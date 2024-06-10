В Пермском Политехе разрабатывают приложение для туризма по России

Внутренний туризм в России активно развивается, но люди по-прежнему сталкиваются с проблемой поиска или неактуальности информации об интересных местах и событиях. В среднем приходится тратить от одного до трех часов, чтобы найти нужные данные, в том числе потому что они разбросаны по разным интернет-платформам. В ПНИПУ разрабатывают мобильное приложение с уникальными функциями для организации досуга и туристических поездок по нашей стране. Удобная и информативная программа сделает процесс выбора и планирования быстрым, простым и удобным.

Существует множество приложений и сайтов для организации путешествий. Все они обладают существенными недостатками — ограниченность инструментов и узкая правленность функционала. Например, один ресурс позволяет исключительно бронировать отели и писать отзывы о них, другой – строить оптимальный маршрут. Недостатки связаны и со скудными возможностями персонализации, небольшим покрытием географических зон, неудобством использования интерфейса или отсутствием широкого спектра дополнительных услуг.

В Пермском Политехе разрабатывают программный комплекс, который решает широкий диапазон проблем, связанных с организацией досуга и туристическими поездками. Интерактивная платформа основана на больших базах данных и спроектированной политехниками нейросети.

Приложение отличается наличием личных рекомендаций – алгоритм учитывает количество людей, возрастную группу, интересы. В подборку мест для досуга входят кураторские коллекции мест, которые помогут пользователям обнаружить «скрытые жемчужины» и найти лучшую локацию для проведения своего досуга. В ленте с рекомендациями можно делиться своими впечатлениями и рекомендациями для других путешественников. Еще одна удобная функция – планирование маршрутов и активностей, возможность создать свой индивидуальный план действий, добавлять события в календарь и получать оповещение, чтобы ничего не упустить.

«Наше уникальное приложение систематизирует и организует все необходимые материалы, чтобы каждый пользователь мог наслаждаться своим досугом и туристическими поездками на новом уровне. Причем оно подойдет для совершенно разных людей и их целей. Например, для любителей культуры актуальным будет информация о текущих событиях, афиша выставок и представлений, а также бронирование билетов на эти мероприятия. Или для людей с активным образом жизни – данные о спортивных мероприятиях, трекинговых маршрутах, велосипедных трассах, а также рекомендации по тренировкам, расписание соревнований и возможность регистрации», – поделился студент электротехнического факультета, резидент Бизнес-инкубатора «Динамика роста» ПНИПУ Александр Пономарев.

Потенциальными потребителями продукта могут стать различные компании и отрасли. Например, гостиничные компании, предлагающие размещение в различных городах, или рестораны и кафе, которые хотели бы привлечь больше посетителей, предлагая информацию о своем меню, отзывы и возможность онлайн бронирования столов. В приложении собрано множество функций, мест и заведений со всей России в одном месте. Оно будет бесплатным и мультиплатформенным (iOS, Android).

Мобильное приложение, которое разрабатывают в Пермском Политехе, будет применяться в сфере туризма и досуга. Обеспечивать пользователей актуальной информацией и инструментами для планирования и организации их путешествий по всей стране, посещения достопримечательностей, кафе и ресторанов, участия в мероприятиях, бронирования туров, столиков и других досуговых активностях.

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ПНИПУ 668 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.