19 сентября, 12:27
Игорь Байдов
33

В Южной Америке впервые обнаружили янтарь с насекомыми времен динозавров

❋ 4.1

В песчаном карьере в Эквадоре ученые нашли янтарь, которому 112 миллионов лет. Внутри оказались мухи, мошки, комары и осы. Эти существа летали среди деревьев и с большой долей вероятности кусали и сосали кровь динозавров. Теперь они расскажут о древнейшей экосистеме. Ранее ничего подобного на территории Южной Америки не находили.

Палеонтология
# динозавры
# насекомые
# янтарь
Насекомое в янтаре
Одно из насекомых, которое нашли в янтаре из Эквадора / © Mónica Solórzano-Kraemer

Янтарь — окаменевшая смола древних деревьев, способная сохранять все, что в нее попало. Липкая смола опутывала насекомых, листья, перья и на миллионы лет запечатывала их как в природном саркофаге. Такие находки служат для ученых бесценными капсулами времени.

До недавнего момента палеонтологи находили янтарь с сохранившимися внутри насекомыми или пауками главным образом в Северном полушарии, например в знаменитых балтийских месторождениях. Южная Америка оставалась белым пятном на карте «янтарных открытий», особенно для мелового периода — эпохи расцвета и господства динозавров. Находка в Эквадоре стала первой в своем роде и сразу вызвала интерес исследователей.

В 2022 году международная группа палеонтологов под руководством Ксавье Дельклоса (Xavier Delclòs) из Барселонского университета в Испании отправилась в провинцию Ориенте на востоке Эквадора. Поводом стали слухи, что в песчаных пластах в карьере Дженовева встречается янтарь со странными «вкраплениями».

Считается, что янтарь, найденный в этом месте, сформировался из смолы хвойных деревьев семейства араукариевых (Araucariaceae). Эти растения росли в тот период, когда современный Эквадор был частью суперконтинента Гондвана.

Дельклосу и его коллегам удалось собрать 60 фрагментов янтаря. Лабораторный анализ показал, что более трети образцов содержат «биовключения»: мух, ос, мошек, жуков, комаров, паутину, остатки растений. Возраст находки — 112 миллионов лет. Это середина мела — последнего периода мезозойской эры.

По мнению авторов научной работы, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment, все обнаруженные насекомые обитали в тропическом влажном лесу по соседству с динозаврами. Некоторые виды проходили часть жизненного цикла в воде. Значит, рядом с древним лесом располагалось много рек, болот и озер.

Особенно заинтересовали исследователей комары. По строению их тел ученые предположили, что насекомые питались кровью позвоночных. Предположительно, их жертвами становились как птицеподобные существа, так и нептичьи динозавры.

Tenebrionoidea
Один из представителей группы Tenebrionoidea, найденный в янтаре / © Enrique Peñalver

Эта деталь напоминает сюжет знаменитого фильма «Парк юрского периода», когда ученые получили ДНК динозавров из крови, сохранившейся в брюшке древнего комара, который застыл в янтаре. Однако считается крайне маловероятным, что ДНК может сохраниться в янтаре такого возраста. Создать настоящий «Парк юрского периода» (действие которого, правда, происходит в основном в меловом периоде) даже с помощью современных технологий невозможно.

По словам Дельклоса, если бы человек оказался в том лесу, насекомые доставили бы массу неудобств. Без репеллента невозможно было бы пройти и пары шагов. А рядом наверняка рыскали хищные динозавры, от которых приходилось спасаться куда быстрее, чем от комаров.

Таким образом, «биовключения» в янтаре дают поразительно яркую картину жизни мезозойской экосистемы. Каждая застывшая в смоле мошка или паутина превращается в документальное свидетельство жизни во времена динозавров.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
390 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Палеонтология
# динозавры
# насекомые
# янтарь
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
18 сентября, 12:05
Игорь Байдов

Ученые впервые подсчитали, сколько спирта содержится в рационе диких шимпанзе

Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.

Биология
# алкоголь
# спирт
# человек и животные
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
# этанол
19 сентября, 11:29
Любовь С.

«Хаябуса-2» не сможет «потрогать» свою цель — астероид, к которому летит аппарат, оказался крошечным, а его скорость вращения — рекордной

Пролет автоматической межпланетной станции «Хаябуса-2» около небольшого астероида 1998 KY26 запланирован на июль 2031 года. Однако новые данные наблюдений за объектом показали, что его размер в три раза меньше ожидаемого, а скорость вращения вдвое быстрее. Открытие превращает и без того сложную миссию в настоящую головоломку.

Астрономия
# «Хаябуса-2»
# астероид
# Бенну
# кратер
# планетарная защита
# Рюгу
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

