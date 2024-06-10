Экваториальные вулканы Марса покрылись утренней изморозью

Без воды мы не сможем создать исследовательскую базу на Красной планете, но основные залежи льда сосредоточены ближе к полюсам, где придется противостоять еще и низким температурам. Теперь астрономы нашли водяной иней на экваторе Марса, в кальдерах вулканов Провинции Фарсида.

Одни из самых высоких и больших вулканов Солнечной системы находятся на территории марсианской Провинции Фарсида. Она возвышается над окружающими равнинами примерно на пять километров. Ее ширина — около пяти тысяч километров. Там находятся горы Арсия и Аскрийская высотой около 18 километров, гора Павлина (14 километров) и более низкие щитовые вулканы вроде Керавнского купола (девять километров в высоту). Там же расположен рекордный по размерам потухший вулкан Олимп высотой в 21 километр.

На протяжении истории Красной планеты Провинция Фарсида была наиболее активным вулканическим регионом. Самой молодой застывшей лаве там около 2,4 миллиона лет. Сейчас мы не видим вулканической активности вулканов Фарсиды, хотя Марс остается сейсмически активным.

Регион продолжает играть большую роль в жизни планеты. Он расположен на пути масштабной ежегодной «миграции» водного пара между полушариями. Судя по обилию водного пара над Фарсидой, там идет постоянный обмен водой между реголитом и атмосферой. Тем не менее из-за относительно низкой влажности и более высокой температуры на поверхности ученые не ожидали, что эта вода может «выпадать» инеем в тех широтах.

С помощью орбитального аппарата Trace Gas Orbiter астрономы смогли впервые увидеть в вулканах Провинции Фарсида утреннюю изморозь. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Авторы научной работы использовали преимущественно данные инструмента CaSSIS, камеры, делающей цветные и стереофотографии. Как описали ученые, голубоватые области на дне и краях кальдер появлялись в утренние часы (примерно в 07:00 по марсианскому времени) холодного сезона и исчезали к полудню. На хорошо освещенных склонах голубая «дымка» не возникала.

Исследователи отметили, что области изморози коррелируют с геологически светлыми областями. Вероятно, это скопления пыли. Из-за мелких частиц такая поверхность должна сильнее охлаждаться ночью и медленнее нагреваться утром. Также мелкие частицы и общая пористость такого слоя дают больше возможностей для образования льдинок. В общем, условия способствуют образованию изморози.

Карта изморози в кальдерах горы Олимп (слева сверху), гор Арсия и Аскрийской, а также Керавнского купола (справа вверху). Звездочками отмечены области с инеем, квадратами — области, где иней не образуется. В горе Павлин и других вулканах Фарсиды иней пока не удалось найти / © A. Valantinas et al, Nature Geoscience (2024)

Цикл образования инея, очевидно, зависит от колебаний температуры в течение марсианских суток и времени года. Тем не менее чисто по данным инструмента CaSSIS определить состав этих осадков невозможно. Для этого авторы исследования применили компьютерное моделирование.

Оказалось, расчетная температура у поверхности Красной планеты в эти периоды слишком высока для образования льда из углекислого газа. К тому же другие орбитальные аппараты тоже не регистрировали сухой лед в этом регионе Марса. Поэтому авторы склоняются к версии, что это вода.

Изморозь в горе Олимп (слева наверху), примеры неравномерного образования инея в кальдере горы Олимп, иней на дне Керавнского купола (правый столбец) / © A. Valantinas et al, Nature Geoscience (2024)

Что касается толщины инея, оценки разнятся на два порядка: от единиц до сотен микрометров. Если принять, что толщина изморози составляет около 10 микрометров (сотые доли миллиметра), получается, ежедневно на вулканах Фарсиды оседает приблизительно 150 тысяч тонн воды. В общем-то, это немного — в атмосфере Марса в теплые сезоны находятся триллионы тонн воды.

Судя по отсутствию характерных следов на склонах кальдер, иней не играет роли в эволюции рельефа. Но нам важно понимать микроклиматические условия в конкретных регионах Марса, чтобы лучше планировать миссии — как с участием автоматических аппаратов, так и с участием людей.

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