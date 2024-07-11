Предков растительноядных динозавров заподозрили в подземном образе жизни

Небольшой растительноядный динозавр Fona herzogae , открытый несколько лет назад в США, возможно, обитал в норах. Об этом говорят некоторые черты его анатомии, схожие с подземными и роющими животными, а также скелеты хорошей сохранности.

На территории Северной Америки начиная с конца XIX века находят кости тесцелозавров. Это некрупные птицетазовые растительноядные ящеры, обитавшие в конце мелового периода, 80-66 миллионов лет назад. Они ходили на двух ногах и, видимо, могли прижиматься к земле, опираясь на короткие передние лапы. В их строении сочетались современные и архаичные черты.

Несмотря на многочисленные образцы, описано только три вида тесцелозавров. До недавних пор происхождение этой ветви динозавров оставалось неизвестным.

С 2013 года палеонтологи из Университета Северной Каролины (США) и местного Музея естествознания находили кости необычного динозавра в отложениях в штате Юта. В новой работе, собрав все данные, исследователи описали его как новый вид Fona herzogae, родственный тесцелозаврам. Скорее всего, это их предок, обитавший на 35 миллионов лет ранее. Самое удивительное, что он мог вести подземный образ жизни. Статья об этом вышла в журнале The Anatomical Record.

Реконструкция скелета (без черепа) динозавра Fona herzogae / © Avrahami H. M. et al., 2024, The Anatomical Record

Ископаемые остатки Fona herzogae залегают в геологической формации Седар-Маунтин, богатой на находки, а точнее, в самом верхнем ее отделе — массентучит. Это в основном глинистые породы, тонкослоистые песчаники, богатые органикой, вперемешку с вулканическим пеплом. Они образованы из осадочных пород в озерах, реках, затопляемых поймах. Место представляло собой болотистую равнину с развитой речной системой, зажатой между океаном с востока и вулканическими горами с запада, с жарким влажным климатом.

Как следует из анализа костей, Fona — небольшой, размером с собаку, двуногий травоядный динозавр. Выглядел он простовато на фоне рогатых или панцирных видов. Ученых, однако, заинтересовали некоторые черты строения, а именно — крупные двуглавые мышцы плеч, мощные места крепления мышц на бедрах и ногах, сросшиеся кости таза и крупные задние конечности. Похоже, они рыли норы.

Скелеты Fona часто находили целыми и непотревоженными, в отличие от других представителей динозавров. Но то крупные особи. Труп мелкого животного не смог бы так хорошо сохраниться, заметил в интервью пресс-службе Хавив Аврахами из Университета Северной Каролины, участник проекта и первый автор новой статьи.

Более того, по расположению скелетов ученые определили, что гибель застигала Fona лежащими на груди с распластанными передними конечностями.

«Лучшее объяснение этому в том, животное находилось в момент смерти под землей», — пояснил исследователь.

Судя по многочисленности находок, эти динозавры водились там в большом количестве и по крайней мере частично обитали под землей. Чтобы знать наверняка, нужно найти их норы или тоннели, как это удалось в штатах Айдахо и Монтана для ориктодромея.

В прошлом году ученые опубликовали описание одного из видов тесцелозавров — Thescelosaurus ignoreus — по кличке Вилло, анатомия которого тоже отчасти приспособлена к рытью нор. Возможно, такой образ жизни унаследован от предка Fona herzogae.

Исследователи дали родовое название Fona в честь мифа, объясняющего происхождение коренного народа чаморро с Марианских островов. А видовое — это имя исследовательницы из Музея естествознания, нашедшей большую часть описанных в научной работе скелетов.

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