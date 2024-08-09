Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые обнаружили белок кожи, который поможет в лечении экземы и псориаза
Исследователи нашли ранее неизвестный сигнальный путь, участвующий в развитии псориаза и экземы. Он может стать потенциальной мишенью для новых лекарственных препаратов, предназначенных для их лечения.
Псориаз и экзема (атопический дерматит) — воспалительные заболевания кожи, которые с трудом поддаются лечению. Для создания эффективных лекарств необходимо точно знать, как и почему эти заболевания возникают.
Специалисты по генетике и исследованиям астмы из Детской больницы Цинциннати (США) приблизились к пониманию молекулярных механизмов развития воспалительных заболеваний кожи и открыли новый сигнальный путь, участвующий в создании защитного барьера кожи. Результаты исследования представили в журнале Cell Reports.
Главная функция кожи — защитная — осуществляется благодаря взаимодействию множества сигнальных белков. На мембранах кератиноцитов (основные клетки эпидермиса кожи) есть белок CARD14. Ученым уже было известно, что он связывается с транскрипционным фактором NF-κB, участвующим в регуляции иммунной системы. Нарушение работы NF-κB приводит к аутоиммунным, воспалительным или онкологическим заболеваниям, в том числе к псориазу и экземе, если CARD14 чрезмерно либо недостаточно активирует NF-κB.
Однако этот сигнальный путь оказался не единственным важным фактором для поддержания защитного барьера кожи. Ученые обнаружили, что CARD14 может связываться еще с одним фактором транскрипции — MYC. Он играет важную роль в поддержании гомеостаза кожи, стимулирует обновление стволовых клеток и образование новых кератиноцитов.
Исследование показало, что CARD14 напрямую взаимодействует с MYC. Это приводит к его активации, что стимулирует образование новых клеток и усиливает механическую защиту кожи.
У людей с псориазом или экземой белок CARD14 обычно дефектный. Считается, что если его недостаточно, то развивается экзема, а если слишком много — псориаз. Раньше это объяснялось взаимодействием CARD14 с NF-κB. Однако новое исследование показало, что в поддержании защитного барьера кожи задействованы сразу два механизма.
Во-первых, взаимодействие CARD14 и NF-κB обеспечивает противомикробную защиту кожи, поскольку NF-κB регулирует работу иммунной системы. Во-вторых, сигнальный путь CARD14-MYC за счет обновления эпидермиса обеспечивает механическую защиту кожи, которая важна и для предотвращения развития воспалительных заболеваний.
Ученые также отметили, что сигнальный путь CARD14-MYC может влиять не только на здоровье кожи, но еще на развитие астмы или эозинофильного эзофагита (воспаление пищевода), если взаимодействие этих белков нарушено в тканях дыхательных путей или пищевода.
Сейчас авторы исследования занимаются поиском малых молекул, которыми можно регулировать сигнал между CARD14 и MYC. Их цель — найти новые лекарственные средства. Обнаружение ранее неизвестного механизма, участвующего в развитии псориаза и экземы, открывает новые возможности в поиске и разработке терапевтических подходов для лечения этих заболеваний.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
В психологии глубоко укоренилось предположение о том, что люди не любят прилагать умственные усилия и предпочтут скорее физическую боль. Хотя руководители и педагоги могут не согласиться с этой гипотезой, авторы нового метаанализа нашли ей подтверждение.
Белорусские инженеры исследовали влияние горячего цинкования на хрупкое разрушение стальных конструкций
Во многих научных трудах отмечается, что технологический процесс горячего цинкования как вида антикоррозионной защиты способен негативно влиять на прочностные характеристики металлического изделия. Белорусские инженеры исследовали возможные причины возникновения повреждений внутренней структуры стальных элементов в результате такой обработки.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
В психологии глубоко укоренилось предположение о том, что люди не любят прилагать умственные усилия и предпочтут скорее физическую боль. Хотя руководители и педагоги могут не согласиться с этой гипотезой, авторы нового метаанализа нашли ей подтверждение.
Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Подними голову! Познавательный тест по астрономии от Naked Science
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии