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Находка 11-летней девочки помогла описать древнего ихтиотитана — самую крупную морскую рептилию
Ученым удалось описать новый вид гигантских ихтиозавров — Ichthyotitan severnensis. Эта крупнейшая морская рептилия достигала 25 метров в длину, жила примерно 202 миллиона лет назад и впоследствии исчезла во время триасово-юрского вымирания.
В 2016 году Пол де ла Салль, коллекционер окаменелостей, обнаружил на побережье у населенного пункта Лилсток в английском графстве Сомерсет гигантскую челюстную кость. Спустя два года ее описала команда Дина Ломакса — палеонтолога из Манчестерского университета (Великобритания). Ученые пришли к выводу, что эта неполная надугловая кость нижней челюсти принадлежала гигантскому ихтиозавру, жившему примерно 200 миллионов лет назад, то есть в триасовом периоде.
Недавно исследователям удалось дополнить и уточнить свои выводы — все благодаря 11-летней Руби Рейнольдс и ее отцу Джастину, которые в мае 2020 года нашли на пляже в деревне Блу-Анкор в Олд-Кли (Сомерсет) более крупную и хорошо сохранившуюся надугольную кость нижней челюсти огромной морской рептилии. Рейнольдсы связались с Дином Ломаксом, и все вместе вновь посетили это побережье. Впоследствии исследователи смогли обнаружить дополнительные части одной и той же челюсти, которые сложились друг с другом, словно мозаика.
Помимо этого, поблизости, в слое двустворчатых моллюсков, покоились копролиты, содержащие рыбью чешую, и два фрагмента ребер — но, вероятно, они принадлежали другому крупному ихтиозавру.
«Сочетание уникальных морфологических признаков, наблюдаемых в обоих находках, позволяет предположить, что они представляют собой новый таксон. Оба экземпляра нашли в Сомерсете, Великобритания, в одной и той же геологической формации, разделенной расстоянием приблизительно в 10 километров, и в слоях, датируемых поздним рэтским ярусом (верхний (третий) ярус верхнего отдела триасовой системы мезозойской эры. — Прим. ред.), примерно 202 миллионами лет назад», — рассказали ученые.
Ихтиозавру присвоили имя Ichthyotitan severnensis — ихтиотитан Северна, в честь его гигантских размеров и устья реки Северн. Пресмыкающееся достигало 25 метров в длину, то есть на несколько метров превышало других крупных доисторических морских рептилий, например 21-метрового шонизавра Shonisaurus sikanniensis из Британской Колумбии.
Судя по всему, ихтиотитан был родственником шастазавров — ихтиозавров, обитавших в тот же период, но у берегов современной Северной Америки.
«Стратиграфические горизонты», то есть геологические слои над теми, где нашли окаменелости ихтиотитана, сформировались в период катаклизма — по мнению ученых, это следы массового вымирания на границе между триасовым и юрским периодами (201,3 миллиона лет назад), считающегося крупнейшим из вымираний мезозойской эры. Вполне вероятно, что линия Ichthyotitan severnensis исчезла тогда же, и с тех пор ихтиозавры больше не достигали таких размеров.
Уникальность открытия Ломакса и его команды в том, что этот ихтиотитан жил примерно на 13 миллионов лет позже своих последних известных геологических родственников, в том числе упомянутого выше Shonisaurus sikanniensis из Канады и Himalayasaurus tibetensis из позднетриасовой формации Кулонгонгба в Тибете. Теперь палеонтологи надеются когда-нибудь найти полный череп либо скелет одного из этих титанов прошлого.
«Что касается Руби Рейнольдс, то это ученый, уже имеющий публикацию в научном журнале. Она не только нашла, но и помогла назвать гигантскую доисторическую рептилию. Вероятно, не так много подростков могут похвастаться этим! Быть может, перед нами вторая Мэри Эннинг в процессе становления», — отметил Ломакс. Сама Руби призналась, что очень гордится участием в научном открытии.
Исследование с описанием Ichthyotitan severnensis опубликовано в журнале PLOS One, а 3D-модель найденных фрагментов челюсти можно изучить здесь. Находки скоро выставят в Бристольском музее и художественной галерее.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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