16 декабря, 09:54
ТГМУ
2

Телемониторинг помог эффективнее контролировать уровень глюкозы у пациентов с сахарным диабетом первого типа

❋ 4.7

Сахарный диабет первого типа требует от пациента постоянного внимания к уровню глюкозы в крови. Несмотря на развитие технологий, многим не удается достичь целевых показателей. Исследование Тюменского медицинского университета показало, что решением этой проблемы может стать дистанционный мониторинг с помощью глюкометров, автоматически передающих врачу данные самоконтроля пациента.

ТГМУ
# диабет
# здоровье
# мониторинг
# технологии
Контроль уровня глюкозы в крови / © freepik

По данным Федерального регистра сахарного диабета, в России почти 38% пациентов с сахарным диабетом первого типа не достигают индивидуального целевого уровня гликированного гемоглобина (HbA1c). Хотя существуют системы непрерывного мониторинга глюкозы, они доступны не всем. Стандартный самоконтроль с бумажным дневником часто не позволяет врачу оперативно реагировать на изменения.

Ученые ТМУ оценили клиническую эффективность дистанционного мониторирования. Исследование возглавила профессор кафедры терапии с курсами эндокринологии, функциональной и ультразвуковой диагностики ТМУ, главный внештатный эндокринолог Тюменской области Людмила Суплотова. Результаты исследования опубликованы в журнале «Проблемы эндокринологии».

В исследовании участвовали 127 пациентов с неудовлетворительным контролем диабета (HbA1c от 8,0% до 12,0%). Их разделили на две группы. Контрольная группа в составе 20 человек вела традиционный дневник самоконтроля и посещала эндокринолога раз в три месяца. Основная группа из 107 человек использовала глюкометры с передачей данных. Ключевое отличие заключалось в том, что лечащий врач еженедельно анализировал данные в онлайн-кабинете и при необходимости оперативно связывался с пациентом для коррекции терапии.

После полугода наблюдений исследователи подвели итог. В контрольной группе средний уровень средний уровень HbA1c за полгода вырос с 9,6% до 10,1%, (при безопасной норме <7,0%), а качество жизни не изменилось.

В группе дистанционного мониторинга исследователи зафиксировали положительные изменения. У участников исследования улучшился контроль углеводного обмена:

  • HbA1c снизился в среднем с 9,0% до 8,1%.
  • У пациентов, проводивших самоконтроль глюкозы более четырех раз в сутки, этот показатель снизился до 7,3%.
  • Расчетное время в целевом диапазоне глюкозы (dTIR) выросло с 52,7% до 69,9%.
  • Расчетное время в диапазоне глюкозы выше целевого (dTAR) сократилось с 37% до 9,5%.
  • Вариабельность глюкозы снизилась, что указывает на более стабильное течение болезни.

Исследование подтвердило эффективность дистанционного мониторинга самоконтроля гликемии, когда врач может видеть тенденции в реальном времени и давать рекомендации до наступления критических ситуаций, а пациент чувствует постоянную поддержку и лучше понимает связь между своими действиями и показателями.

— Таким образом, дистанционный мониторинг самоконтроля гликемии позволяет преодолеть ключевое ограничение традиционного амбулаторного ведения пациентов с сахарным диабетом: временной интервал между измерениями пациента и коррекцией терапии врачом. Полученные данные позволяют рассматривать эту технологически подкрепленную модель не просто как удачный эксперимент, а как потенциальный новый стандарт амбулаторного наблюдения. Его внедрение способно повысить эффективность помощи сотням тысяч пациентов, которые сегодня не достигают целевых показателей здоровья, несмотря на все усилия системы здравоохранения, — отметила главный внештатный эндокринолог Тюменской области Людмила Суплотова.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ТГМУ
34 статей
Тюменский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России) — один из ведущих вузов России, готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации: Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Выпускников Тюменского ГМУ можно встретить в медицинских учреждениях практически всех регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, и за рубежом. Тюменский ГМУ вошел в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», университет — активный участник Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.
ТГМУ
# диабет
# здоровье
# мониторинг
# технологии
Комментарии

