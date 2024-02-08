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Жевание табака связали с повышенным риском инсульта и рака
Метаанализ более сотни научных работ о рисках для здоровья, связанных с жеванием табака, показал, что люди, практикующие его, чаще сталкиваются с инсультами и определенными видами онкологических заболеваний.
Авторы работы — команда ученых из Вашингтонского университета (США) — отметили, что хотя жевание табака не так распространено, как курение, примерно 274 миллиона человек по всему миру употребляют его таким способом. Большинство живут в Юго-Восточной Азии, преимущественно в Индии и Бангладеш. Нередко жевание табака — важная часть местных обычаев и культуры.
Статистика показывает, что если глобальные масштабы курения с 90-х годов прошлого века снизились, то популярность жевательного табака, похоже, растет, в том числе среди подростков и женщин. Вред табачных изделий хорошо известен, тем не менее некоторые считают, что бездымные жевательные формы не так опасны. Своим обзором американские ученые решили привлечь внимание к теме и обобщить имеющиеся на сегодня сведения о рисках для здоровья людей, жующих табак.
По результатам поиска в трех научных базах данных (Global Index Medicus, Web of Science и PubMed) авторы отобрали 111 работ по нужной теме, опубликованных с 1970-го по январь 2023 года. Для оценки рисков исследователи использовали мета-регрессию и байесовские статистические методы.
Выяснилось, что жевание табака повышало риск инсульта минимум на 16%, а вероятность рака пищевода возрастала в два с лишним раза. В случае с раком губы и полости рта относительный коэффициент риска составил 3,64. Правда, ученые охарактеризовали корреляцию как слабую, отметив, что риск развития этих форм рака увеличивался, когда выборку ограничивали исследованиями в азиатских странах.
Кроме того, метаанализ выявил у жующих табак повышенный риск рака носоглотки, глотки и гортани. Степень корреляции в этих случаях варьировалась от слабой до умеренной. Вместе с тем исследователи не нашли достаточных свидетельств связи между жеванием табака и развитием ишемической болезни сердца. Результаты опубликовал журнал Nature Communications.
В заключение авторы подчеркнули необходимость уделять больше внимания негативным последствиям жевания табака и усиливать контроль за табачными изделиями.
Ранее медики из Южной Кореи установили, что отказ от курения снижает риск рака в любом возрасте. Проанализировав данные почти трех миллионов жителей страны от 30 лет, ученые выяснили, что у бросивших курить вероятность развития всех видов онкологических заболеваний была на 17% меньше, чем у действующих курильщиков. По таким видам онкопатологий, как рак легких, печени и кишечника, снижение достигало 42%, 27% и 20% соответственно.
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