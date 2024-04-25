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Новый алгоритм расчета электропотребления в угольных шахтах позволит снизить себестоимость добычи
Исследователи НИТУ МИСИС и Института проблем комплексного освоения недр имени академика Н. В. Мельникова РАН представили методику, позволяющую прогнозировать электропотребление на высокопроизводительных угольных шахтах. С помощью математического моделирования режимов работы главного оборудования определяются удельные нормы электропотребления, в том числе на участках, опасных внезапными выбросам газа и пыли. Расчеты позволят оптимизировать работу технологического оборудования угледобывающих предприятий, обезопасить шахтеров и снизить себестоимость подземной добычи угля.
Основной энергетический ресурс при выемке угля — электрическая энергия. Объемы используемых энергоресурсов на единицу продукции велики, что в значительной степени влияет на себестоимость добытой продукции, снижая ее конкурентоспособность.
«При разработке угольных месторождений, в частности подземным способом, возникает необходимость в постоянной технологической модернизации, включая рациональное использование электроэнергии. Мы провели классификационный анализ факторов, влияющих на добычу угля, и разработали математическую модель, прогнозирующую электропотребление, на основе корреляционно-регрессионного анализа.
Внедрение таких аналитических моделей позволит получить достоверные прогнозы электропотребления в зависимости от ряда технологических и горно-геологических факторов», — поделился кандидат технических наук Сергей Решетняк, доцент кафедры энергетики и энергоэффективности горной промышленности горного института НИТУ МИСИС.
Факторы можно классифицировать на три основных типа: естественные, контролируемые на этапе проектирования и регулируемые на этапе ведения горных работ. Разработанная методика позволяет учитывать каждый из них и прогнозировать электропотребление на основе статистических данных, регрессионных и имитационных моделей технологического оборудования.
Сегодня проводятся испытания предложенной методики в условиях высокопроизводительных угольных шахт.
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