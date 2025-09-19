«Хаябуса-2» не сможет «потрогать» свою цель — астероид, к которому летит аппарат, оказался крошечным, а его скорость вращения — рекордной

Пролет автоматической межпланетной станции «Хаябуса-2» около небольшого астероида 1998 KY26 запланирован на июль 2031 года. Однако новые данные наблюдений за объектом показали, что его размер в три раза меньше ожидаемого, а скорость вращения вдвое быстрее. Открытие превращает и без того сложную миссию в настоящую головоломку.

Основная цель аппарата «Хаябуса-2» — сбор образцов грунта с астероидов класса С — темных углеродистых объектов, которые сформировались изо льда и пыли в удаленных регионах Солнечной системы примерно 4,5 миллиарда лет назад. Напомним, в 2014 году Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA отправило зонд «Хаябуса-2» к околоземному астероиду Рюгу: в 2019-м аппарат достиг цели, собрал образцы грунта и через год доставил их на Землю. Ранее анализ этого драгоценного груза выявил в нем следы редкого минерала, которого там быть не должно.

Следующей целью «Хаябуса-2» ученые выбрали самый маленький из когда-либо изучавшихся астероидов — 1998 KY26, обнаруженный в 1998 году в рамках обзора Spacewatch в Национальной обсерватории Китт-Пик (США). Хотя орбита этого небесного тела хорошо изучена, результаты нового исследования стали для ученых неприятным сюрпризом: диаметр 1998 KY26 оказался всего 11 метров (вместо предполагаемых 30), а скорость вращения составила 5,35 минуты, что в два раза быстрее предыдущих оценок.

К такому выводу астрономы пришли, наблюдая за астероидом во время его сближения с Землей в 2024 году с помощью телескопа Very Large Telescope (VLT) Европейской южной обсерватории. Результаты научной работы, опубликованной в журнале Nature Communications, выявили неожиданно высокое альбедо поверхности 1998 KY26 (около 0,52), что указывает на принадлежность объекта к редкому классу Хе (группа Х) с высоким содержанием энстатита.

Подобный состав делает объект особенно интересным для сравнительных исследований: 1998 KY26 может оказаться «строительным материалом» более крупных тел, таких как Бенну и Рюгу. Кроме того, ранее у астероида наблюдали аномальные ускорения, которые нельзя объяснить только гравитацией — ученые предполагали, что причина в слабом выделении газа (как у комет), однако в новых данных никаких признаков газовой или пылевой активности не выявили, а значит, гипотеза о «кометной природе» астероида несостоятельна.

Поскольку размеры и масса объекта сопоставимы с Челябинским и Тунгусским метеороидами (упавшими в 2013 году и 1908 году соответственно), его изучение имеет практическое значение для планетарной защиты: тела, подобные 1998 KY26, считаются самыми распространенными потенциально опасными объектами.

Главная проблема для миссии «Хаябуса-2», однако, заключается в крошечном размере и рекордной скорости вращения астероида — зонд вряд ли сможет «прикоснуться» к поверхности, а значит, искусственное создание кратера с помощью снаряда, как это было в случае с Рюгу, под вопросом. В то же время отсутствие пыли вокруг объекта облегчает работу приборов на близкой орбите.

Таким образом, планы по изучению 1998 KY26 придется пересмотреть. Авторы статьи отметили, что успешное изучение подобных объектов особенно важно, поскольку может изменить наши представления об их формировании и разрушении.







Любовь С. 258 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.