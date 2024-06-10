Неофициальный общественный транспорт оказался не менее эффективен, чем государственный

Общественный транспорт в регионах Глобального Севера и Глобального Юга устроен противоположным образом. Например, в Европе и Северной Америке это государственные перевозчики с фиксированным маршрутом и расписанием. Однако во многих странах Азии общественный транспорт обычно неофициальный и динамичный. Европейские ученые решили выяснить, насколько такое устройство эффективно.

Любой сколько-нибудь крупный современный город обладает сетью маршрутов общественного транспорта, по которым ходят трамваи, троллейбусы, автобусы, маршрутные такси. Благодаря этому маломобильные люди или те, у кого нет автомобиля, могут передвигаться по городу. Однако проектирование наиболее оптимальных маршрутов — довольно сложная задача. Жители всех районов должны иметь доступ к такому транспорту, путь из точки А в точку Б со всеми остановками должен быть эффективным, а расписание — точным.

Но это взгляд человека, проживающего в северной стране, где работа общественного транспорта заранее четко определена и централизована. Во многих странах Глобального Юга зачастую все наоборот: общественный транспорт состоит из частных перевозчиков. Причины заключаются в том, что на территории Глобального Юга проживают примерно 80% населения планеты, а руководство развивающихся стран не в силах удовлетворить такой спрос государственными средствами. Остается неясным, какая из этих систем эффективнее.

Выяснить это решили три исследователя из Германии и Австрии. Они проанализировали структуру семи тысяч автобусных маршрутов (этот вид транспорта популярен как у официальных, так и неофициальных перевозчиков) в некрупных городах южных и северных государств. Для более полного анализа ученые опирались на демографические данные, чтобы оценить плотность маршрутов и распределение населения. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

страция самоорганизации маршрутов общественного транспорта по городскому району Кочабамба, Боливия, Южная Америка. (а) Автобусный маршрут определяется из данных как траектория движения автобуса, пространственно дискретизированная как последовательность GPS-позиций. (b) Различные маршруты, принадлежащие одному идентификатору, отличаются друг от друга только локально. (c.i-c.iii, d) Несколько вариантов маршрута самоорганизуются в последовательные линии с большим перекрытием. Три маршрута отличаются только в начале и в конце, а также в небольшой локализованной части, выделенной розовыми прямоугольниками на панелях (c) и (d), более подробно показанных на панелях (a) и (b). (e) Коллекция всех 431 отслеживаемых маршрутов со 130 различными идентификаторами охватывает весь город Кочабамба. (f, g) Подсчет количества маршрутов, пересекающих шестиугольные области города размером 400 м, позволяет оценить плотность обслуживания, которая напоминает плотность населения, что является приблизительным показателем местного / © Nature Communications, Kush Mohan Mittal et al.

Авторы статьи отслеживали маршруты по GPS-трекам картографического проекта OpenStreetMap и классифицировали каждый из 36 городов по системе общественного транспорта как официальные и неофициальные. В группу северных стран вошли: США, Канада, Турция, Австралия, Великобритания и прочие. Глобальный Юг рассмотрели на примере Эфиопии, Боливии, Филиппин, Ирана и других стран. Также городскую карту разделил на шестиугольники, чтобы узнать, сколько отдельных маршрутов проходит через каждый сектор.

Выяснилось, что неофициальные перевозчики часто перестраивают маршруты в зависимости от трафика (например, чтобы объехать пробку), тем самым делая путь оптимальнее. В целом же самоорганизация, отличающая неофициальный общественный транспорт, эффективна в любых инфраструктурных и географических условиях и не уступает в этом государственным операторам. В некоторых случаях адаптивность частных перевозчиков под нужды населения и активное взаимодействие водителей и пассажиров улучшает структуру маршрутов: становится меньше объездов и крюков.

К примеру, человеку нужно попасть на окраину города. По фиксированному пути автобус заедет еще в несколько районов, что удлинит и без того протяженную дорогу. В то же время неофициальный перевозчик не будет тратить время на объезд всех участков, а сосредоточится на своем коротком маршруте, поскольку он конкурирует с другими операторами. Что примечательно, транспортная система Глобального Юга достигает высокой эффективности без больших денежных вложений — и даже становится прибыльной.

Однако, несмотря на то что неофициальный общественный транспорт доступнее государственного (хотя бы потому, что дешевле), операторы нередко максимизируют прибыль и чрезмерно загружают автомобили. Надежность падает, в результате снижается уровень безопасности пассажиров. К тому же их обслуживание не гарантировано: автобус может просто не приехать, так как не прикреплен к расписанию, или ждать придется слишком долго.

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