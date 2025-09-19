Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В групповой работе девушкам оказались важны отношения, а юношам — результат
Ученые ТюмГУ выявили факторы, помогающие студентам в групповой работе, и выяснили, что общие цели и ценности объединяют даже незнакомых людей. Ключевое различие заключается в гендерных особенностях: для девушек важны устойчивые межличностные связи и личностные черты собеседников, такие как дружелюбие и открытость, а для юношей — фиксация индивидуального вклада и благоприятный психоэмоциональный климат без глубокого погружения в общение. Эти выводы уже применяются в реальных проектах и могут быть использованы для повышения вовлеченности горожан в совместную деятельность.
В ТюмГУ выявили представления студентов о факторах, помогающих им в коммуникации при совместной деятельности. Анализ ответов более 1100 первокурсников разных направлений показал, что наличие общих целей, ценностей и решаемой проблемы способствует объединению даже незнакомцев в команду и налаживанию коммуникации между ними. Кроме того, оказалось, что для девушек значимым фактором являются устойчивые внутригрупповые отношения, а для юношей — фиксация индивидуального вклада в совместную деятельность. Учитывая эти особенности, можно повысить скорость организации группы и поддержать ее работу.
«Мы увидели, что позволяет команде эффективнее справляться с задачами и достигать цели. Это разный опыт участников групп, многообразные инструменты и способы достижения похожих целей. Кроме того, есть зависимость от пола. В процессе проектной работы для девушек важно формировать и поддерживать межличностные связи. Для юношей часто достаточно установление благоприятного психоэмоционального климата без глубокого контакта с участниками группы», — пояснила аспирант департамента психологии и дефектологии Тюменского госуниверситета Алена Лукьяненко.
Исследование также показало, что факторами, упрощающими коммуникацию в группе для девушек, становятся личностные черты собеседников: общительность, дружелюбие и открытость. Для юношей они имеют меньшее значение.
В целом из ответов студентов исследователь зафиксировала 3 152 семантических единиц, связанных с факторами, помогающими студентам в групповой коммуникации. Из них было сформировано 48 семантических групп. В их число, в частности, вошли «компетенции», «люди», «идеи», «настрой», «юмор», «желание» и другое. Например, семантическая группа «легкость» может отражать как общий эмоциональный фон в группе, так и уровень поставленной задачи в отношении способностей студентов. В ситуации, когда поставленная перед группой задача оказывается достаточно простой для выполнения, у участников появляется больше возможностей для межличностной коммуникации. При этом если общий эмоциональный фон позитивный, то взаимодействие между членами группами может восприниматься как легкое, необременительное.
Полученные выводы применяются в работе над проектом «Телереанимация», в котором участвует команды из ТюмГУ, ТМУ и ТИУ в партнерстве с компанией «Ин Нова» и Областной клинической больницей №1. Работа проводится при поддержке Западно-Сибирского научно-образовательного центра и будет продолжена межуниверситетском кампусе, строящемся в Тюмени.
По словам Лукьяненко, результаты исследования могут быть использованы также при организации и вовлечении жителей в городские сообщества. «Обеспечение инструментов, облегчающих совместную деятельность горожан, приведет к повышению процента вовлеченных жителей в благоустройство города», — считает она.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.
«Хаябуса-2» не сможет «потрогать» свою цель — астероид, к которому летит аппарат, оказался крошечным, а его скорость вращения — рекордной
Пролет автоматической межпланетной станции «Хаябуса-2» около небольшого астероида 1998 KY26 запланирован на июль 2031 года. Однако новые данные наблюдений за объектом показали, что его размер в три раза меньше ожидаемого, а скорость вращения вдвое быстрее. Открытие превращает и без того сложную миссию в настоящую головоломку.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Космические внедорожники
Другие люди
История знаменитых марок
Как устроены атомные электростанции
В поисках темной материи: Как квантовые технологии могут раскрыть тайны Вселенной. Интервью с Олегом Астафьевым
Идеальные миры
Живем ли мы в одноэлектронной Вселенной: гид по одной из самых экзотических гипотез
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии