В Южной Америке впервые обнаружили янтарь с насекомыми времен динозавров

В песчаном карьере в Эквадоре ученые нашли янтарь, которому 112 миллионов лет. Внутри оказались мухи, мошки, комары и осы. Эти существа летали среди деревьев и с большой долей вероятности кусали и сосали кровь динозавров. Теперь они расскажут о древнейшей экосистеме. Ранее ничего подобного на территории Южной Америки не находили.

Янтарь — окаменевшая смола древних деревьев, способная сохранять все, что в нее попало. Липкая смола опутывала насекомых, листья, перья и на миллионы лет запечатывала их как в природном саркофаге. Такие находки служат для ученых бесценными капсулами времени.

До недавнего момента палеонтологи находили янтарь с сохранившимися внутри насекомыми или пауками главным образом в Северном полушарии, например в знаменитых балтийских месторождениях. Южная Америка оставалась белым пятном на карте «янтарных открытий», особенно для мелового периода — эпохи расцвета и господства динозавров. Находка в Эквадоре стала первой в своем роде и сразу вызвала интерес исследователей.

В 2022 году международная группа палеонтологов под руководством Ксавье Дельклоса (Xavier Delclòs) из Барселонского университета в Испании отправилась в провинцию Ориенте на востоке Эквадора. Поводом стали слухи, что в песчаных пластах в карьере Дженовева встречается янтарь со странными «вкраплениями».

Считается, что янтарь, найденный в этом месте, сформировался из смолы хвойных деревьев семейства араукариевых (Araucariaceae). Эти растения росли в тот период, когда современный Эквадор был частью суперконтинента Гондвана.

Дельклосу и его коллегам удалось собрать 60 фрагментов янтаря. Лабораторный анализ показал, что более трети образцов содержат «биовключения»: мух, ос, мошек, жуков, комаров, паутину, остатки растений. Возраст находки — 112 миллионов лет. Это середина мела — последнего периода мезозойской эры.

По мнению авторов научной работы, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment, все обнаруженные насекомые обитали в тропическом влажном лесу по соседству с динозаврами. Некоторые виды проходили часть жизненного цикла в воде. Значит, рядом с древним лесом располагалось много рек, болот и озер.

Особенно заинтересовали исследователей комары. По строению их тел ученые предположили, что насекомые питались кровью позвоночных. Предположительно, их жертвами становились как птицеподобные существа, так и нептичьи динозавры.

Один из представителей группы Tenebrionoidea, найденный в янтаре / © Enrique Peñalver

Эта деталь напоминает сюжет знаменитого фильма «Парк юрского периода», когда ученые получили ДНК динозавров из крови, сохранившейся в брюшке древнего комара, который застыл в янтаре. Однако считается крайне маловероятным, что ДНК может сохраниться в янтаре такого возраста. Создать настоящий «Парк юрского периода» (действие которого, правда, происходит в основном в меловом периоде) даже с помощью современных технологий невозможно.

По словам Дельклоса, если бы человек оказался в том лесу, насекомые доставили бы массу неудобств. Без репеллента невозможно было бы пройти и пары шагов. А рядом наверняка рыскали хищные динозавры, от которых приходилось спасаться куда быстрее, чем от комаров.

Таким образом, «биовключения» в янтаре дают поразительно яркую картину жизни мезозойской экосистемы. Каждая застывшая в смоле мошка или паутина превращается в документальное свидетельство жизни во времена динозавров.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Игорь Байдов 390 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.