В Краснодарском крае нашли «исчезнувшую» абраускую сардельку

Ученые обнаружили в озере Абрау в Краснодарском крае абраускую сардельку — рыбу, которая ранее считалась исчезнувшей. Авторы в ходе экспедиции выловили несколько рыб, анализ ДНК которых показал, что они относятся к виду Clupeonella abrau, последний раз встретившегося ученым в 2008 году. Исследование позволило не только опровергнуть исчезновение абрауской сардельки из фауны озера, но и прояснить историю возникновения этого водоема.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Doklady Biological Sciences.

Абрауская сарделька, или абрауская тюлька (Clupeonella abrau), — пресноводная рыба, встречающаяся только в озере Абрау на юго-западе Краснодарского края. От ближайшего родственника — черноморско-каспийской тюльки — пресноводная сарделька отличается и генетически, и внешне — пропорциями тела. В начале XXI века фауна озера Абрау сильно изменилась из-за искусственного заселения в него новых видов рыб, например судака Sander lucoperca. Это сильно сократило численность абрауской сардельки. Более того, до недавнего времени считалось, что этот вид исчез из рыбного сообщества озера Абрау, и данных о его существовании не было с 2008 года.

Однако в 2019 году ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН (Москва) и Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН (Борок) во время экспедиции на озеро Абрау обнаружили девять небольших сельдевых рыбок, которые внешне походили на абраускую тюльку. Чтобы убедиться в том, что найденные экземпляры действительно относятся к «исчезнувшему» виду Clupeonella abrau, в новой работе авторы расшифровали митохондриальный геном выловленных рыб и сравнили его с генетическими последовательностями музейного образца абрауской сардельки, выловленной в 1938 году и хранившейся в Зоологическом музее ЗИН РАН.

Исследователи выбрали для анализа последовательность генов в митохондриях — «энергетических станциях клетки», — поскольку в этих клеточных структурах ДНК эволюционирует медленно, а значит, позволяет точнее определить родство между интересующими ученых организмами, чем быстрее эволюционирующая ядерная ДНК.

Анализ подтвердил идентичность современных рыб и музейного экспоната: различия в их генетических последовательностях не превышали 0,15 процента. Кроме того, авторы оценили родство выловленных ими абрауских сарделек с черноморско-каспийской тюлькой. Оказалось, что их митохондриальные геномы идентичны на 98,8 процента, а сами виды произошли от общего предка 2,6–3,9 миллиона лет назад. Авторы предполагают, что эта датировка возникновения пресноводного вида Clupeonella abrau, возможно, показывает на время пересыхания Понтического озера-моря — крупного водоема, в древности существовавшего на месте современных Черного и Каспийского морей.



Карта митохондриального генома абрауской сардельки / © Karabanov et al., Doklady Biological Sciences, 2024

«Вместе с тем имеются данные, что как самостоятельный водоем озеро Абрау образовалось позже в результате сейсмической активности. В этом случае фауна, населявшая Понтическое море, могла заселить озеро из каких-то древних пресноводных ‎убежищ (рефугиумов)‎. Несмотря на колоссальную трансформацию экосистемы озера, можно отметить, что абрауская тюлька не исчезла из рыбного сообщества и способна размножаться в текущих условиях. Обнаружение этого вида поможет нам лучше понять историю эволюции водоемов на территории Краснодарского края, а также фауны озера Абрау», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантами РНФ, Дмитрий Карабанов, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии рыб ИБВВ имени И. Д. Папанина РАН.

По словам авторов, пережить конкуренцию других населяющих озеро видов (в первую очередь судака), рыбе сардельке, по-видимому, позволяет очень быстрое развитие икринок, стайный образ жизни и сложные вертикальные миграции, когда основную часть суток рыба находится в придонном слое воды, где она менее доступна для хищников.

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