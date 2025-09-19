В групповой работе девушкам оказались важны отношения, а юношам — результат

Ученые ТюмГУ выявили факторы, помогающие студентам в групповой работе, и выяснили, что общие цели и ценности объединяют даже незнакомых людей. Ключевое различие заключается в гендерных особенностях: для девушек важны устойчивые межличностные связи и личностные черты собеседников, такие как дружелюбие и открытость, а для юношей — фиксация индивидуального вклада и благоприятный психоэмоциональный климат без глубокого погружения в общение. Эти выводы уже применяются в реальных проектах и могут быть использованы для повышения вовлеченности горожан в совместную деятельность.

В ТюмГУ выявили представления студентов о факторах, помогающих им в коммуникации при совместной деятельности. Анализ ответов более 1100 первокурсников разных направлений показал, что наличие общих целей, ценностей и решаемой проблемы способствует объединению даже незнакомцев в команду и налаживанию коммуникации между ними. Кроме того, оказалось, что для девушек значимым фактором являются устойчивые внутригрупповые отношения, а для юношей — фиксация индивидуального вклада в совместную деятельность. Учитывая эти особенности, можно повысить скорость организации группы и поддержать ее работу.

«Мы увидели, что позволяет команде эффективнее справляться с задачами и достигать цели. Это разный опыт участников групп, многообразные инструменты и способы достижения похожих целей. Кроме того, есть зависимость от пола. В процессе проектной работы для девушек важно формировать и поддерживать межличностные связи. Для юношей часто достаточно установление благоприятного психоэмоционального климата без глубокого контакта с участниками группы», — пояснила аспирант департамента психологии и дефектологии Тюменского госуниверситета Алена Лукьяненко.

Исследование также показало, что факторами, упрощающими коммуникацию в группе для девушек, становятся личностные черты собеседников: общительность, дружелюбие и открытость. Для юношей они имеют меньшее значение.

В целом из ответов студентов исследователь зафиксировала 3 152 семантических единиц, связанных с факторами, помогающими студентам в групповой коммуникации. Из них было сформировано 48 семантических групп. В их число, в частности, вошли «компетенции», «люди», «идеи», «настрой», «юмор», «желание» и другое. Например, семантическая группа «легкость» может отражать как общий эмоциональный фон в группе, так и уровень поставленной задачи в отношении способностей студентов. В ситуации, когда поставленная перед группой задача оказывается достаточно простой для выполнения, у участников появляется больше возможностей для межличностной коммуникации. При этом если общий эмоциональный фон позитивный, то взаимодействие между членами группами может восприниматься как легкое, необременительное.

Аспирант департамента психологии и дефектологии Тюменского госуниверситета Алена Лукьяненко / © Ольга Чиркова, пресс-служба ТюмГУ

Полученные выводы применяются в работе над проектом «Телереанимация», в котором участвует команды из ТюмГУ, ТМУ и ТИУ в партнерстве с компанией «Ин Нова» и Областной клинической больницей №1. Работа проводится при поддержке Западно-Сибирского научно-образовательного центра и будет продолжена межуниверситетском кампусе, строящемся в Тюмени.

По словам Лукьяненко, результаты исследования могут быть использованы также при организации и вовлечении жителей в городские сообщества. «Обеспечение инструментов, облегчающих совместную деятельность горожан, приведет к повышению процента вовлеченных жителей в благоустройство города», — считает она.

ТюмГУ 344 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет является участником федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Участие в программе способствует трансформации образовательного, научно-технологического и управленческого блоков ТюмГУ, а также его роли в качестве центра научно-технологического и социально-экономического развития региона.