Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Лесные пожары ускорили фотосинтез в Арктике
Американские ученые пришли к выводу, что лесные пожары в Канаде и на Аляске увеличили темпы фотосинтеза растений, а еще привели к тому, что хвойные породы стали сменяться лиственными.
Экосистемы арктической тундры и бореальных лесов — самых северных на планете — важные поглотители углерода. Они частично компенсируют накопления углекислого газа в атмосфере. Сразу три исследования от разных групп ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) показали, как меняются эти экосистемы.
В первой работе, опубликованной в журнале Global Change Biology, ученые выяснили, как лесные пожары увеличивают темпы фотосинтеза в Канаде и на Аляске. Это и понятно: в прошлом году Канада пережила самый разрушительный (с 1975 года, до этого периода показатели неясны) сезон лесных пожаров, когда сгорели более 18,6 миллиона гектаров. Новое исследование показало, что эти пожары могут ускорить изменения экосистемы бореальных лесов, которые уже и так происходят из-за изменения климата.
Чтобы измерить скорость фотосинтеза у северных растений, ученые воспользовались данными с орбитальных спутников Carbon Observatory 2, которые отслеживают флуоресценцию растений — свечение хлорофилла при поглощении им света (явление происходит в результате возвращения молекулы из возбужденного в основное состояние). Использование таких измерений — новый подход к понимаю темпов фотосинтеза бореальных лесов. Это важно, ведь чем активнее фотосинтез, тем больше растений способны поглощать углекислый газ из атмосферы.
Исследователи выяснили, что после пожара в бореальных лесах в течение десятилетий сохраняются более высокие уровни фотосинтеза. Вместо возвращения медленнорастущих хвойных пород вроде черной ели на их место приходят быстрорастущие лиственные виды.
Другое исследование, проведенное учеными из того же Калифорнийского университета год назад, позволило понять, какие именно растения сменяют выгоревшие хвойные леса. Его результаты представлены в журнале Arctic, Antarctic, and Alpine Research. Авторы статьи выяснили, что конкретно в горной тундре хвойные деревья сменяются кустарниковыми формами ольхи.
В третьей работе, представленной в Geophysical Research Letters, ученые провели уже настоящие полевые исследования, а затем — компьютерное моделирование. Целью было описать, как по мере того, как арктические экосистемы испытывают потепление климата, увеличиваются выбросы ненасыщенного углеводорода изопрена. Эта молекула влияет на образование озона, аэрозолей и уровень метана в атмосфере. Аэрозоли, в свою очередь, оказывают воздействие на формирование облаков, а те влияют на местный климат. Когда погода становится теплее, растения выделяют больше изопрена. Именно это и обнаружили ученые, причем выяснилось, что изопрен выделяется в куда больших масштабах, чем предполагали.
«Три этих исследования — свидетельство того, что Арктика меняется быстрее, чем ожидалось. Размах лесных пожаров из-за их влияния на состав растительности потенциально может ускорить таяние вечной мерзлоты сверх того, что прогнозировали вследствие изменения климата», — заявила соавтор одной из работ Клаудиа Чимчик (Claudia I. Czimczik).
О том, что пожары ведут к ускорению фотосинтеза в тайге, Naked Science писал ранее. Если в хвойной тайге нет пожаров, она деградирует: более старые деревья в ней гибнут, а новые не появляются, поскольку семена «зависают» во мху. Вдобавок слой вечной мерзлоты под тенью деревьев становится толще, сжимая полосу, доступную корням деревьев.
Но новые работы важны тем, что показывают и другую часть процесса ускорения фотосинтеза. Помимо очистки поверхности ото мхов, позволяющей прорастать деревьям, налицо быстрая колонизация бывшей тайги широколиственными деревьями, растущими быстрее хвойных.
Если такое продолжится, результатом может быть полная смена экосистем. Из палеоботанических данных известно, что два-три миллиона лет назад на Новой Земле, например, не было ни тундры, как сегодня, ни хвойной тайги, как в части Сибири, а доминировали широколиственные леса. Не исключено, что нынешнее потепление может во многом вернуть ситуацию в прошлое.
Американские исследователи пришли к выводу: тихоходки способны повышать уровень продуктов генов репарации ДНК до такой степени, что это позволяет сделать их одними из самых распространенных в своем геноме. Среди прочего это помогает им выдерживать экстремальную радиацию.
У детей, которые чувствуют себя обузой для других, чаще возникают суицидальные мысли, выяснили специалисты из США. Кроме того, на психологическое состояние в раннем подростковом возрасте влияют некоторые действия со стороны родителей или опекунов.
В рамках обзора «Гайя» астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из крайне бедного металлами гиганта и темного объекта массой в 33 раза больше Солнца. Видимо, это черная дыра, а точнее — рекордная по массе черная дыра звездной массы в Млечном Пути. Причем по галактическим меркам она находится недалеко от нас.
Американские исследователи пришли к выводу: тихоходки способны повышать уровень продуктов генов репарации ДНК до такой степени, что это позволяет сделать их одними из самых распространенных в своем геноме. Среди прочего это помогает им выдерживать экстремальную радиацию.
В одежде H&M и Zara обнаружили «следы» незаконной вырубки лесов, захвата земель, насилия и коррупции
Два фешен-гиганта, одни из самых известных в мире массмаркета, — шведская компания H&M и испанская Zara — оказались косвенно причастны к разрушению окружающей среды Бразилии. К такому выводу пришли авторы крупного расследования, изучившие различные данные, в том числе полученные под прикрытием.
У детей, которые чувствуют себя обузой для других, чаще возникают суицидальные мысли, выяснили специалисты из США. Кроме того, на психологическое состояние в раннем подростковом возрасте влияют некоторые действия со стороны родителей или опекунов.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Депрессия: что за зверь?
Неуглеродные формы жизни
Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии