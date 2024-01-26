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Писать от руки полезнее для мозга, чем печатать на клавиатуре
Помните, как школьный учитель по русскому говорил, чтобы вы писали без ошибок от руки? Как ни странно, он оказался прав, доказали норвежские ученые. Письмо от руки активнее задействует различные структуры мозга, что приводит к большей мозговой связности и лучшему обучению по сравнению с печатью на клавиатуре.
Поскольку цифровые устройства не первый десяток лет заменяют ручку и бумагу, ведение заметок от руки в наши дни стало все более редким явлением в школах и университетах. Однако такой способ фиксации информации улучшает точность правописания и запоминание.
К такому выводу пришла группа ученых, представивших свою работу в журнале Frontiers in Psychology. Они рассматривали лежащие в основе обоих способов письма нейронные сети. Исследование включало 36 студентов университета, чью мозговую активность регистрировали с помощью высокочастотной электроэнцефалографии, измеряющей электрическую активность поверхности мозга с помощью 256 датчиков на голове.
Участников многократно просили писать или печатать слово, появляющееся на экране. При письме они использовали цифровую ручку, а при наборе текста нажимали клавиши на клавиатуре одним пальцем. Чтобы предотвратить появление артефактов, вызванных движениями головы и глаз при перемещении взгляда между экраном и клавиатурой, набранные слова не появлялись на экране, пока участник их печатал.
Анализ показал, что паттерны связности мозга при ручном письме оказываются более сложными и разветвленными по сравнению с набором на клавиатуре. Это полезно при обучении, поскольку широко распространенные мозговые связи имеют решающее значение для формирования памяти и кодирования новой информации.
Исследователи отметили, что хотя участники использовали цифровые ручки для рукописного ввода, результаты останутся такими же при использовании настоящей ручки и бумаги, так как различия в мозговой активности связаны с тщательной моторной проработкой букв при письме от руки и более активным вовлечением органов чувств.
Напротив, простое движение многократного нажатия на клавишу одним и тем же пальцем менее стимулирует мозг. Будет ли результат иным при печати всеми десятью пальцами, ученые не уточнили — видимо, согласно их концепции, принципиальной разницы не должно быть.
Результаты продемонстрировали, что, несмотря на активное внедрение цифровых технологий, сохранение практики ручного письма имеет важное значение для развития мозга. Обучение детей навыкам рукописи способствует не только улучшению запоминания информации, но и эффективному усвоению знаний.
Однако исследователи подчеркнули, что в современном мире важно сбалансированно учитывать и цифровые технологии. Поэтому обучение детей необходимо ориентировать на контекст и задачу, будь то ведение конспектов, где рукопись способствует усвоению нового, или написание длинного эссе, когда использование компьютера может быть практичнее.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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