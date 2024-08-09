Ученые обнаружили белок кожи, который поможет в лечении экземы и псориаза

Исследователи нашли ранее неизвестный сигнальный путь, участвующий в развитии псориаза и экземы. Он может стать потенциальной мишенью для новых лекарственных препаратов, предназначенных для их лечения.

Псориаз и экзема (атопический дерматит) — воспалительные заболевания кожи, которые с трудом поддаются лечению. Для создания эффективных лекарств необходимо точно знать, как и почему эти заболевания возникают.

Специалисты по генетике и исследованиям астмы из Детской больницы Цинциннати (США) приблизились к пониманию молекулярных механизмов развития воспалительных заболеваний кожи и открыли новый сигнальный путь, участвующий в создании защитного барьера кожи. Результаты исследования представили в журнале Cell Reports.

Главная функция кожи — защитная — осуществляется благодаря взаимодействию множества сигнальных белков. На мембранах кератиноцитов (основные клетки эпидермиса кожи) есть белок CARD14. Ученым уже было известно, что он связывается с транскрипционным фактором NF-κB, участвующим в регуляции иммунной системы. Нарушение работы NF-κB приводит к аутоиммунным, воспалительным или онкологическим заболеваниям, в том числе к псориазу и экземе, если CARD14 чрезмерно либо недостаточно активирует NF-κB.

Однако этот сигнальный путь оказался не единственным важным фактором для поддержания защитного барьера кожи. Ученые обнаружили, что CARD14 может связываться еще с одним фактором транскрипции — MYC. Он играет важную роль в поддержании гомеостаза кожи, стимулирует обновление стволовых клеток и образование новых кератиноцитов.

Сигнальный путь CARD14-MYC регулирует пролиферацию клеток кожи / © Cincinnati Children’s

Исследование показало, что CARD14 напрямую взаимодействует с MYC. Это приводит к его активации, что стимулирует образование новых клеток и усиливает механическую защиту кожи.

У людей с псориазом или экземой белок CARD14 обычно дефектный. Считается, что если его недостаточно, то развивается экзема, а если слишком много — псориаз. Раньше это объяснялось взаимодействием CARD14 с NF-κB. Однако новое исследование показало, что в поддержании защитного барьера кожи задействованы сразу два механизма.

Во-первых, взаимодействие CARD14 и NF-κB обеспечивает противомикробную защиту кожи, поскольку NF-κB регулирует работу иммунной системы. Во-вторых, сигнальный путь CARD14-MYC за счет обновления эпидермиса обеспечивает механическую защиту кожи, которая важна и для предотвращения развития воспалительных заболеваний.

Ученые также отметили, что сигнальный путь CARD14-MYC может влиять не только на здоровье кожи, но еще на развитие астмы или эозинофильного эзофагита (воспаление пищевода), если взаимодействие этих белков нарушено в тканях дыхательных путей или пищевода.

Сейчас авторы исследования занимаются поиском малых молекул, которыми можно регулировать сигнал между CARD14 и MYC. Их цель — найти новые лекарственные средства. Обнаружение ранее неизвестного механизма, участвующего в развитии псориаза и экземы, открывает новые возможности в поиске и разработке терапевтических подходов для лечения этих заболеваний.

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