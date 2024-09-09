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11 минут назад
Игорь Байдов
279

Китайский радар обнаружил «редкие» плазменные пузыри над пирамидами Гизы

4.6

Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.

Физика
# LARID
# Китай
# радары
# экваториальные плазменные пузыри
радар LARID
Благодаря самой мощной в мире наземной радарной системе LARID китайские геофизики выявили экваториальные плазменные пузыри, которые достаточно сложно наблюдать профильными приборами / © Chinese Academy of Sciences

Радар LARID — низкоширотный ионосферный радар дальнего действия, установлен на острове Хайнань и имеет дальность обнаружения 9,6 тысячи километров. Обычные радары с трудом «ловят» цели ниже горизонта из-за кривизны планеты. LARID преодолевает эту проблему, излучая мощные электромагнитные волны, которые отражаются от ионосферы и земли, что позволяет ему покрывать большие расстояния.

Китайский радар работает в диапазоне частот 8-22 мегагерц и оборудован двумя радарными подсистемами: одна направлена на восток, другая — на запад. Каждая имеет 24 приемные и передающие антенны.

В LARID используется полностью цифровая система фазированных антенных решеток, позволяющая в режиме реального времени корректировать частоту обнаружения, дальность, зону сканирования и проводить настройки радара по мере необходимости.

Китайский радар обладает уникальной способностью. Может выявлять экваториальные плазменные пузыри — «аномальное атмосферное явление», которое нарушает спутниковую связь и системы GPS, создавая помехи в ионосфере. Эти плазменные пузыри открыли давно, обычно их наблюдают в низких широтах. Они образуются, когда большое количество электронов внезапно исчезает из ионосферы, создавая обширные зоны, «обедненные электронами».

До сих пор наблюдения за этими пузырями были сопряжены с трудностями. Однако LARID справился с задачей и, таким образом, по заверениям китайских ученых, стал первым в мире радаром, которому удалось выявить эти аномалии в атмосфере. Когда китайский радиолокатор излучает мощные электромагнитные волны, они сталкиваются с экваториальными плазменными пузырями, в результате часть сигнала отражается обратно и улавливается антенной решеткой LARID.

Во время магнитной бури на Солнце 4-6 ноября 2023 года система LARID успешно обнаружила радиолокационное эхо от плазменных пузырей, формирующихся над Северной Африкой и центральной частью Тихого океана. Анализируя эти сигналы, китайские ученые смогли наблюдать за образованием плазменных пузырей и отслеживать их движение в режиме реального времени над египетскими пирамидами Гизы и островами Мидуэй. То есть геофизики следили за аномалией на расстоянии почти 10 тысяч километров — беспрецедентная дальность обнаружения. Об открытии сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на Институт геологии и геофизики при Китайской академии наук.

китайский радар
Китайский радар имеет дальность обнаружения почти 10 тысяч километров. Он работает в диапазоне частот 8-22 МГц и оборудован двумя радарными подсистемами, одна из которых направлена на восток, другая — на запад, каждая с 24 приемными и передающими антеннами / © Chinese Academy of Sciences

Китайские исследователи считают, что их открытие будет иметь важное значение для глобальных систем связи и навигации, а именно — позволит смягчить негативное воздействие плазменных пузырей на спутниковые сигналы. В обозримом будущем Китай может построить еще три-четыре радара, аналогичные LARID, в низкоширотных регионах. Такого рода сеть обеспечит непрерывный мониторинг экваториальных плазменных пузырей в режиме реального времени.

Из-за недостаточного разрешения LARID не подходит для обнаружения военных целей, например истребителей или кораблей. Однако, по сообщениям официальных китайских СМИ, местные военные активно используют загоризонтные радары с аналогичными, как у LARID, технологиями, которые успешно могут определять местоположение американских малозаметных истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

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Физика
# LARID
# Китай
# радары
# экваториальные плазменные пузыри
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Александр Панов
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Зависит от материала подошвы. Полиуретан легко стирается. У меня есть пара кроссовок которые протерлись именно насквозь. А в остальном

Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? 

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Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? 

Сергей Сфыеду
24 часа назад
Насчет скоротечности осады - авторы пишут, что при некоторых других осадах римляне возводили куда более монументальные сооружения, и видимо,

Римляне взяли неприступную крепость с помощью стройбатаРимляне взяли неприступную крепость с помощью стройбата

Сергей Сфыеду
24 часа назад
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Иван Колупаев
1 день назад
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Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Иван Колупаев
1 день назад
Николай, современный вид человека сформировался где-то 150-300 тыс. лет назад. https://artsandculture.google.com/story/pgVBmbqGPWhsKw?hl=ru

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Иван Колупаев
1 день назад
Vladimir, а заодно закопал в землю останки динозавров чтоб атеистам и агностикам было чем заняться.

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

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