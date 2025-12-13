Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

От тысяч к полумиллиону: визуализация спутникового бума на орбите к 2040 году

Армады спутников уже мешают обсерваториям на Земле, а новое исследование показало, что они начнут «загрязнять» наблюдения и четырех космических телескопов, включая «Хаббл».

Визуализация спутникового бума на орбите к 2040 году / © Black Hole

В настоящее время на околоземной орбите находится примерно 15 000 спутников. К 2040 году, согласно планам таких компаний, как SpaceX и Amazon, а также китайских производителей, это число, как ожидается, вырастет примерно до 560 000.

По данным работы, опубликованной 3 декабря в журнале Nature, эти аппараты будут попадать в кадр почти на всех снимках космических телескопов, искажая собранные данные.

© Black Hole

Исследователи провели компьютерное моделирование для четырех телескопов: «Хаббл»; SPHEREx, запущенного в марте этого года; китайского космического телескопа «Сюньтянь» (Xuntian), запуск которого ожидается в 2026 году; и проекта Европейского космического агентства ARRAKIHS, запланированного на 2030 год.

Команда обнаружила, что более 96% снимков, сделанных SPHEREx, ARRAKIHS и «Сюньтянем», будут содержать как минимум один след от спутника. В среднем на каждом снимке SPHEREx будет около шести таких полос, ARRAKIHS — около 70, а «Сюньтяня» — около 92. По словам авторов, «Хаббл», благодаря узкому полю обзора, должен справляться лучше: в среднем две полосы на снимок, причем загрязнение от спутников будет присутствовать на 40% его изображений.

Используя прогноз ученых, создатели сообщества Black Hole на платформе X (бывший Twitter) представили визуализацию, показывающую, как изменялось количество искусственных спутников Земли с 1958 по 2040 год.