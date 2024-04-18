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Палеонтологи открыли древнюю гигантскую змею
Индийские палеонтологи обнаружили 27 крупных позвонков древней змеи эпохи раннего эоцена, которую отнесли к новому виду. По оценкам исследователей, это самый крупный представитель семейства Madtsoiidae, чей рост мог достигать 15 метров. Ему дали имя в честь индийского божества.
Ранняя эволюция змей мелового периода (и особенно до него) плохо изучена из-за недостатка ископаемых находок. Исключение составляют гондванские змеи из семейства Madtsoiidae, которые жили в поздний меловой период. Их останки обнаруживали на территории Мадагаскара, Южной Америки, Австралии, Индии и других регионов.
Недавно двое палеонтологов из Индийского технологического института Рурки нашли окаменелые фрагменты позвоночного столба гигантской змеи из вымершего семейства Madtsoiidae раннего эоцена (эоцен — эпоха, начавшаяся 56 миллионов лет назад и закончившаяся 33,9 миллиона лет назад). Специалисты оценили длину древней рептилии в 10-15 метров. По их словам, сейчас это самый крупный представитель Madtsoiidae. Научная работа с описанием опубликована в журнале Scientifc Reports.
Найденную рептилию по множеству индивидуальных признаков отнесли к новому виду и дали имя Vasuki indicus — в честь мифической индуистской змеи, которую традиционно изображают на шее божества Шивы. Двадцать семь крупных (37,5-62,7 миллиметра в длину и 62,4-111,4 миллиметра в ширину) и хорошо сохранившихся позвонков откопали в буроугольной шахте города Кач в штате Гуджарат, Индия. Палеонтологи отнесли 22 фрагмента к задней части туловища змеи, а по закрытым позвоночным швам предположили, что обнаруженная особь, вероятно, достигла скелетной зрелости.
Авторы дважды проверили, какое положение на таксономическом древе может занять найденная змея, потомок древних гондванских змей. Во втором анализе они исключили родство с Serpentes, обычными змеями, и определили Vasuki в отдельную кладу с Gigantophis garstini из позднего эоцена и Madtsoia pisdurensis из позднего мела. Палеонтологи оценивали размеры тела находки по двум моделям, которые обозначили возможную длину Vasuki в 10,9-12,2 метра и 14,5-15,2 метра. Разницу объяснили отсутствием задних позвонков. По тем же причинам с осторожностью нужно относиться и к филогенетическим оценкам.
По размерам позвонков Vasuki уступает только титанобоа, жившей 60 миллионов лет назад в Южной Америке, чей вес мог достигать 1135 килограммов. Палеоэкологическая реконструкция показала, что, скорее всего, у новой змеи было широкое цилиндрическое тело. А грубое сходство строения позвонков с современными питонами, по словам палеонтологов, говорит о ее наземном/полуводном образе жизни. Тем более что на месте отложений, в которых нашли Vasuki, вероятно, было болото.
Также исследователи определили примерную температуру тела древней рептилии. Поскольку в середине эоцена, примерно 47 миллионов лет назад, температура воздуха в этой части мира была чуть выше 30 °C, а змеи холоднокровны, авторы сравнили Vasuki с современным питоном и рассчитали палеотемпературу, при которой столь крупная змея могла комфортно жить, — 28 °C. Специалисты предположили, что обнаруженная рептилия как вид зародилась на Индийском субконтиненте, а затем в течение эоцена расселялась по Африке и Евразии.
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