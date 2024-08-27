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Болезни сердца и сосудов у одного из супругов повысили риск деменции у другого
Сердечно-сосудистые заболевания — известный фактор риска развития у человека деменции. Как выяснилось, связь между этими патологиями может быть не только на индивидуальном уровне. Новое исследование показало, что в пожилых парах после серьезных сбоев в работе сердца и сосудов у одного из супругов, таких как инфаркт или инсульт, у второго партнера впоследствии возрастала вероятность деменции.
Медики давно заметили взаимосвязь проблем со здоровьем у мужей и жен в возрасте. В одной из недавних работ ученые из Мичиганского университета с коллегами из еще нескольких исследовательских вузов США установили высокую общность гипертонии в супружеских парах из разных стран, в том числе Соединенных Штатов и Англии.
В другом исследовании, представленном в 2021 году, авторы по результатам анализа более 5000 пар из Китая обнаружили, что наличие сердечно-сосудистых заболеваний у кого-то из супругов могло более чем вдвое повысить риск таких проблем у другого.
Однако в приведенных примерах речь идет о совпадении болезней. В свежем исследовании, опубликованном в журнале JAMA Neurology, группа американских и японских специалистов решила проследить, грозят ли сердечно-сосудистые заболевания у одного из пожилых людей, состоящих в браке, повышенным риском деменции у второй половины.
Медики проанализировали данные более чем 90 тысяч жителей Японии от 65 лет и старше, охваченных местной программой медицинского страхования (Japan Health Insurance Association insurance program). На момент начала наблюдений они не имели диагноза «деменция».
У части людей партнеры по браку перенесли сердечно-сосудистое событие. Под этим термином врачи, как правило, понимают инфаркт миокарда или инсульт. Для сравнения в выборку включили сопоставимых по полу, возрасту и уровню дохода людей, чьи супруги не имели сердечно-сосудистых заболеваний.
Отслеживание состояние здоровья участников вели в среднем на протяжении 24 месяцев. С помощью методов статистического анализа исследователи установили большую предрасположенность к деменции тех, у кого партнеры по браку страдали из-за проблем с сердцем и сосудами. Случаи приобретенного слабоумия у них наблюдались в 1,32 раза чаще, чем у людей с супругами без сердечно-сосудистых событий в анамнезе.
Ученые назвали несколько возможных причин такой корреляции. Травмирующие события, в частности инфаркт или инсульт у мужа или жены либо их возможная последующая смерть, могли негативно повлиять на когнитивные функции партнеров по браку. Кроме того, образ жизни членов семьи людей с серьезными сердечно-сосудистыми патологиями часто меняется. Это может сопровождаться повышенным уровнем стресса и бременем по уходу за больным, что тоже играет роль в развитии деменции.
Говоря о значимости сделанного открытия, ученые подчеркнули, что более внимательное наблюдение за людьми, чьи супруги перенесли инфаркт или инсульт, может помочь более раннему выявлению у них приобретенного слабоумия.
Среди важных ограничений своей работы авторы отметили выраженное преобладание в выборке мужчин. Из рассмотренных пациентов доля женщин составила менее четырех процентов.
«Нагрузка из-за необходимости ухода за больным и степень социальной изоляции могут различаться в зависимости от пола. Поэтому необходимы дальнейшие исследования с достаточным количеством женщин в выборке, чтобы установить взаимосвязь с учетом пола», — заявили медики. Они добавили, что на результаты могли повлиять неучтенные факторы, неполная информация об участниках и не слишком продолжительный период наблюдений.
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