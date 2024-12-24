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У любителей чая и кофе оказались выше шансы избежать рака головы и шеи
Международная группа ученых проанализировала более десятка прошлых исследований об онкологических патологиях головы и шеи и выяснила, что употребляющие два самых популярных горячих напитка имеют тенденцию реже сталкиваться с этим типом рака.
Злокачественные новообразования в области горла, гортани, носа, пазух и рта или в этих органах принято объединять под названием «рак головы и шеи». Этот вид онкозаболеваний занимает седьмое место по распространенности в мире, число таких диагнозов продолжает расти.
Кофе и чай содержат биоактивные соединения, потенциально обладающие антиоксидантным, онкопротекторным и противовоспалительным действием. Медики не раз изучали их свойства и пытались проследить возможную связь между употреблением напитков и риском развития рака головы и шеи. Однако подобные исследования и систематические обзоры приводили к противоречивым результатам.
Новую попытку прояснить вопрос недавно предпринял большой коллектив врачей из США, Италии, Франции, Германии, Швейцарии и КНР. В статье, вышедшей в журнале Cancer, они рассмотрели данные 14 предыдущих работ, которые провели ученые из Международного консорциума по эпидемиологии рака головы и шеи (INHANCE), куда входят исследовательские группы со всего мира. Во время исследований участники в анкетах сообщали, пьют ли они кофе с кофеином и без, а также чай, в каком количестве и насколько часто.
Ученые объединили и сопоставили информацию о 9548 пациентах с раком головы и шеи и 15 783 участниках контрольных групп без таких новообразований. С помощью методов статистического анализа исследователи установили, что люди, которые ежедневно выпивали более четырех чашек обычного кофе, имели на 17% меньший риск столкнуться с раком головы и шеи, чем те, кто не употреблял этот напиток. Вероятность рака полости рта и горла у кофеманов оказалась ниже на 30% и 22% соответственно.
Выпивание трех-четырех чашек кофе в день также ассоциировалось с сокращением риска рака гипофарингеальной области (нижней части горла) на 41%. Кроме того, употребление кофе без кофеина коррелировало со снижением на 25% вероятности рака полости рта.
В отношении чая результаты получились не такими однозначными. Выпивание до одной чашки в день было связано с меньшим риском гипофарингеального рака и рака головы и шеи в целом. В то же время употребление чая в большем количестве коррелировало с повышенной почти на 40% вероятностью злокачественных опухолей в гортани.
Подводя итог, авторы отметили, что традиции употребления кофе и чая довольно многообразны. Поэтому, чтобы разобраться в вопросе возможного противоракового действия напитков, нужно еще больше данных и исследований.
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