Создан уникальный российский плазменный аппарат для лечения акне и псориаза

Около 15-20 процентов россиян страдает от дерматологических проблем, таких как акне, экзема, псориаз, атопический дерматит и грибковые инфекции. Традиционные методы борьбы с ними (антибиотики и лекарства) часто вызывают побочные эффекты. Обработка кожи лазером эффективнее, но воздействие происходит локально и работает на одной длине волны. Такое лечение отнимает много времени, а при несоблюдении правил может быть ожог. Безопасная альтернатива — использование холодной плазмы. Но сейчас рынок медицинских плазменных аппаратов в нашей стране развит слабо. Ученые Пермского Политеха разработали уникальное для России устройство на основе этой технологии, которое отличается широкозахватным воздействием и способно регулировать спектр света в большом диапазоне длин волн. В будущем оно сможет ускорить заживление ран, постоперационных швов и лечение кожных заболеваний в 2-3 раза по сравнению с существующими методами.

В стране нет аналогов этой разработки, и она может составить конкуренцию зарубежным производителям. Статья опубликована в журнале «Косметика и медицина. Special edition».

По сравнению с лекарственными препаратами лазеры особенно эффективны и востребованы в дерматологии и косметологии, так как помогают стимулировать заживление, снижать некроз (гибель ткани) и омолаживать кожу. Однако и их воздействие может быть опасно, если не соблюдать меры предосторожности. Кроме того, лазер обычно источает только один свет (одну длину волны), а его луч очень узкий и точечный, поэтому обработка больших площадей на теле потребует много времени.

Ускорить процесс заживления позволит использование широкого спектра излучений, т.е. не одной длины волны, как у лазера, а нескольких одновременно, чтобы улучшить результат. Например, ультрафиолетовый (УФ) свет позволяет обеззараживать, видимый (синий или красный) — стимулировать клетки, инфракрасный — прогревать ткани. Однако если переборщить с тем или иным типом света, можно навредить пациенту. Так, избыток УФ-излучения может привести к ожогам, преждевременному старению кожи, проблемам с глазами и ослаблению иммунитета.

Добиться эффективного и безвредного воздействия на эпидермис разных длин волн можно с помощью холодной плазмы. Ее температура на поверхности близка к комнатной, что делает ее безопасной для кожи. Свет в данном случае создается специальным устройством – плазменным генератором – в широком диапазоне (от ультрафиолета до инфракрасного).

На сегодняшний день плазма в медицине и косметологии применяется в основном в экспериментальных или ограниченных условиях. Как пример – установки на основе модифицированных плазменных скальпелей или лабораторных прототипов, которые позволяют проводить точечное воздействие. В косметологии плазма используется для омоложения кожи, лечения акне, розацеа, но и здесь оборудование чаще всего импортное или узкоспециализированное.

Несмотря на начальную стадию развития, интерес к таким технологиям в России растет. Ученые Пермского Политеха создали действующий аппарат, способный лечить как дерматологические болезни, так и кожные проявления соматических заболеваний с помощью облучения широким световым диапазоном, и протестировали его на реальных пациентах.

– Плазменный генератор определяет спектр излучения, необходимый для гибели патогенных микроорганизмов и стимуляции регенерации тканей. Благодаря этому за несколько процедур пациента удается избавить от угревой сыпи, герпетических высыпаний и других кожных заболеваний. Так, испытания проводились на участках кожи с открытыми ранами, трофическими язвами, а также на зонах, пораженных акне.

В результате нескольких сеансов обработки холодной плазмой по 3-7 минут наблюдалось значительное ускорение заживления, уменьшение воспалений и подавление патогенной микрофлоры. Участники исследований были полностью информированы о целях, методике и возможных рисках, а их участие осуществлялось на добровольной основе в рамках подписанных индивидуальных согласий, – комментирует Владислав Щицын, ведущий инженер кафедры «Сварочное производство, метрология и технология материалов» ПНИПУ.

Устройство продолжает активно развиваться и дорабатываться. Установка ученых Пермского Политеха сейчас находится в ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера и проходит доклинические исследования, после чего в перспективе будет внедряться в протоколы лечение больных с открытыми раневыми поверхностями, длительно не заживающими ранами, а также в современную методику борьбы с кожными заболеваниями.

– Сейчас создается еще один аппарат с технологией лечения холодной плазмой, но он направлен на решение косметологических задач по омоложению кожи лица и проблем пигментных пятен, акне, герпеса. Ему предстоит пройти глубокую модернизацию, в том числе создание дополнительного программного обеспечения для управления аппаратом и облачного хранения данных пациента. Проведение работ планируется в Центре прототипирования Бизнес-инкубатора «Динамика роста», – комментирует Луиза Коногорова, директор бизнес-инкубатора ПНИПУ «Динамика роста».

Разработка ученых Пермского Политеха может стать важным шагом в создании отечественного медицинского оборудования для широкого применения холодной плазмы.

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ПНИПУ 1021 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.