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Юлия Николаева
Юлия Николаева
15 июля, 11:54
Рейтинг: +20
Посты: 40

Фанат Minecraft построил масштабный город с высокой детализацией

Пользователь соцсети Reddit скрывающийся под ником PresidentSkillz продемонстрировал свой проект Small Desert Town (маленький пустынный город), который он создал в популярной компьютерной игре Minecraft.

Сообщество
# Minecraft
# игры
# строительство
Проект Small Desert Town (маленький пустынный город) / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town (маленький пустынный город) / © PresidentSkillz / Reddit

В публикации представлено несколько скриншотов разных частей города, на которых видны замысловатые здания и башни, а также — виды с высоты птичьего полета. Другие пользователи положительно оценили постройку и отметили, что город получился отнюдь не маленьким.

Проект Small Desert Town (маленький пустынный город) / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town (маленький пустынный город) / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
Проект Small Desert Town / © PresidentSkillz / Reddit
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