Палеонтологи открыли древнюю гигантскую змею

Индийские палеонтологи обнаружили 27 крупных позвонков древней змеи эпохи раннего эоцена, которую отнесли к новому виду. По оценкам исследователей, это самый крупный представитель семейства Madtsoiidae, чей рост мог достигать 15 метров. Ему дали имя в честь индийского божества.

Ранняя эволюция змей мелового периода (и особенно до него) плохо изучена из-за недостатка ископаемых находок. Исключение составляют гондванские змеи из семейства Madtsoiidae, которые жили в поздний меловой период. Их останки обнаруживали на территории Мадагаскара, Южной Америки, Австралии, Индии и других регионов.

Недавно двое палеонтологов из Индийского технологического института Рурки нашли окаменелые фрагменты позвоночного столба гигантской змеи из вымершего семейства Madtsoiidae раннего эоцена (эоцен — эпоха, начавшаяся 56 миллионов лет назад и закончившаяся 33,9 миллиона лет назад). Специалисты оценили длину древней рептилии в 10-15 метров. По их словам, сейчас это самый крупный представитель Madtsoiidae. Научная работа с описанием опубликована в журнале Scientifc Reports.

Найденную рептилию по множеству индивидуальных признаков отнесли к новому виду и дали имя Vasuki indicus — в честь мифической индуистской змеи, которую традиционно изображают на шее божества Шивы. Двадцать семь крупных (37,5-62,7 миллиметра в длину и 62,4-111,4 миллиметра в ширину) и хорошо сохранившихся позвонков откопали в буроугольной шахте города Кач в штате Гуджарат, Индия. Палеонтологи отнесли 22 фрагмента к задней части туловища змеи, а по закрытым позвоночным швам предположили, что обнаруженная особь, вероятно, достигла скелетной зрелости.

Схема филогенетическое дерева. Красной звездой отмечено положение Vasuki indicus. Клады, для которых обсуждаются биогеографические сценарии, отмечены цветными узлами / © Scientifc Reports, Debajit Datta and Sunil Bajpai.

Авторы дважды проверили, какое положение на таксономическом древе может занять найденная змея, потомок древних гондванских змей. Во втором анализе они исключили родство с Serpentes, обычными змеями, и определили Vasuki в отдельную кладу с Gigantophis garstini из позднего эоцена и Madtsoia pisdurensis из позднего мела. Палеонтологи оценивали размеры тела находки по двум моделям, которые обозначили возможную длину Vasuki в 10,9-12,2 метра и 14,5-15,2 метра. Разницу объяснили отсутствием задних позвонков. По тем же причинам с осторожностью нужно относиться и к филогенетическим оценкам.

По размерам позвонков Vasuki уступает только титанобоа, жившей 60 миллионов лет назад в Южной Америке, чей вес мог достигать 1135 килограммов. Палеоэкологическая реконструкция показала, что, скорее всего, у новой змеи было широкое цилиндрическое тело. А грубое сходство строения позвонков с современными питонами, по словам палеонтологов, говорит о ее наземном/полуводном образе жизни. Тем более что на месте отложений, в которых нашли Vasuki, вероятно, было болото.

Также исследователи определили примерную температуру тела древней рептилии. Поскольку в середине эоцена, примерно 47 миллионов лет назад, температура воздуха в этой части мира была чуть выше 30 °C, а змеи холоднокровны, авторы сравнили Vasuki с современным питоном и рассчитали палеотемпературу, при которой столь крупная змея могла комфортно жить, — 28 °C. Специалисты предположили, что обнаруженная рептилия как вид зародилась на Индийском субконтиненте, а затем в течение эоцена расселялась по Африке и Евразии.

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