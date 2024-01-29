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4 минуты назад
Мария Азарова
21

Алкоголь на ночь изменил структуру сна

4.3

Эксперимент американских ученых показал, что изменения сна сохранялись в течение нескольких ночей, если перед тем, как лечь в постель, человек каждый раз выпивал алкогольный напиток. Следовательно, сон не адаптировался.

Медицина
# алкоголь
# фазы сна
Кадр из сериала «Белый лотос»
Кадр из сериала «Белый лотос» / © HBO

Бокал вина перед сном после изматывающего рабочего дня — привычный ритуал для многих современных людей, в том числе тех, кто испытывает проблемы с засыпанием. Однако, как показало исследование неврологов из Университета Брауна и Лаборатории сна при больнице EP Bradley в Провиденсе (США), употребление алкоголя на ночь глядя существенно влияет на структуру сна из-за сокращения фазы быстрых движений глаз (REM, rapid eye movement). Статья с результатами опубликована в журнале Sleep.

Авторы более ранних исследований тоже приходили к выводу, что употребление алкоголя, пусть и уменьшает латентный период засыпания, плохо сказывается на качестве сна. Тем не менее его влияние на структуру ночного отдыха все еще недостаточно изучено. К примеру, под вопросом оставался «накопительный эффект», если человек пьет несколько ночей подряд.

Чтобы разобраться с этим, американские ученые провели эксперимент. В нем участвовали 30 взрослых (15 мужчин и 15 женщин) от 31 до 47 лет. На протяжении трех ночей они спали по восемь часов в лаборатории, пока исследователи отслеживали активность их мозга. Тест повторяли по два раза для каждого испытуемого (с перерывом в трое суток), но с разными напитками. За 45 минут до отбоя участникам давали безалкогольный либо алкогольный коктейль. Свет гасили спустя 15 минут после того, как человек ложился в кровать.

Дизайн и результаты исследования / © Sleep

Для анализа данных ученые применили линейные модели со смешанными эффектами и обобщенные аддитивные модели. В итоге выяснилось, что алкоголь сокращал фазу быстрого сна (фаза быстрых движений глаз, REM-фаза) и увеличивал продолжительность медленного сна (Slow-wave sleep). Организм не адаптировался к воздействию алкоголя: изменения были теми же при повторном употреблении, словно в первый раз.

Хотя участники могли быстрее засыпать после выпитого спиртного, качество их сна ухудшалось: именно во время REM-фазы, которая занимает 25-30 процентов от всего периода сна, человек видит яркие сновидения, у него формируются ключевые когнитивные навыки, мозг обрабатывает пережитые за день эмоции и упорядочивает информацию. К тому же фаза быстрого сна активирует центральную нервную систему и помогает подготовиться к пробуждению. 

«Наши данные показали, что употребление алкоголя перед сном существенно влияет на структуру сна, включая изменения в фазах медленного и быстрого сна. <…> Следовательно, употребление алкоголя в качестве снотворного остается проблемой общественного здравоохранения», — подытожили авторы статьи.

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Медицина
# алкоголь
# фазы сна
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# Ingenuity
# Ingenuity Mars
# Jet Propulsion Laboratory
# NASA
# Perseverance
# вертолет NASA
# марс
# США
Выбор редакции
Позавчера, 20:12
Александр Березин

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Восемьдесят лет назад, 27 января 1944 года, была окончательно снята блокада Ленинграда. Она продолжалась 872 суток, и за это время 1,09 миллиона жителей города погибли, почти все — от голода. Это была крупнейшая гуманитарная катастрофа в масштабе города за всю историю человечества. Для сравнения можно напомнить, что от стратегических бомбардировок в Западной Европе погибло вдвое меньше мирных жителей. Какие конкретно события привели к ленинградской катастрофе? Можно ли было их предотвратить? Реально ли было снабжать блокадников лучше, чтобы их умерло меньше? Или снять блокаду военным путем ранее января 1944 года?

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# Великая Отечественная война
# ВОВ
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Японский лунный аппарат SLIM неожиданно вышел на связь из перевернутого положения

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sb studio sb studio
6 минут назад
Педро, полностью выражение заканчивается фразой, "а другие не знают и этого"....

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
24 минуты назад
Иван, ну и в целом, космонавтика, в моём понимании — это движение человеческих творений и самих людей космосе: это транспортировка в космосе, либо

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Vlad Sorokin
34 минуты назад
Всеволод, космоса тоже нет!

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Vlad Sorokin
35 минут назад
Вакуум - это неинтересно. Что если из космоса бутылку принести и ещё откачать? Отрицательный вакуум!

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Дмитрий Kuрueнко
41 минута назад
Ilya, хитрые манипуляции со сроками конечно всегда присутствуют, но в данном случае простительно учитывая гражданские компоненты дрона.

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Николай Цыгикало
43 минуты назад
Иван, в моём понимании средство, делающее революцию в космонавтике, должно использоваться широко или массово. Один-два-три экземпляра вряд ли

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Николай Струковец
53 минуты назад
Это научный журнал, я не ошибся?

«Хезболла» получила партию новейших иранских ПТРК ALMAS, способных поражать цели вне линии прямой видимости «Хезболла» получила партию новейших иранских ПТРК ALMAS, способных поражать цели вне линии прямой видимости 

Виктор Ларионов
53 минуты назад
В качестве научного бреда (а м.б. и нет=) предположу, что никакой чёрной материи, как в прочем и мини-ЧД, вокруг видимых галактик не существует. Всё

Вращение краев Млечного Пути указало на отсутствие темной материи в его центреВращение краев Млечного Пути указало на отсутствие темной материи в его центре

Daria Vieru
57 минут назад
Виктор, спасибо, запомню

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Иван Колупаев
1 час назад
Николай, ну да вертолетик это очень круто, но на революцию не тянет. Доведенный до коммерческой эксплуатации Старшип пожалуй сможет. Ядерный

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Николай Цыгикало
1 час назад
John, поскольку точных определений или общепринятых критериев понятия "революция в космонавтике" нет, то всё будет субъективно, и спорить тут нет

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Sam Dowson
2 часа назад
Юрий, выйдут летучие примеси, на этом процесс "испарения" закончится. Более рыхлые и менее структурированные метеориты же не испаряются в космосе

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Sam Dowson
2 часа назад
Владимир, на околоземной орбите её дофига. Чем дальше от галакти и звёзд, тем меньше. И то - не всегда.

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Иван Колупаев
2 часа назад
Affidavit, мускульная сила бойца вестимо 😏 это пассивный экзоскелет не требующий источников питания. Что впрочем тоже подается как достоинство (см.

Компания Mehler показала экзоскелет ExoM с усиленной бронейКомпания Mehler показала экзоскелет ExoM с усиленной броней

Иван Колупаев
3 часа назад
Ilya, это был первый полет, до него вообще никто даже не пробовал. Какие прости господи "абсурдно короткие сроки эксплуатации" когда неизвестно было

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Affidavit Donda
3 часа назад
Интересно, какой источник энергии планируют приладить к этому экзоскелету?

Компания Mehler показала экзоскелет ExoM с усиленной бронейКомпания Mehler показала экзоскелет ExoM с усиленной броней

Sergey С
4 часа назад
Константин, не в гравитации дело. Главное же что люди прикреплены к поликлиникам!

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Ilya Chashev
4 часа назад
В подобных миссиях аэрокосмические агенства всегда выставляют абсурдно короткие сроки эксплуатации, чтобы потом заявлять о многократном

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

John Smith
4 часа назад
Николай, как раз если что-то и тянет на революцию в космонавтике, то моторизированный полет на другой планете к ним относится. Зависание над

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Alex Unknown
5 часов назад
Romam, похоже на детскую речь просто. Не думаю, что он глупый. Моя дочурка в 5 лет так пишет

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

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