О мероприятии

Почему дельфин так похож на рыбу, хотя он млекопитающее? Как получилось, что в разных концах света живут «муравьеды», которые совсем не родственники? Откуда взялись саблезубые хищники сразу несколько раз в истории Земли? А еще — почему у пингвинов были вымершие двойники среди других птиц и даже «псевдопингвины»-бакланы, а древние десмостилии по образу жизни подозрительно напоминают и бегемотов, и морских коров? Палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов расскажет, как природа снова и снова «придумывает» одни и те же решения — от морских «торпед» и подземных «кротов» до пингвинообразных птиц и загадочных десмостилий.