  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
6+
Когда природа повторяет себя: удивительные двойники эволюции

Слушатели узнают, откуда взялись саблезубые хищники сразу несколько раз в истории Земли.

Центр «Архэ»
15 декабря, 16:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Почему дельфин так похож на рыбу, хотя он млекопитающее? Как получилось, что в разных концах света живут «муравьеды», которые совсем не родственники? Откуда взялись саблезубые хищники сразу несколько раз в истории Земли? А еще — почему у пингвинов были вымершие двойники среди других птиц и даже «псевдопингвины»-бакланы, а древние десмостилии по образу жизни подозрительно напоминают и бегемотов, и морских коров? Палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов расскажет, как природа снова и снова «придумывает» одни и те же решения — от морских «торпед» и подземных «кротов» до пингвинообразных птиц и загадочных десмостилий.

Расписание
15
Понедельник
Декабрь 2025
timepad Онлайн
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
10 декабря, 06:57
Александр Речкин
2
# биология
# природа
# эволюция
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 14:52
Адель Романова

В Солнечной системе заподозрили пролет объектов из систем Веги, Фомальгаута и еще 18 звезд

В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.

Астрономия
# звездные системы
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
8 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

Исследование психолингвистов изменило представления о чтении у подростков

Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.

НИУ ВШЭ
# дислексия
# звуки
# подростки
# психолингвистика
# скорость чтения
# чтение
9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Названная в честь электро-фанк-дуэта древняя птица подавилась насмерть, когда специально глотала камни

    9 декабря, 19:44

  2. Геометрия как решающий фактор: ученые нашли объяснение поведению жидкостей в нанопорах

    9 декабря, 15:53

  3. Нейросеть Яндекса помогла очистить 50 километров российских побережий

    9 декабря, 15:38

  4. Вымирание «хоббитов» попытались связать с засухой длиной 15 тысяч лет

    9 декабря, 15:11
Выбор редакции

Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

8 декабря, 13:38

Последние комментарии

Mei Dzh
6 минут назад
Ой-ой-ой, картинки в интернете не соответствуют действительности. У меня тревога, ай-ай-ай. Помогите! Очень острые современные проблемы, которые мы

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Valentin Gammel
16 минут назад
Проходной двор какой-то!

В Солнечной системе заподозрили пролет объектов из систем Веги, Фомальгаута и еще 18 звезд

Алексей Пантюхин
24 минуты назад
Весь наш мир - симуляция, может меняться непредсказуемо, тревога возникает при опоре на ложь.

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Александр Речкин
50 минут назад
Sanyasiebert, верно! И это несмотря на санкции.

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Sanyasiebert
53 минуты назад
Сергей, Почему сразу в жопе. Из стольких стран иметь 10 место -это очень неплохо. К тому же на сколько верные эти данные.

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Ilya Pulyaevskiy
2 часа назад
Ilya, кстати, и можно вообще реэкспортом заниматься или перекупом. Или ремонтом и продажей

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Ilya Pulyaevskiy
2 часа назад
Иван, не обязательно производить чилийские. Они могут производить и французов и мерикосов и других канадцев

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

gaba g
3 часа назад
Очередная порция гадания на заявлениях официальных лиц от мэтра. Признавать, что метод гадания на кофейной гуще имеет достоверность не хуже -

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Олег Пинаев
4 часа назад
Сколько можно тоооо

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Олег Пинаев
4 часа назад
Опять наеебалово

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Константин Федотов
4 часа назад
Опять телик соврал что ЕС загинается что у них все закрывается все заводы и увольняют рабочих,что германия сегодня сказали что закрались 22тыс

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Иван Колупаев
5 часов назад
Вадим, вполне достаточно чтобы косить укроп. Точные цифры конечно не разглашаются, но примерно так пара сотен произведено. https://tehnoomsk.ru/archives/17872

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Иван Колупаев
5 часов назад
Рейтинг такой потому что там отражены суммы экспорта, а не собственного производства. Поэтому Чили которая производства вертолетов не имеет и

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Иван Колупаев
5 часов назад
Вадим, назовите пожалуйста марку хоть одного чилийского вертолета который они якобы производят 😁

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Марк Зимин
5 часов назад
Дебилы это флаг швеции

Телескоп Subaru сделал первые открытия в рамках новой программы исследований

Иван Козенков
6 часов назад
"Нейросеть Яндекса помогла очистить 50 км побережья" = бесплатно фигачили кожанные мешки-студенты, ахах

Нейросеть Яндекса помогла очистить 50 километров российских побережий

6 часов назад
Вадим, но реальность такова что никто не знает о вертолетов Чили Chile doesn't have large-scale production of helicopters Там есть центры обслуживания беллов и робинсонов.

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Григорий
6 часов назад
Ребята, не ссорьтесь. А лучше внимательно прочитайте оглавление статьи. Там указано, что это перечень не производителей, а экспортёров. А если

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Иван Колупаев
7 часов назад
Mikhail, ну не надо считать оппонентов дурнее себя 🙂 Мало кто сейчас не знает, что скорость распространения радиосигналов равна скорости света. Но

Беглецы и бродяги: кто уничтожил суперземли Солнечной системы и лишил ее обитаемой планеты

евгений Русский
7 часов назад
Сергей, Да тут кроме ваших ещё много стран нету, так что не переживай. Может даже вы после войны свой мотор сич отстроите. 😏

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно