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Алкоголь на ночь изменил структуру сна
Эксперимент американских ученых показал, что изменения сна сохранялись в течение нескольких ночей, если перед тем, как лечь в постель, человек каждый раз выпивал алкогольный напиток. Следовательно, сон не адаптировался.
Бокал вина перед сном после изматывающего рабочего дня — привычный ритуал для многих современных людей, в том числе тех, кто испытывает проблемы с засыпанием. Однако, как показало исследование неврологов из Университета Брауна и Лаборатории сна при больнице EP Bradley в Провиденсе (США), употребление алкоголя на ночь глядя существенно влияет на структуру сна из-за сокращения фазы быстрых движений глаз (REM, rapid eye movement). Статья с результатами опубликована в журнале Sleep.
Авторы более ранних исследований тоже приходили к выводу, что употребление алкоголя, пусть и уменьшает латентный период засыпания, плохо сказывается на качестве сна. Тем не менее его влияние на структуру ночного отдыха все еще недостаточно изучено. К примеру, под вопросом оставался «накопительный эффект», если человек пьет несколько ночей подряд.
Чтобы разобраться с этим, американские ученые провели эксперимент. В нем участвовали 30 взрослых (15 мужчин и 15 женщин) от 31 до 47 лет. На протяжении трех ночей они спали по восемь часов в лаборатории, пока исследователи отслеживали активность их мозга. Тест повторяли по два раза для каждого испытуемого (с перерывом в трое суток), но с разными напитками. За 45 минут до отбоя участникам давали безалкогольный либо алкогольный коктейль. Свет гасили спустя 15 минут после того, как человек ложился в кровать.
Для анализа данных ученые применили линейные модели со смешанными эффектами и обобщенные аддитивные модели. В итоге выяснилось, что алкоголь сокращал фазу быстрого сна (фаза быстрых движений глаз, REM-фаза) и увеличивал продолжительность медленного сна (Slow-wave sleep). Организм не адаптировался к воздействию алкоголя: изменения были теми же при повторном употреблении, словно в первый раз.
Хотя участники могли быстрее засыпать после выпитого спиртного, качество их сна ухудшалось: именно во время REM-фазы, которая занимает 25-30 процентов от всего периода сна, человек видит яркие сновидения, у него формируются ключевые когнитивные навыки, мозг обрабатывает пережитые за день эмоции и упорядочивает информацию. К тому же фаза быстрого сна активирует центральную нервную систему и помогает подготовиться к пробуждению.
«Наши данные показали, что употребление алкоголя перед сном существенно влияет на структуру сна, включая изменения в фазах медленного и быстрого сна. <…> Следовательно, употребление алкоголя в качестве снотворного остается проблемой общественного здравоохранения», — подытожили авторы статьи.
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