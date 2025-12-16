Уведомления
Телемониторинг помог эффективнее контролировать уровень глюкозы у пациентов с сахарным диабетом первого типа
Сахарный диабет первого типа требует от пациента постоянного внимания к уровню глюкозы в крови. Несмотря на развитие технологий, многим не удается достичь целевых показателей. Исследование Тюменского медицинского университета показало, что решением этой проблемы может стать дистанционный мониторинг с помощью глюкометров, автоматически передающих врачу данные самоконтроля пациента.
По данным Федерального регистра сахарного диабета, в России почти 38% пациентов с сахарным диабетом первого типа не достигают индивидуального целевого уровня гликированного гемоглобина (HbA1c). Хотя существуют системы непрерывного мониторинга глюкозы, они доступны не всем. Стандартный самоконтроль с бумажным дневником часто не позволяет врачу оперативно реагировать на изменения.
Ученые ТМУ оценили клиническую эффективность дистанционного мониторирования. Исследование возглавила профессор кафедры терапии с курсами эндокринологии, функциональной и ультразвуковой диагностики ТМУ, главный внештатный эндокринолог Тюменской области Людмила Суплотова. Результаты исследования опубликованы в журнале «Проблемы эндокринологии».
В исследовании участвовали 127 пациентов с неудовлетворительным контролем диабета (HbA1c от 8,0% до 12,0%). Их разделили на две группы. Контрольная группа в составе 20 человек вела традиционный дневник самоконтроля и посещала эндокринолога раз в три месяца. Основная группа из 107 человек использовала глюкометры с передачей данных. Ключевое отличие заключалось в том, что лечащий врач еженедельно анализировал данные в онлайн-кабинете и при необходимости оперативно связывался с пациентом для коррекции терапии.
После полугода наблюдений исследователи подвели итог. В контрольной группе средний уровень средний уровень HbA1c за полгода вырос с 9,6% до 10,1%, (при безопасной норме <7,0%), а качество жизни не изменилось.
В группе дистанционного мониторинга исследователи зафиксировали положительные изменения. У участников исследования улучшился контроль углеводного обмена:
- HbA1c снизился в среднем с 9,0% до 8,1%.
- У пациентов, проводивших самоконтроль глюкозы более четырех раз в сутки, этот показатель снизился до 7,3%.
- Расчетное время в целевом диапазоне глюкозы (dTIR) выросло с 52,7% до 69,9%.
- Расчетное время в диапазоне глюкозы выше целевого (dTAR) сократилось с 37% до 9,5%.
- Вариабельность глюкозы снизилась, что указывает на более стабильное течение болезни.
Исследование подтвердило эффективность дистанционного мониторинга самоконтроля гликемии, когда врач может видеть тенденции в реальном времени и давать рекомендации до наступления критических ситуаций, а пациент чувствует постоянную поддержку и лучше понимает связь между своими действиями и показателями.
— Таким образом, дистанционный мониторинг самоконтроля гликемии позволяет преодолеть ключевое ограничение традиционного амбулаторного ведения пациентов с сахарным диабетом: временной интервал между измерениями пациента и коррекцией терапии врачом. Полученные данные позволяют рассматривать эту технологически подкрепленную модель не просто как удачный эксперимент, а как потенциальный новый стандарт амбулаторного наблюдения. Его внедрение способно повысить эффективность помощи сотням тысяч пациентов, которые сегодня не достигают целевых показателей здоровья, несмотря на все усилия системы здравоохранения, — отметила главный внештатный эндокринолог Тюменской области Людмила Суплотова.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
