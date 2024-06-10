  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
ПНИПУ
1

В Пермском Политехе разрабатывают приложение для туризма по России

4.3

Внутренний туризм в России активно развивается, но люди по-прежнему сталкиваются с проблемой поиска или неактуальности информации об интересных местах и событиях. В среднем приходится тратить от одного до трех часов, чтобы найти нужные данные, в том числе потому что они разбросаны по разным интернет-платформам. В ПНИПУ разрабатывают мобильное приложение с уникальными функциями для организации досуга и туристических поездок по нашей стране. Удобная и информативная программа сделает процесс выбора и планирования быстрым, простым и удобным.

ПНИПУ
# нейросеть
# приложение
# Россия
# Туризм
Интерфейс разрабатываемого приложения пермских ученых / © Александр Пономарев, пресс-служба ПНИПУ

Существует множество приложений и сайтов для организации путешествий. Все они обладают существенными недостатками — ограниченность инструментов и узкая правленность функционала. Например, один ресурс позволяет исключительно бронировать отели и писать отзывы о них, другой – строить оптимальный маршрут. Недостатки связаны и со скудными возможностями персонализации, небольшим покрытием географических зон, неудобством использования интерфейса или отсутствием широкого спектра дополнительных услуг.

В Пермском Политехе разрабатывают программный комплекс, который решает широкий диапазон проблем, связанных с организацией досуга и туристическими поездками. Интерактивная платформа основана на больших базах данных и спроектированной политехниками нейросети.

Приложение отличается наличием личных рекомендаций – алгоритм учитывает количество людей, возрастную группу, интересы. В подборку мест для досуга входят кураторские коллекции мест, которые помогут пользователям обнаружить «скрытые жемчужины» и найти лучшую локацию для проведения своего досуга. В ленте с рекомендациями можно делиться своими впечатлениями и рекомендациями для других путешественников. Еще одна удобная функция – планирование маршрутов и активностей, возможность создать свой индивидуальный план действий, добавлять события в календарь и получать оповещение, чтобы ничего не упустить.

«Наше уникальное приложение систематизирует и организует все необходимые материалы, чтобы каждый пользователь мог наслаждаться своим досугом и туристическими поездками на новом уровне. Причем оно подойдет для совершенно разных людей и их целей. Например, для любителей культуры актуальным будет информация о текущих событиях, афиша выставок и представлений, а также бронирование билетов на эти мероприятия. Или для людей с активным образом жизни – данные о спортивных мероприятиях, трекинговых маршрутах, велосипедных трассах, а также рекомендации по тренировкам, расписание соревнований и возможность регистрации», – поделился студент электротехнического факультета, резидент Бизнес-инкубатора «Динамика роста» ПНИПУ Александр Пономарев.

Потенциальными потребителями продукта могут стать различные компании и отрасли. Например, гостиничные компании, предлагающие размещение в различных городах, или рестораны и кафе, которые хотели бы привлечь больше посетителей, предлагая информацию о своем меню, отзывы и возможность онлайн бронирования столов. В приложении собрано множество функций, мест и заведений со всей России в одном месте. Оно будет бесплатным и мультиплатформенным (iOS, Android).

Мобильное приложение, которое разрабатывают в Пермском Политехе, будет применяться в сфере туризма и досуга. Обеспечивать пользователей актуальной информацией и инструментами для планирования и организации их путешествий по всей стране, посещения достопримечательностей, кафе и ресторанов, участия в мероприятиях, бронирования туров, столиков и других досуговых активностях.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
668 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# нейросеть
# приложение
# Россия
# Туризм
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Июн
600
Как научиться искусству риторики
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Экскурсия
11 Июн
1100
Экскурсия в Испытательный центр Всероссийского научно-исследовательского института радиоэлектроники
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
11 Июн
Бесплатно
Будущее космической биологии
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
12 Июн
1200
Анатомия амфибий
БИО-ФАКТ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Дело техники: электротранспорт
Политехнический музей
Москва
Лекция
12 Июн
600
Латинская Америка: путешествия, жизнь и зоологические наблюдения
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Июн
Бесплатно
Расы России
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Июн
Бесплатно
В контакте с питомцем
Московский зоопарк
Москва
Лекция
13 Июн
500
Искусство Персии эпохи Ахеменидов
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
7 июня
Мария Азарова

Ученые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружием

Команда американских социологов впервые изучила, как размер пениса и неудовлетворенность им влияют на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие. Популярный стереотип подтвердить не удалось.

Психология
# владение оружием
# мужчины
# оружие
# Пенис
# самооценка мужчины
Позавчера, 10:03
Михаил Орлов

Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации

Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.

Биология
# зоология
# палеобиология
# позвоночные
# регенерация
# эволюция
Вчера, 11:25
Александр Березин

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Восемьдесят лет назад союзники реализовали в Нормандии крупнейшую десантную операцию в истории. И это очень странно, ведь Гитлер и Роммель понимали, где высадятся англичане и американцы, и имели достаточно сил и средств, чтобы высадка не состоялась. Немцы влили в Атлантический вал 17 миллионов кубометров бетона, установили многие миллионы мин и самых разных заграждений. Почему, несмотря на все это, высадка в Нормандии удалась и при чем тут Восточный фронт?

История
# Вторая мировая война
# история
# Франция
Выбор редакции
Позавчера, 10:03
Михаил Орлов

Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации

Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.

Биология
# зоология
# палеобиология
# позвоночные
# регенерация
# эволюция
7 июня
Мария Азарова

Ученые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружием

Команда американских социологов впервые изучила, как размер пениса и неудовлетворенность им влияют на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие. Популярный стереотип подтвердить не удалось.

Психология
# владение оружием
# мужчины
# оружие
# Пенис
# самооценка мужчины
Вчера, 11:25
Александр Березин

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Восемьдесят лет назад союзники реализовали в Нормандии крупнейшую десантную операцию в истории. И это очень странно, ведь Гитлер и Роммель понимали, где высадятся англичане и американцы, и имели достаточно сил и средств, чтобы высадка не состоялась. Немцы влили в Атлантический вал 17 миллионов кубометров бетона, установили многие миллионы мин и самых разных заграждений. Почему, несмотря на все это, высадка в Нормандии удалась и при чем тут Восточный фронт?

История
# Вторая мировая война
# история
# Франция
Выбор редакции
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 55

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить