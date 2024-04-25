Палеонтологи пересмотрели строение гигантских саблезубых лососей

Согласно новому исследованию международной группы ученых, вид вымерших лучеперых рыб, известных как саблезубые лососи, напрасно получил свое прозвище. Благодаря изучению хорошо сохранившихся экземпляров окаменелостей палеонтологам удалось правильно реконструировать череп рыбы и найти на нем скорее шипы или бивни, нежели саблевидные клыки.

Впервые вид вымерших лососевых Oncorhynchus rastrosus описали еще в 1970-х годах. Он обитал на тихоокеанском побережье Северной Америки несколько миллионов лет назад, в миоценовую и плиоценовую эпохи. По оценкам палеонтологов, длина тела этих рыб могла достигать 2,7 метра, что делает их крупнейшими когда-либо жившими представителями своего семейства.

Первоначально исследователи, изучавшие найденные ископаемые, думали, что огромные передние зубы O. rastrosus были направлены назад в пасть, как клыки. Это произошло во многом потому, что окаменелости зубов находили отдельно от остальной части черепа, а также потому, что были известны другие саблезубые животные и даже рыбы (например, саблезубые анчоусы). Так у гигантского лосося и появилось прозвище «саблезубый лосось».

Сравнительный размер O. rastrosus (А), самого крупного из ныне живущих лососей (B) и рыбака (С) / © Ray Troll, CC-BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

В новом исследовании палеонтологи из США и Канады изучили цельные экземпляры окаменелостей, найденных в 2014 году и переданных тогда в Музей естественной истории Университета Орегона. Проведя реконструкцию черепа рыбы методами компьютерной томографии, ученые установили его действительное строение и положение зубов. О своей находке авторы сообщили в статье, опубликованной в журнале PLOS One.

На полученных реконструкциях отчетливо видно, что зубы у O. rastrosus выступают латерально (вбок), как шипы или бивни, а не вентрально, как саблевидные клыки других животных. Исследователи полагают, что эти отростки, скорее всего, были нужны для борьбы — либо против сородичей за еду, либо для защиты от хищников, либо в качестве инструмента для выкапывания гнезд. Также возможно, что зубы использовались сразу для всех этих целей.

Изученные экземпляры черепа O. rastrosus / © K. M. Claeson et al., PLOS ONE (2024)

Но вот для чего зубы-шипы точно не применяли, так это для ловли добычи, поскольку считается, что этот вид лососевых питался исключительно планктоном. Да и тот факт, что они затуплены и направлены вбок, не позволял бы рыбам эффективно нападать на потенциальную жертву.

Примечательно, что отростками обладали как самцы, так и самки O. rastrosus — значит, внутривидовая конкуренция тоже вряд ли была целью развития подобных структур. Хотя, как отметили авторы работы, это должно стать предметом дальнейших исследований.

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