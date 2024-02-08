Археологи нашли римский контейнер для наркотика

Римляне, жившие на северной границе империи, собирали и использовали черную белену. Правда, пока не понятно, чем она для них была: лекарством или наркотиком.

Во время раскопок на месте сельского римского поселения I века нашей эры в общине Хаутен (Нидерланды) археологи обнаружили необычный артефакт. Внутри выдолбленной кости животного находились хорошо сохранившиеся семена белены черной (Hyoscyamus niger). Статья с описанием находки опубликована в журнале Antiquity.

Впервые место, где сейчас находится община Хаутен, люди заселили в раннем железном веке (примерно VI век до нашей эры). Римляне же пришли на эту северную окраину Европы в I веке нашей эры. Первоначально там возвели военный лагерь — каструм (или кастеллум). Позже поселение превратилось в обычную аграрную общину. Некоторое время Хаутен процветал, но во второй половине II века нашей эры жители оставили его по неизвестным причинам.

Археологи считают, что на этом месте был ритуальный колодец для жертвоприношений / © Maaike Groot et al.

Во время раскопок на этом месте археологи обнаружили значительное количество черепков керамики, металлических предметов и костей животных. Большая часть находок относится к римскому периоду. Некоторые артефакты имеют неместное происхождение: их привезли из Германии и Британии.

Помимо довольно стандартного для римского поселения набора предметов, в Хаутене раскопали странную подборку костей. В общей яме находились череп собаки, фрагменты скелетов лошади и коровы, куски точильного камня, а также выдолбленная кость козы, запечатанная березовым дегтем.

Исследователи предположили, что яма была ритуальным колодцем, хотя каменной кладки, характерной для таких мест, они не обнаружили. Внутри запечатанной кости находились сотни семян черной белены — ядовитого растения, содержащего сильные алкалоиды.

Белена растет и росла в том месте, где находится Хаутен: ее семена находили еще в слоях, относящихся к железному веку, а также в четырех местах римского поселения. Но везде они могли оказаться случайно — как фрагмент сорного растения. Запечатанная же кость — совсем иное дело. Такая находка свидетельствует о том, что люди специально собирали и хранили семена белены.

Контейнер был заткнут пробкой из березового дегтя / © Maaike Groot et al.

Первоначально ученые предположили, что выдолбленная кость могла служить трубкой для курения семян. Но никаких следов обугливания они не нашли и пришли к выводу, что это именно контейнер. Возможно, в ритуальном колодце он оказался в качестве жертвоприношения.

Нельзя сказать, что римляне не были знакомы со свойствами черной белены. Плиний Старший в своей «Естественной истории» (Naturalis Historia) называл четыре вида белены. Среди них один вид имеет черные семена и пурпурные цветы, в отличие от более распространенного белого вида. Плиний предупреждал, что все виды вызывают безумие и головокружение, но белый сорт, растущий у моря, наиболее часто используется медиками для облегчения боли.

В работах Плутарха белена как лекарство или яд упоминается случайно. В «Сравнительных жизнеописаниях» она перечислена как одно из ядовитых растений, которые культивировал и изучал греческий царь Аттал III. Плутарх так описывает ее действие: «То расстройство, которое она вызывает у тех, кто ее пьет, правильно называть не пьянством, а отчуждением ума или безумием».

Из этого можно сделать вывод, что в римском и греческом мире белену использовали как лекарственное средство и что опасные побочные эффекты ее применения были известны — по крайней мере, в метрополиях. Найденный в Нидерландах костяной контейнер — первое убедительное свидетельство того, что и окраины империи были знакомы с этим неоднозначным средством.

Отметим, что белена черная — единственный из четырех видов белены, произрастающий на северо-западе Европы. И он же, как сказано в «Естественной истории», самый опасный. Археологическими методами сейчас невозможно установить, применяли ли жители римского поселения белену как лекарство или использовали как галлюциноген. Ясно лишь, что они знали о ее свойствах, даже если не читали Плиния Старшего.

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