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Медики нашли новый способ вылечить аллергическую астму
С аллергической астмой можно бороться с помощью белка Piezo1, который не позволяет аллергенам влиять на иммунные клетки легких. Такое открытие сделали специалисты из США.
Аллергическая астма — хроническое заболевание дыхательных путей, при котором аллергены вызывают приступы задыхания и удушья. Один из способов устранить эти симптомы — двойная вакцинация, действующая одновременно против пары иммунных сигнальных молекул. С ее помощью медикам удалось защитить мышей от аллергической астмы минимум на 11 недель.
Ученые из Университета Южной Калифорнии выявили новый метод, который может стать новым терапевтическим подходом к уменьшению воспаления легких и лечению аллергической астмы. Они обнаружили, что белок Piezo1 не допускает гиперактивации иммунных клеток в легких под воздействием аллергенов. Результаты соответствующего исследования опубликовал Journal of Experimental Medicine.
При аллергической астме иммунные клетки ILC2 (врожденные лимфоидные клетки второго типа) активируются под действием аллергенов и вызывают воспаление. Если этот процесс не контролировать, воспаление может стать чрезмерным, а дыхательные пути пациента с астмой сузятся.
Исследователи обнаружили, что клетки ILC2, на которые воздействует аллерген, начинают вырабатывать белок Piezo1, способный ограничить их активность. Этот белок образует каналы во внешних оболочках клетки, открывающиеся в ответ на механические изменения в окружающей среде. Через каналы Piezo1 в клетку проникает кальций, под действием которого характер ее активности меняется.
Ученые провели эксперимент с участием мышей. Без белка Piezo1 иммунные клетки животных, реагируя на аллерген, активировались сильнее, чем обычно. При этом у мышей становилось сильнее воспаление дыхательных путей. Когда исследователи использовали препарат, стимулирующий появление каналов белка Piezo1, активность ILC2 снижалась. Как следствие, уменьшалось воспаление дыхательных путей и облегчались другие симптомы аллергической астмы.
По словам авторов научной статьи, Piezo1 повлиял на метаболизм иммунных клеток, потому что снизил функцию митохондрий — «энергетических станций». В результате у клеток изменился источник энергии.
Ученые отметили, что для человека такой способ борьбы с аллергической астмой тоже может быть эффективен. Они доказали это, заменив иммунные клетки мышей на человеческие ILC2. Эти клетки тоже вырабатывали белок Piezo1, когда мышам вводили препарат, стимулирующий этот процесс.
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