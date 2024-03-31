Ленточного червя впервые обнаружили в янтаре возрастом 99 миллионов лет 

Палеобиологи из Нанкинского института геологии и палеонтологии при Китайской академии наук вместе с коллегами из Ростокского университета в Германии и Музея драгоценных камней Мьянмы описали уникальную находку — ископаемые остатки ленточного червя, сохранившегося в качинском, или бирманском, янтаре возрастом примерно 99 миллионов лет, что соответствует среднему меловому периоду. Статья ученых вышла в журнале Geology.

Паразиты редко сохраняются в геологической летописи, особенно это касается гельминтов — паразитических червей, обитающих в организме человека и других животных, растений. Они делятся на два основных типа: плоские и круглые черви.

Один из классов плоских червей — Cestoda, то есть цестоды, или ленточные черви. У них сложный жизненный цикл, включающий как минимум двух хозяев. Фоссилии этих эндопаразитов находят чрезвычайно редко из-за их мягких тканей и скрытой среды обитания. До сих пор древнейшими ископаемыми остатками ленточного червя, о котором знали ученые, были яйца, обнаруженные в копролите акулы из пермского периода. Между тем отсутствие других примеров затрудняет понимание ранних этапов эволюции цестод.

Ленточный червь, сохранившийся в качинском янтаре из среднего мела — примерно 99 миллионов лет назад. На последнем изображении — современный ленточный червь из отряда Trypanorhyncha для сравнения / © NIGPAS

Янтарь с застывшим в нем ленточным червем нашли на севере Мьянмы, рядом с городом Танай в штате Качин. Фоссилия представляет собой лишь щупальце длиной 9,81 миллиметра и шириной 0,16 миллиметра.

Поскольку целиком паразит не сохранился, его описывали в сравнении с современными цестодами — судя по очень длинным щупальцам, окрасу и типу скелета, ученые предположили, что этот ленточный червь схож с отрядом Trypanorhyncha, четыреххоботниками. Их личинки поражают множество морских беспозвоночных (например, ракообразных) и костистых рыб, а взрослые особи таких паразитов встречаются в желудках и кишечниках акул и скатов.

Щупальца трипаноринха, найденного в янтаре / © NIGPAS

«Мы получили не только первую частичную окаменелость ленточного червя, но и, возможно, наиболее значимую. Примечательно, что почти все современные трипаноринхи — эндопаразиты пластиножаберных рыб, а наше исследование показало исключительный пример морского эндопаразита, пойманного в янтаре», — подчеркнули авторы научной работы.

Помимо фоссилии ленточного червя, в минералоиде сохранились некоторые трихомы (волоски) глейхении из отдела папоротников, нимфа — личиночная стадия — насекомого под называнием щитовка и множество песчинок. Это указывает на то, что застывание смолы происходило на земле, а точнее, на берегу.

По мнению ученых, ленточный червь попал в смолу, когда его хозяин — вероятно, пластиножаберная рыба — оказался вынесенным на берег во время прилива либо шторма. Затем рыбу мог поймать наземный хищник, к примеру динозавр. Когда он кусал добычу, щупальце паразита оторвалось, прилипло к смоле и покоилось внутри почти 100 миллионов лет.

Возможный сценарий того, как ленточный червь попал в смолу / © NIGPAS

Вообще, число ископаемых видов, обнаруженных в бирманском янтаре, превысило отметку в 1000. Первых насекомых, запечатленных в смоле, описали в начале XX века. А несколько лет назад в образце янтаря с севера Мьянмы нашли останки самки паука, которая прикрыла своим телом кладку яиц.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.