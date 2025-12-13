  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
13 декабря, 12:20
Рейтинг: +1095
Посты: 2492

От тысяч к полумиллиону: визуализация спутникового бума на орбите к 2040 году

Армады спутников уже мешают обсерваториям на Земле, а новое исследование показало, что они начнут «загрязнять» наблюдения и четырех космических телескопов, включая «Хаббл». 

Сообщество
# будущее
# видео
# космос
# спутники
Визуализация спутникового бума на орбите к 2040 году / © Black Hole
Визуализация спутникового бума на орбите к 2040 году / © Black Hole

В настоящее время на околоземной орбите находится примерно 15 000 спутников. К 2040 году, согласно планам таких компаний, как SpaceX и Amazon, а также китайских производителей, это число, как ожидается, вырастет примерно до 560 000.

По данным работы, опубликованной 3 декабря в журнале Nature, эти аппараты будут попадать в кадр почти на всех снимках космических телескопов, искажая собранные данные.

© Black Hole

Исследователи провели компьютерное моделирование для четырех телескопов: «Хаббл»; SPHEREx, запущенного в марте этого года; китайского космического телескопа «Сюньтянь» (Xuntian), запуск которого ожидается в 2026 году; и проекта Европейского космического агентства ARRAKIHS, запланированного на 2030 год.

Команда обнаружила, что более 96% снимков, сделанных SPHEREx, ARRAKIHS и «Сюньтянем», будут содержать как минимум один след от спутника. В среднем на каждом снимке SPHEREx будет около шести таких полос, ARRAKIHS — около 70, а «Сюньтяня» — около 92. По словам авторов, «Хаббл», благодаря узкому полю обзора, должен справляться лучше: в среднем две полосы на снимок, причем загрязнение от спутников будет присутствовать на 40% его изображений.

Используя прогноз ученых, создатели сообщества Black Hole на платформе X (бывший Twitter) представили визуализацию, показывающую, как изменялось количество искусственных спутников Земли с 1958 по 2040 год.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Дек
1100
Военная медицина США, СССР и нацистской Германии
Medio Modo
Москва
Лекция
13 Дек
Бесплатно
Искусственный интеллект. Введение
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
13 Дек
800
Истоки декабризма
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Дек
1100
Капитолийская волчица: статуя, миф, история
Medio Modo
Москва
Лекция
13 Дек
Бесплатно
Пять сценариев космического апокалипсиса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
13 Дек
1500
Главные развилки нашей эволюции
Medio Modo
Москва
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Решения мозга: от хаоса к достижениям
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Сага о людях севера: история и география экспансии викингов
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Реальное и символическое в древнерусском искусстве
Центр славянской письменности «Слово»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 декабря, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
12 декабря, 10:00
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры выяснили, как комплексы uST могут улучшить городскую транспортную инфраструктуру

Развитие городского транспорта со временем упирается в пределы наземной инфраструктуры. Рост трафика, дефицит территории и высокая стоимость строительства традиционных магистралей стимулируют поиск альтернативных решений, таких как транспортно-инфраструктурный комплекс uST, не требующий значительного землеотвода под застройку. Белорусские инженеры подробно исследовали возможности применения технологии uST в городской среде.

Unitsky String Technologies Inc.
# струнный транспорт
# технологии
# транспорт
# транспортная инфраструктура
12 декабря, 10:30
Редакция Naked Science

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

Во Франции достраивают международный термоядерный реактор ИТЭР, в проекте которого Россия выступила и инициатором, и поставщиком ключевых компонентов: например, таких, как сверхпроводники, позволяющие магнитам токамака удерживать плазму при температуре до полутора сотен миллионов градусов. Но одновременно с этим проектом в нашей стране работают над национальным проектом токамака с реакторными технологиями (ТРТ), строительство которого начинается во второй половине 2020-х годов. Что будет отличать его от ИТЭР и других реакторов-предшественников — в инфографике Naked Science.

Технологии
# инфографика
# ИТЭР
# термоядерный реактор
Выбор редакции
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
12 декабря, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрофизики объяснили обратное вращение Венеры

    13 декабря, 11:09

  2. Легкие атомные ядра оказались избавлены от воздействия экстремально высоких температур в БАК

    12 декабря, 20:04

  3. Археологи обнаружили уникальную для Малой Азии раннехристианскую фреску времен греческого культурного влияния

    12 декабря, 17:06

  4. Ученые нашли генетические признаки адаптации белых медведей к жизни безо льда

    12 декабря, 16:45
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Денис Бугаков
33 минуты назад
Проверил с эпл погодой- неправда Москва ,Лондон,Стокгольм должны быть в правой нижней части их климат холодный и влажный!

Инфографика: климат в крупнейших городах мира

Pavel
44 минуты назад
Мультик уже есть?

Китай испытал, возможно, первую портативную квантовую радиостанцию для действий в сложной местности

Олег Нефедов
1 час назад
Марат, И как это сделать, через революцию 1917 г.

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Valerij Kiselov
2 часа назад
Сергей, Когда бензин станет намного дороже.

Мировые продажи электромобилей резко выросли в 2025 году

Марат Бикмуллин
2 часа назад
Для понимания насколько люди стали жить лучше необх. учесть неравномерность распределения доходов, а именно исключить доходы сверхбогатых, а это

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Роман Желтов
2 часа назад
Павел, он еще обещал американцам на батуте летать к мкс

После повреждения ключевого российского стартового комплекса NASA ускорило запуски грузовых миссий Dragon

Violet Writer
3 часа назад
Так, косатки же и есть дельфины, нет?

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

Сергей Варченя
3 часа назад
sergey, ты просто видимо ещё не жил в 2000-м

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Сергей Варченя
3 часа назад
Долг, нифига. Прогресс сильно выше, чем в 2 раза. Цифры для России занижены. Я помню как жил я 25 лет назад, я вижу как живут мои дети. Это несравнимые

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Сергей Варченя
3 часа назад
ИМХО, инфографика сильно занижена для России. Я прекрасно помню как я жил в 2000-м с родителями. Я прекрасно вижу как живут мои дети в 2025. Говорите что

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Anton Derevyagin
3 часа назад
Что-то создателей чёрного моря не видно. Не смогли справиться со свободой, обрушившейся на страну после гнёта ужасного совка? 😀

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Саян Горюн
4 часа назад
Владимир, - если работал, то должен знать что это нельзя НАЗЫВАТЬ АВТОСЦЕПКОЙ! Оставь это право менеджерам и блогерам с журналистами.

Китай провел первое в мире испытание группы тяжеловесных поездов с системой виртуальной сцепки

Саян Горюн
4 часа назад
Дурь... Какая к черту сцепка - просто автоматическая сигнализация нового типа.! Хотел бы я посмотреть как поезда на участках с разным профилем пути

Китай провел первое в мире испытание группы тяжеловесных поездов с системой виртуальной сцепки

Яна Звонкова
4 часа назад
Хреновей только в Рейкьявике,что всем покоя нет до этой России,урюки, просто, составами прутся с прекрасной родины.

Инфографика: климат в крупнейших городах мира

Виталий Вершинин
4 часа назад
TrolikZalomaiev, поздравляю , хорошо присосался к норвежской нефти. Не всем дано.

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Виталий Вершинин
4 часа назад
Ar, а кому верить? Неужели и главному носителю правды из града на холме верить нельзя?

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Александр Емельянов
5 часов назад
Alex, соглашусь что они не собирались показать как мало холодных влажных городов, но при этом это точно не рандомная выборка. Как минимум не было цели

Инфографика: климат в крупнейших городах мира

Борис Дэ
6 часов назад
Селин, они по Москве судят. Наша страна это и есть Москва. А всё остальное - это колония Москвы. Данные по колониям в рейтинги не входят.

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Stellarrob
6 часов назад
Все отсталые страны, и Россия стремиться к ним!

Рейтинг: страны с наибольшим количеством людей, не имеющих доступа к интернету

Ar Ar
7 часов назад
Виталий, подтвержденных случаев вранья мистера Трампа насчитали более 50 тысяч. Если вы верите его словам, то вам нужно обращаться к специалистам.

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно