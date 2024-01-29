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46 минут назад
Илья Гриднев
456

Впервые описаны случаи болезни Альцгеймера, приобретенной в результате заражения

5.5

Ученые выявили пять случаев болезни Альцгеймера, возникших из-за заражения амилоидным белком в результате лечения десятилетиями ранее. Эти уникальные прецеденты помогут переосмыслить связь между прионными заболеваниями и болезнью Альцгеймера.

Медицина
# болезнь Альцгеймера
# прионные болезни
ПЭТ-сканирование показывает различия между здоровым мозгом и мозгом человека, страдающего болезнью Альцгеймера. / © Wikipedia Commons

Одна из основных причин возникновения болезни Альцгеймера — накопление патогенной формы бета-амилоидного белка в головном мозге. Обычно заболевание возникает спорадически вследствие накопления мутаций к концу взрослой жизни или — реже — из-за наследственного дефектного гена. В новой статье, опубликованной в журнале Nature Medicine, представлены случаи возникновения болезни Альцгеймера, приобретенной после медицинского вмешательства задолго до первых проявлений заболевания и обусловленной передачей патогенной формы бета-амилоидного белка.

Все пациенты, о которых рассказано в статье, будучи детьми, получали гормон роста человека, выделенного из гипофиза умерших людей. Такой метод использовали для лечения различных причин низкого роста как минимум у 1848 человек в Великобритании с 1959 по 1985 год. Позднее от него отказались, когда выяснилось, что некоторые партии таких гормонов загрязнены дефектными прионами (аномальными белками, скрученными в патогенную форму), которые вызывали смертельное прионное заболевание — болезнь Крейтцфельдта — Якоба. Впоследствии гормон роста от мертвых людей заменили синтетическим аналогом, не несущим риска передачи патогенных форм прионов.

В более ранних работах ученые сообщали, что у некоторых пациентов с болезнью Крейтцфельдта — Якоба, возникшей из-за лечения гормоном роста трупного происхождения, преждевременно развились отложения бета-амилоидного белка в головном мозге. Также в другой статье авторы показали, что архивные образцы гормона роста от мертвых людей, загрязненные бета-амилоидным белком, даже спустя десятилетия передавали патологию бета-амилоида лабораторным мышам при его введении. Поэтому ученые предположили, что у людей, подвергшихся воздействию загрязненного гормона, не заболевших болезнью Крейтцфельдта — Якоба и проживших дольше, в итоге может развиться болезнь Альцгеймера.  

Авторы новой работы сообщили о восьми людях, проходивших лечение гормоном роста трупного происхождения в детстве, часто в течение нескольких лет. У пяти из них были симптомы деменции с уже диагностированной болезнью Альцгеймера или же соответствующими диагностическими критериями для этого состояния. Еще один пациент подходил по критериям умеренных когнитивных нарушений. Всем им было от 38 до 55 лет, когда появились неврологические симптомы. Анализ биомаркеров подтвердил диагноз «болезнь Альцгеймера» у двух человек, а также предсказал возникновения заболевания еще у одного. В другом случае наличие болезни Альцгеймера подтвердило посмертное вскрытие.

Необычно молодой возраст, в котором у этих пациентов начали развиваться симптомы, вместе с фактом лечения гормоном роста от мертвых людей в детстве позволил предположить, что у них не было обычной спорадической болезни Альцгеймера, часто возникающей с возрастом у современных людей. Кроме того, команда исследователей исключила наследственную болезнь Альцгеймера у пяти пациентов, образцы которых были доступны для генетического тестирования. Все это подкрепило вывод: причина возникновения болезни Альцгеймера в описанных случаях — передача патогенной формы бета-амилоида при лечении в детстве.

Обстоятельства, при которых у этих людей трагически развилась болезнь Альцгеймера, крайне необычны. Поскольку лечение гормоном роста от мертвых людей больше не практикуют, риск какой-либо новой передачи таким путем отсутствует. Сообщений о случаях болезни Альцгеймера, приобретенных в результате каких-либо других медицинских или хирургических процедур, на сегодня не существует. Как нет и предположений о том, что бета-амилоид может передаваться в повседневной жизни либо во время обычной медицинской или социальной помощи.

Результаты показали, что болезнь Альцгеймера и некоторые схожие с ней неврологические заболевания имеют общие с болезнью Крейтцфельдта — Якоба патологические процессы. Это может подтолкнуть к разработке новых стратегий лечения деменций, связанных с патологической формой бета-амилоидного белка.

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Медицина
# болезнь Альцгеймера
# прионные болезни
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Космонавтика
# Ingenuity
# Ingenuity Mars
# Jet Propulsion Laboratory
# NASA
# Perseverance
# вертолет NASA
# марс
# США
Выбор редакции
Позавчера, 20:12
Александр Березин

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Восемьдесят лет назад, 27 января 1944 года, была окончательно снята блокада Ленинграда. Она продолжалась 872 суток, и за это время 1,09 миллиона жителей города погибли, почти все — от голода. Это была крупнейшая гуманитарная катастрофа в масштабе города за всю историю человечества. Для сравнения можно напомнить, что от стратегических бомбардировок в Западной Европе погибло вдвое меньше мирных жителей. Какие конкретно события привели к ленинградской катастрофе? Можно ли было их предотвратить? Реально ли было снабжать блокадников лучше, чтобы их умерло меньше? Или снять блокаду военным путем ранее января 1944 года?

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sb studio sb studio
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Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
20 минут назад
Иван, ну и в целом, космонавтика, в моём понимании — это движение человеческих творений и самих людей космосе: это транспортировка в космосе, либо

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Vlad Sorokin
31 минута назад
Всеволод, космоса тоже нет!

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Vlad Sorokin
32 минуты назад
Вакуум - это неинтересно. Что если из космоса бутылку принести и ещё откачать? Отрицательный вакуум!

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Дмитрий Kuрueнко
37 минут назад
Ilya, хитрые манипуляции со сроками конечно всегда присутствуют, но в данном случае простительно учитывая гражданские компоненты дрона.

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Николай Цыгикало
40 минут назад
Иван, в моём понимании средство, делающее революцию в космонавтике, должно использоваться широко или массово. Один-два-три экземпляра вряд ли

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Николай Струковец
49 минут назад
Это научный журнал, я не ошибся?

«Хезболла» получила партию новейших иранских ПТРК ALMAS, способных поражать цели вне линии прямой видимости «Хезболла» получила партию новейших иранских ПТРК ALMAS, способных поражать цели вне линии прямой видимости 

Виктор Ларионов
50 минут назад
В качестве научного бреда (а м.б. и нет=) предположу, что никакой чёрной материи, как в прочем и мини-ЧД, вокруг видимых галактик не существует. Всё

Вращение краев Млечного Пути указало на отсутствие темной материи в его центреВращение краев Млечного Пути указало на отсутствие темной материи в его центре

Daria Vieru
54 минуты назад
Виктор, спасибо, запомню

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Иван Колупаев
1 час назад
Николай, ну да вертолетик это очень круто, но на революцию не тянет. Доведенный до коммерческой эксплуатации Старшип пожалуй сможет. Ядерный

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Николай Цыгикало
1 час назад
John, поскольку точных определений или общепринятых критериев понятия "революция в космонавтике" нет, то всё будет субъективно, и спорить тут нет

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Sam Dowson
2 часа назад
Юрий, выйдут летучие примеси, на этом процесс "испарения" закончится. Более рыхлые и менее структурированные метеориты же не испаряются в космосе

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Sam Dowson
2 часа назад
Владимир, на околоземной орбите её дофига. Чем дальше от галакти и звёзд, тем меньше. И то - не всегда.

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Иван Колупаев
2 часа назад
Affidavit, мускульная сила бойца вестимо 😏 это пассивный экзоскелет не требующий источников питания. Что впрочем тоже подается как достоинство (см.

Компания Mehler показала экзоскелет ExoM с усиленной бронейКомпания Mehler показала экзоскелет ExoM с усиленной броней

Иван Колупаев
2 часа назад
Ilya, это был первый полет, до него вообще никто даже не пробовал. Какие прости господи "абсурдно короткие сроки эксплуатации" когда неизвестно было

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Affidavit Donda
3 часа назад
Интересно, какой источник энергии планируют приладить к этому экзоскелету?

Компания Mehler показала экзоскелет ExoM с усиленной бронейКомпания Mehler показала экзоскелет ExoM с усиленной броней

Sergey С
4 часа назад
Константин, не в гравитации дело. Главное же что люди прикреплены к поликлиникам!

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Ilya Chashev
4 часа назад
В подобных миссиях аэрокосмические агенства всегда выставляют абсурдно короткие сроки эксплуатации, чтобы потом заявлять о многократном

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

John Smith
4 часа назад
Николай, как раз если что-то и тянет на революцию в космонавтике, то моторизированный полет на другой планете к ним относится. Зависание над

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Alex Unknown
5 часов назад
Romam, похоже на детскую речь просто. Не думаю, что он глупый. Моя дочурка в 5 лет так пишет

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

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