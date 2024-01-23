Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Студент нашел в окаменелостях летающую рептилию триасового периода
В доисторические времена на юго-западе современной Англии обитали крылатые рептилии. Хотя эти небольшие животные напоминали ящериц, они более близки к динозаврам. Это показало новое исследование, одним из авторов которого стал студент британского вуза.
В работе, которую опубликовал журнал Proceedings of the Geologists’ Association, речь идет о Мендип-Хилс — цепи известняковых холмов в графствах Сомерсет и Эйвон в юго-западной части Англии. В позднем триасовом и раннем юрском периодах (около 200 миллионов лет назад) территория представляла собой архипелаг островов в теплом тропическом море. Самым крупных среди них был остров Мендип.
В 1940-х и 1950-х годах, когда в этой местности шла разработка известняковых карьеров, палеонтологи обнаружили там окаменелости разных древних существ, в том числе рептилий. Впоследствии эти находки передали британским музеям.
Ученые из Бристольского университета, в палеонтологической коллекции которого тоже есть окаменелости с острова Мендип, в новой работе детально проанализированные найденные ранее ископаемые останки.
Сравнение окаменелостей с более полными скелетами из других собраний, благодаря которому удалось идентифицировать разные виды древних рептилий, выполнил студент магистратуры Бристольского университета Майкл Которн (Michael Cawthorne).
«Большинство ископаемых костей были разрозненными фрагментами, не составлявшими скелет, поэтому пришлось проделать большую работу, чтобы их опознать», — отметил профессор палеонтологии Бристольского университета Майкл Бентон (Michael Benton), который курировал исследование.
Среди рассмотренных находок оказались части скелета Kuehneosaurus latus и Kuehneosuchus latissimus — двух представителей вымершего семейства Kuehneosauridae. Кюнеозавр и кюнеозух отличались главным образом строением ребер, поддерживавших их кожистые крылья-мембрану. У второго они были длиннее и изящнее, что, вероятно, позволяло ему лучше планировать. При этом относительно короткие и массивные «крылатые ребра» кюнеозавра больше подходили для парашютирования.
Авторы работы полагают, что, как и современные летучие драконы, обитающие в Юго-Восточной Азии, кюнеозавриды лазали по земле и деревьям в поисках мелких насекомых. Испугавшись или заметив подходящую добычу, они могли парить от дерева к дереву или прыгать в воздух и благополучно приземляться, пролетев около десяти метров.
Также исследователи опознали в окаменелостях останки рептилий со сложными зубами, трилофозавра рода Variodens и водной рептилии Pachystropheus. Предполагается, что последние вели похожий на выдриный образ жизни, питаясь креветками и мелкой рыбой.
Хотя среди образцов не оказалось костей или зубов динозавров, авторы считают, что в районе Мендип-Хилс их останки должны быть, поскольку кости динозавров ранее находили в других местах того же геологического возраста вокруг Бристоля.
Впрочем, продолжить раскопки, чтобы получить подтверждение своих предположений, у ученых уже не получится.
«Разработка карьеров полностью прекращена, они заросли, поэтому мы вынуждены довольствоваться найденными ранее образцами, собранными, когда карьеры еще работали», — объяснили авторы.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Команда биомедиков впервые показала, как жидкость для электронных сигарет, не содержащая никотина, разрушительно действует на микроциркуляцию в легких. Кроме того, ученые описали механизм, лежащий в основе этого повреждения.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Команда биомедиков впервые показала, как жидкость для электронных сигарет, не содержащая никотина, разрушительно действует на микроциркуляцию в легких. Кроме того, ученые описали механизм, лежащий в основе этого повреждения.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Преступность завтрашнего дня
Незаметные, но всепроникающие: как насосы определяют облик нашей цивилизации
Загадка антивещества
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии