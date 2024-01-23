Студент нашел в окаменелостях летающую рептилию триасового периода

В доисторические времена на юго-западе современной Англии обитали крылатые рептилии. Хотя эти небольшие животные напоминали ящериц, они более близки к динозаврам. Это показало новое исследование, одним из авторов которого стал студент британского вуза.

В работе, которую опубликовал журнал Proceedings of the Geologists’ Association, речь идет о Мендип-Хилс — цепи известняковых холмов в графствах Сомерсет и Эйвон в юго-западной части Англии. В позднем триасовом и раннем юрском периодах (около 200 миллионов лет назад) территория представляла собой архипелаг островов в теплом тропическом море. Самым крупных среди них был остров Мендип.

В 1940-х и 1950-х годах, когда в этой местности шла разработка известняковых карьеров, палеонтологи обнаружили там окаменелости разных древних существ, в том числе рептилий. Впоследствии эти находки передали британским музеям.

Ученые из Бристольского университета, в палеонтологической коллекции которого тоже есть окаменелости с острова Мендип, в новой работе детально проанализированные найденные ранее ископаемые останки.

Сравнение окаменелостей с более полными скелетами из других собраний, благодаря которому удалось идентифицировать разные виды древних рептилий, выполнил студент магистратуры Бристольского университета Майкл Которн (Michael Cawthorne).

«Большинство ископаемых костей были разрозненными фрагментами, не составлявшими скелет, поэтому пришлось проделать большую работу, чтобы их опознать», — отметил профессор палеонтологии Бристольского университета Майкл Бентон (Michael Benton), который курировал исследование.

Один из образцов, рассмотренных в исследовании. Окаменелые останки Kuehneosaurus, включая таз, задние спинные позвонки и ребра / © Michael Cawthorne et al.

Среди рассмотренных находок оказались части скелета Kuehneosaurus latus и Kuehneosuchus latissimus — двух представителей вымершего семейства Kuehneosauridae. Кюнеозавр и кюнеозух отличались главным образом строением ребер, поддерживавших их кожистые крылья-мембрану. У второго они были длиннее и изящнее, что, вероятно, позволяло ему лучше планировать. При этом относительно короткие и массивные «крылатые ребра» кюнеозавра больше подходили для парашютирования.

Авторы работы полагают, что, как и современные летучие драконы, обитающие в Юго-Восточной Азии, кюнеозавриды лазали по земле и деревьям в поисках мелких насекомых. Испугавшись или заметив подходящую добычу, они могли парить от дерева к дереву или прыгать в воздух и благополучно приземляться, пролетев около десяти метров.

Также исследователи опознали в окаменелостях останки рептилий со сложными зубами, трилофозавра рода Variodens и водной рептилии Pachystropheus. Предполагается, что последние вели похожий на выдриный образ жизни, питаясь креветками и мелкой рыбой.

Хотя среди образцов не оказалось костей или зубов динозавров, авторы считают, что в районе Мендип-Хилс их останки должны быть, поскольку кости динозавров ранее находили в других местах того же геологического возраста вокруг Бристоля.

Впрочем, продолжить раскопки, чтобы получить подтверждение своих предположений, у ученых уже не получится.

«Разработка карьеров полностью прекращена, они заросли, поэтому мы вынуждены довольствоваться найденными ранее образцами, собранными, когда карьеры еще работали», — объяснили авторы.

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