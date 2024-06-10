Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Пермском Политехе разрабатывают приложение для туризма по России
Внутренний туризм в России активно развивается, но люди по-прежнему сталкиваются с проблемой поиска или неактуальности информации об интересных местах и событиях. В среднем приходится тратить от одного до трех часов, чтобы найти нужные данные, в том числе потому что они разбросаны по разным интернет-платформам. В ПНИПУ разрабатывают мобильное приложение с уникальными функциями для организации досуга и туристических поездок по нашей стране. Удобная и информативная программа сделает процесс выбора и планирования быстрым, простым и удобным.
Существует множество приложений и сайтов для организации путешествий. Все они обладают существенными недостатками — ограниченность инструментов и узкая правленность функционала. Например, один ресурс позволяет исключительно бронировать отели и писать отзывы о них, другой – строить оптимальный маршрут. Недостатки связаны и со скудными возможностями персонализации, небольшим покрытием географических зон, неудобством использования интерфейса или отсутствием широкого спектра дополнительных услуг.
В Пермском Политехе разрабатывают программный комплекс, который решает широкий диапазон проблем, связанных с организацией досуга и туристическими поездками. Интерактивная платформа основана на больших базах данных и спроектированной политехниками нейросети.
Приложение отличается наличием личных рекомендаций – алгоритм учитывает количество людей, возрастную группу, интересы. В подборку мест для досуга входят кураторские коллекции мест, которые помогут пользователям обнаружить «скрытые жемчужины» и найти лучшую локацию для проведения своего досуга. В ленте с рекомендациями можно делиться своими впечатлениями и рекомендациями для других путешественников. Еще одна удобная функция – планирование маршрутов и активностей, возможность создать свой индивидуальный план действий, добавлять события в календарь и получать оповещение, чтобы ничего не упустить.
«Наше уникальное приложение систематизирует и организует все необходимые материалы, чтобы каждый пользователь мог наслаждаться своим досугом и туристическими поездками на новом уровне. Причем оно подойдет для совершенно разных людей и их целей. Например, для любителей культуры актуальным будет информация о текущих событиях, афиша выставок и представлений, а также бронирование билетов на эти мероприятия. Или для людей с активным образом жизни – данные о спортивных мероприятиях, трекинговых маршрутах, велосипедных трассах, а также рекомендации по тренировкам, расписание соревнований и возможность регистрации», – поделился студент электротехнического факультета, резидент Бизнес-инкубатора «Динамика роста» ПНИПУ Александр Пономарев.
Потенциальными потребителями продукта могут стать различные компании и отрасли. Например, гостиничные компании, предлагающие размещение в различных городах, или рестораны и кафе, которые хотели бы привлечь больше посетителей, предлагая информацию о своем меню, отзывы и возможность онлайн бронирования столов. В приложении собрано множество функций, мест и заведений со всей России в одном месте. Оно будет бесплатным и мультиплатформенным (iOS, Android).
Мобильное приложение, которое разрабатывают в Пермском Политехе, будет применяться в сфере туризма и досуга. Обеспечивать пользователей актуальной информацией и инструментами для планирования и организации их путешествий по всей стране, посещения достопримечательностей, кафе и ресторанов, участия в мероприятиях, бронирования туров, столиков и других досуговых активностях.
Команда американских социологов впервые изучила, как размер пениса и неудовлетворенность им влияют на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие. Популярный стереотип подтвердить не удалось.
Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.
Восемьдесят лет назад союзники реализовали в Нормандии крупнейшую десантную операцию в истории. И это очень странно, ведь Гитлер и Роммель понимали, где высадятся англичане и американцы, и имели достаточно сил и средств, чтобы высадка не состоялась. Немцы влили в Атлантический вал 17 миллионов кубометров бетона, установили многие миллионы мин и самых разных заграждений. Почему, несмотря на все это, высадка в Нормандии удалась и при чем тут Восточный фронт?
Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.
Команда американских социологов впервые изучила, как размер пениса и неудовлетворенность им влияют на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие. Популярный стереотип подтвердить не удалось.
Восемьдесят лет назад союзники реализовали в Нормандии крупнейшую десантную операцию в истории. И это очень странно, ведь Гитлер и Роммель понимали, где высадятся англичане и американцы, и имели достаточно сил и средств, чтобы высадка не состоялась. Немцы влили в Атлантический вал 17 миллионов кубометров бетона, установили многие миллионы мин и самых разных заграждений. Почему, несмотря на все это, высадка в Нормандии удалась и при чем тут Восточный фронт?
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как возникают миражи?
10 способов стать умнее
Какие бывают галактики?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии