Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Палеонтологи описали неизвестного ископаемого дельфина с необычным способом питания
Ученые из Новой Зеландии идентифицировали новый вид вымершего дельфина с уникальным способом питания и конструкцией ротового аппарата.
Отряд зубатых китообразных, или одонтоцетов (Odontoceti), включает в себя дельфинов, морских свиней, кашалотов и всех других китообразных, у которых есть зубы. Ранние одонтоцеты были в основном хищными животными, в то время как большинство современных способны всасывать мелкую пищу.
В домиоценовую эпоху некоторые одонтоцеты были известны своими странным, выступающими за пределы ротовой полости, резцами, функции которых стали предметом многочисленных споров. Такие животные имели акулоподобные, а также гетеродонтные зубы с множеством мелких граней. Среди них был, например, вымерший род дельфинов под названием Waipatia, живший у берегов Новой Зеландии в позднем олигоцене — 23-27 миллионов лет назад.
Прекрасно сохранившийся экземпляр черепа одного из ранее неизвестных одонтоцетов, кажется, раскрыл секрет этого странного расположения зубов. Кости обнаружили уже давно в долине Хакатарамеа (в период с 22 по 27 миллионов лет назад значительная часть территории Новой Зеландии погружалась в море), они хранились в Геологическом музее Отаго. Только сейчас их описали ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия). Свои выводы палеонтологи представили в журнале Journal of the Royal Society of New Zealand.
Новый вид назвали Aureia rerehua. Первое слово в переводе с маорийского языка означает «булавки для плаща» (их, по мнению ученых, напоминают зубы животного), а второе — «красивый» (так животное прозвали за отличную сохранность костей). Зубы дельфина были как бы «растопырены» относительно друг друга и, как полагают ученые, обхватывали пойманную мелкую рыбу, наподобие широкой корзины или клетки.
Подобный способ захвата пищи весьма необычен для одонтоцетов, потому что другие древние дельфины из того же района обычно наносили добыче резаные раны своими зубами. Исследователи считают, что такой способ можно назвать более «деликатным» по отношению к убийству пойманной рыбы.
Аурея была самого маленького размера из всех сородичей (длина ее тела равнялась почти двум метрам), череп был довольно хрупок, а шея — гибкая. Все это помогало животному охотиться на мелководье.
Интересно то, что на небольшом участке, где нашли аурею, обнаружили много других находок различных ископаемых дельфинов. «Этот факт указывает на то, что похожие животные могли существовать в непосредственной близости друг от друга, поскольку занимали разные экологические ниши. Доисторические дельфины использовали множество разных стратегий питания», — рассказал главный автор исследования Шейн Микин.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.
Исследователи из Португалии создали шестиногого эмбриона мыши без гениталий. Это удалось сделать, «отключив» один из генов.
Триста тысяч лет назад ранние неандертальцы изготавливали деревянные орудия по двум разным технологиям, одну из которых до сих пор считали изобретением Homo sapiens.
Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.
Исследователи из Португалии создали шестиногого эмбриона мыши без гениталий. Это удалось сделать, «отключив» один из генов.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Устремляя взор в глубины космоса. Насколько хорошо вы знакомы с астрофизикой и космологией?
Живые ископаемые
Билл Гейтс хочет осыпать Землю мелом, чтобы спасти человечество. Сколько людей умрет в результате?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии