. Других детей опрашивали раз в месяц.
Признаки глубокой депрессии обнаружили примерно у трети опрошенных детей, и у 70 участников исследования в течение года зафиксировали суицидальные мысли или поведение. Те, у кого были симптомы тяжелой депрессии, в 10 раз чаще задумывались о самоубийстве и действовали в соответствии с мыслями, вне зависимости от пола. При этом в целом девочки сообщали, что думают о суициде или причиняют себе вред, в четыре раза чаще мальчиков.
Авторы исследования также отметили, что суицидальные мысли или соответствующее поведение, как правило, возникали после ряда ситуаций. За неделю до беседы, в которой дети сообщали, что думали о самоубийстве, они зачастую говорили о проблемах с выражением чувств, ощущении себя обузой для окружающих, а также о критике со стороны родителей или опекунов.
По словам исследователей, подобные факторы влияют на суицидальные мысли не только в раннем подростковом, но и в подростковом и взрослом возрасте. Это необходимо учитывать в профилактике суицидального поведения, а также в лечении тех, кто уже о нем задумывается.
Южнокорейские инженеры разработали портативный очиститель воды, работающий от статического электричества, которое накапливается на коже. Устройство собирает необходимую для работы энергию всего за 10 минут ходьбы. Такой прибор может быть особенно полезен во время стихийных бедствий или в регионах, где нет доступа к чистой воде и источникам питания.
Антитело прасинезумаб уменьшило нарушения двигательной активности у людей с быстро прогрессирующей болезнью Паркинсона. Эффект проявился спустя год после начала соответствующего лечения, обнаружила международная группа исследователей.
Бактерии, обитающие в кишечнике, не только участвуют в пищеварении, но и воздействуют на иммунитет и поведение. Ученые из КНР показали, что у больших панд микробиота кишечника влияет на способность самцов к спариванию. Ранее другая группа исследователей выяснила, что микрофлора кишечника может быть связана со сниженным сексуальным влечением и у людей.
Особенности личности — в частности, степень экстравертности — влияют на то, кто с большей вероятностью будет одиноким, а кто вступит в отношения. Типы личности также связаны с уровнем общей удовлетворенности жизнью. К таким выводам пришли ученые из Канады.
В одежде H&M и Zara обнаружили «следы» незаконной вырубки лесов, захвата земель, насилия и коррупции
Два фешен-гиганта, одни из самых известных в мире массмаркета, — шведская компания H&M и испанская Zara — оказались косвенно причастны к разрушению окружающей среды Бразилии. К такому выводу пришли авторы крупного расследования, изучившие различные данные, в том числе полученные под прикрытием.
Некоторым насекомым становится сложнее находить себе пары внутри вида из-за роста концентрации «вредного» тропосферного озона. Он разрушает выделяемые этими животными половые феромоны, что может привести к «неправильному спариванию» и появлению бесплодного потомства. Такая ситуация опасна катастрофическим сокращением численности насекомых в мире. Об этом в своей статье рассказали биологи из Германии.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Консоли не сдаются: почему новый Xbox не станет лебединой песней игровых приставок
Мифы о радиации
Панацея от Covid-19: начались доклинические испытания нейтрализующих антител к SARS-CoV-2
Вместо Луны
Оружие из фантастических фильмов, которое может появиться в будущем
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии