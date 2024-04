Палеонтологи описали неизвестного ископаемого дельфина с необычным способом питания

Отряд зубатых китообразных, или одонтоцетов (Odontoceti), включает в себя дельфинов, морских свиней, кашалотов и всех других китообразных, у которых есть зубы. Ранние одонтоцеты были в основном хищными животными, в то время как большинство современных способны всасывать мелкую пищу.

В домиоценовую эпоху некоторые одонтоцеты были известны своими странным, выступающими за пределы ротовой полости, резцами, функции которых стали предметом многочисленных споров. Такие животные имели акулоподобные, а также гетеродонтные зубы с множеством мелких граней. Среди них был, например, вымерший род дельфинов под названием Waipatia, живший у берегов Новой Зеландии в позднем олигоцене — 23-27 миллионов лет назад.

Прекрасно сохранившийся экземпляр черепа одного из ранее неизвестных одонтоцетов, кажется, раскрыл секрет этого странного расположения зубов. Кости обнаружили уже давно в долине Хакатарамеа (в период с 22 по 27 миллионов лет назад значительная часть территории Новой Зеландии погружалась в море), они хранились в Геологическом музее Отаго. Только сейчас их описали ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия). Свои выводы палеонтологи представили в журнале Journal of the Royal Society of New Zealand.

Новый вид назвали Aureia rerehua. Первое слово в переводе с маорийского языка означает «булавки для плаща» (их, по мнению ученых, напоминают зубы животного), а второе — «красивый» (так животное прозвали за отличную сохранность костей). Зубы дельфина были как бы «растопырены» относительно друг друга и, как полагают ученые, обхватывали пойманную мелкую рыбу, наподобие широкой корзины или клетки.

Подобный способ захвата пищи весьма необычен для одонтоцетов, потому что другие древние дельфины из того же района обычно наносили добыче резаные раны своими зубами. Исследователи считают, что такой способ можно назвать более «деликатным» по отношению к убийству пойманной рыбы.

Череп ископаемого дельфина / © www.tandfonline.com

Аурея была самого маленького размера из всех сородичей (длина ее тела равнялась почти двум метрам), череп был довольно хрупок, а шея — гибкая. Все это помогало животному охотиться на мелководье.

Интересно то, что на небольшом участке, где нашли аурею, обнаружили много других находок различных ископаемых дельфинов. «Этот факт указывает на то, что похожие животные могли существовать в непосредственной близости друг от друга, поскольку занимали разные экологические ниши. Доисторические дельфины использовали множество разных стратегий питания», — рассказал главный автор исследования Шейн Микин.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.