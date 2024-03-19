Палеонтологи описали новый вид бронированного этозавра

Хорошо сохранившаяся спинная часть панциря этозавра позволила американским ученым открыть новый вид этих покрытых броней доисторических родственников крокодилов, которые обитали на Земле еще до появления динозавров.

Останки ископаемой рептилии при раскопках триасовой формации Купер-Каньон в округе Гарза, штат Техас (США), более 30 лет назад обнаружил палеонтолог Билл Мюллер (Bill Mueller). Находка с тех пор хранилась в коллекции окаменелостей Техасского технологического университета. Там ее заметил Уильям Рейес (William Reyes), докторант из Школы геонаук Джексона при Техасском университет в Остине, который и возглавил исследование по идентификации экспоната.

Палеонтологам нередко приходится работать с фрагментами окаменелых скелетов, но техасским ученым повезло больше. Им достался малоповрежденный и на 70 процентов полный карапакс этозавра — своего рода щит, прикрывавший спину и основные части тела древнего ящера.

«Обычно найденный материал очень ограничен. Но у нас есть элементы, начиная от задней части шеи и плечевой области до самого кончика хвоста», — рассказал Уильям Рейес.

Проанализировав особенности строения панциря, исследователи отнесли находку к новому виду этозавров — Garzapelta muelleri. Частью имени стали название местности, где обнаружили окаменелость (Garza), и фамилия нашедшего ее палеонтолога (Mueller). Кроме того, чтобы подчеркнуть «бронированность» этозавра, ученые использовали латинское слово pelta, в переводе означающее «щит».

Из прошлых исследований известно, что этозавры — четвероногие, покрытые броней рептилии — обитали на территории нынешних Северной Америки, Южной Америки, Европы, а также Гренландии, Индии и Марокко в позднем триасе, примерно 201-231 миллион лет назад. Эти вымершие животные были сравнительно небольшими — длина их тел достигала двух-шести метров. Большинство ученых считают их растительноядными, но некоторые исследователи допускают всеядность этозавров и причисляют их к прародителям крокодилов.

Художественная реконструкция нового вида этозавров Garzapelta muelleri / © Márcio L. Castro

Авторы свежей работы, опубликованной в журнале The Anatomical Record, полагают, что представители вида Garzapelta muelleri жили примерно 215 миллионов лет назад и имели схожую с современными крокодилами внешность, только с более мощной броней.

Тело Garzapelta muelleri, как и других этозавров, покрывали окостенелые пластины, или остеодермы. Соединенные друг с другом, как детали мозаики, они образовывали своего рода панцирь-доспехи. Кроме того, по бокам у G. muelleri имелась дополнительная защита в виде изогнутых шиповидных выступов.

Хотя подобные шипы встречались и у других ранее обнаруженных этозавров, исследователи отметили, что множество уникальных особенностей в остеодермах Garzapelta muelleri указали на принадлежность этого экземпляра к отдельной группе.

Вообще, новый вид — исключительно защищенный на фоне других этозавров и иных животных своей эпохи. В смысле «бронированности» он больше напоминает современных броненосцев, чем родственных ему крокодилов.

Авторы научной работы не исключили, что на внешний вид брони G. muelleri могли также повлиять пол и возраст животного. Уильям Рейес продолжает исследование, изучая окаменелые останки этозавров из палеонтологической коллекции своего вуза.

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