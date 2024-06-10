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Неофициальный общественный транспорт оказался не менее эффективен, чем государственный
Общественный транспорт в регионах Глобального Севера и Глобального Юга устроен противоположным образом. Например, в Европе и Северной Америке это государственные перевозчики с фиксированным маршрутом и расписанием. Однако во многих странах Азии общественный транспорт обычно неофициальный и динамичный. Европейские ученые решили выяснить, насколько такое устройство эффективно.
Любой сколько-нибудь крупный современный город обладает сетью маршрутов общественного транспорта, по которым ходят трамваи, троллейбусы, автобусы, маршрутные такси. Благодаря этому маломобильные люди или те, у кого нет автомобиля, могут передвигаться по городу. Однако проектирование наиболее оптимальных маршрутов — довольно сложная задача. Жители всех районов должны иметь доступ к такому транспорту, путь из точки А в точку Б со всеми остановками должен быть эффективным, а расписание — точным.
Но это взгляд человека, проживающего в северной стране, где работа общественного транспорта заранее четко определена и централизована. Во многих странах Глобального Юга зачастую все наоборот: общественный транспорт состоит из частных перевозчиков. Причины заключаются в том, что на территории Глобального Юга проживают примерно 80% населения планеты, а руководство развивающихся стран не в силах удовлетворить такой спрос государственными средствами. Остается неясным, какая из этих систем эффективнее.
Выяснить это решили три исследователя из Германии и Австрии. Они проанализировали структуру семи тысяч автобусных маршрутов (этот вид транспорта популярен как у официальных, так и неофициальных перевозчиков) в некрупных городах южных и северных государств. Для более полного анализа ученые опирались на демографические данные, чтобы оценить плотность маршрутов и распределение населения. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.
Авторы статьи отслеживали маршруты по GPS-трекам картографического проекта OpenStreetMap и классифицировали каждый из 36 городов по системе общественного транспорта как официальные и неофициальные. В группу северных стран вошли: США, Канада, Турция, Австралия, Великобритания и прочие. Глобальный Юг рассмотрели на примере Эфиопии, Боливии, Филиппин, Ирана и других стран. Также городскую карту разделил на шестиугольники, чтобы узнать, сколько отдельных маршрутов проходит через каждый сектор.
Выяснилось, что неофициальные перевозчики часто перестраивают маршруты в зависимости от трафика (например, чтобы объехать пробку), тем самым делая путь оптимальнее. В целом же самоорганизация, отличающая неофициальный общественный транспорт, эффективна в любых инфраструктурных и географических условиях и не уступает в этом государственным операторам. В некоторых случаях адаптивность частных перевозчиков под нужды населения и активное взаимодействие водителей и пассажиров улучшает структуру маршрутов: становится меньше объездов и крюков.
К примеру, человеку нужно попасть на окраину города. По фиксированному пути автобус заедет еще в несколько районов, что удлинит и без того протяженную дорогу. В то же время неофициальный перевозчик не будет тратить время на объезд всех участков, а сосредоточится на своем коротком маршруте, поскольку он конкурирует с другими операторами. Что примечательно, транспортная система Глобального Юга достигает высокой эффективности без больших денежных вложений — и даже становится прибыльной.
Однако, несмотря на то что неофициальный общественный транспорт доступнее государственного (хотя бы потому, что дешевле), операторы нередко максимизируют прибыль и чрезмерно загружают автомобили. Надежность падает, в результате снижается уровень безопасности пассажиров. К тому же их обслуживание не гарантировано: автобус может просто не приехать, так как не прикреплен к расписанию, или ждать придется слишком долго.
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