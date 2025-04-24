Пермяки создали новое лекарство из нефти для лечения кожных заболеваний

Нефть известна в первую очередь как основной источник энергии, однако она может быть и ключом к созданию эффективных лекарственных средств. Нафталанская нефть, которую добывают в Азербайджане, уже давно используется в медицине: препараты на ее основе применяются для лечения кожных заболеваний, плохо заживающих ран, проблем с суставами. Однако истощение ее месторождений заставляет искать новые запасы, не уступающие по лечебным свойствам. Старшеклассники Политехнической школы ПНИПУ под руководством ученых Пермского Политеха разработали мазь для кожи на основе нефти из месторождения Пермского края. По действию она не уступает современным мазям для лечения воспалений.

Нефть — важный современный энергетический ресурс, однако ее применение выходит далеко за рамки производства топлива. Это сырье завоевало популярность в различных отраслях: оно является основой для производства пластмасс, одежды из полиэстера или флиса, декоративной косметики (массажные масла, карандаши для губ и бровей и т.д.) и даже жевательной резинки. В том числе востребованной сферой применения нефти является медицина.

Особенной популярностью пользуется месторождения города Нафталан Азербайджанской республики, которые активно разрабатываются еще с XIX века. Нефть оттуда содержит высокую концентрацию углеводородов, нафтенов, ароматических соединений и серосодержащих веществ, которые оказывают противовоспалительное, обезболивающее и заживляющее действие. Препараты на ее основе применяются для лечения кожных заболеваний, экземы, псориаза, плохо заживающих ран и проблем с суставами. Также ее используют в составе шампуней и других косметических средств для восстановления здоровья кожи. Однако нефть – ресурс исчерпаемый, рано или поздно ее ценные запасы истощаются – именно это и происходит на сегодняшний день с месторождениями Нафталана. Поэтому необходимо искать другие подходящие источники добычи.

Старшеклассники Политехнической школы ПНИПУ и ученые Пермского Политеха обратили внимание на местную нефть, которая также проявляет целебные свойства.

– Процесс разработки мази включал несколько этапов. Сначала политехники удалили из нефти легкие компоненты (бензины, керосины, газы и так далее) и разделили на фракции. Это делается с помощью специального оборудования – ректификационной колонны, в которой нефть нагревается, испаряется и в виде капель конденсируется при разных температурах – так и образуются фракции.

Далее их нужно очистить от смол и асфальтенов, которые понижают стабильность образцов при хранении и могут вызывать аллергические реакции. Только после этого можно приступать к изготовлению мазевой композиции, в состав которой входят медицинский вазелин с добавлением 10% очищенной нефтяной фракции, – рассказывает Екатерина Баньковская, руководитель проекта, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат фармацевтических наук.

Противовоспалительная активность мазевой композиции тестировалась на белых лабораторных крысах на модели острого воспалительного отека. На поверхность стопы животного наносили 0,3 граммов мази, а через 30 минут в лапу вводили раствор каррагенина – он вызывает отек и острое воспаление кожи, как при проблемах с суставами. Это позволило исследователям оценить эффективность скрининговых исследований образцов, которые содержат пермскую нефть.

– Среди выделенных нефтяных компонентов высокий результат показал образец на основе фракции с температурой кипения выше 200 градусов. По эффективности образец не уступает мазям для лечения воспалений, а также сопоставим с действием эталонного препарата «Левосин». Это делает нашу мазевую композицию перспективным средством для лечения воспалительных процессов, – комментирует Алина Юлаева, наставница учеников по проекту, магистрант факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий ПНИПУ.

Кроме того, существующие препараты имеют проблемы с доступностью. Как правило, они довольно дорогие (средняя цена может достигать 655 рублей) и не каждое средство продается в небольших городах или селах.

– Препарат будет полезен пациентам с различными кожными заболеваниями – экзема, псориаз и другие дерматологические проблемы. Как правило, эти люди ищут действенные решения, способные облегчить их симптомы, снизить зуд и воспалительные процессы, а также улучшить общее состояние кожных покровов. Кроме того, в целевую аудиторию нашего средства входят люди с ранами, ожогами или другими повреждениями кожи, – дополняет Екатерина Вахрушева, участница проекта, ученица 10 класса Политехнической школы ПНИПУ.

Разработке еще предстоит пройти доклинические исследования на разных лабораторных животных по рекомендуемым методикам. В процессе будут подготавливаться материалы для кандидатских диссертаций. После получения положительного заключения об эффективности и безопасности образцов исследователи смогут начать проведение клинических исследований и запустить многосерийное производство мази. Разработку планируют запатентовать.

Исследование пермских ученых открывает новые горизонты в использовании нефти для медицинских целей. Разработанная мазевая композиция не только эффективна, но и доступна, что делает ее перспективным продуктом для фармацевтического рынка. Дальнейшие исследования могут привести к созданию целой линейки лекарственных средств на основе нефтяных фракций, улучшающих качество жизни миллионов людей.

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ПНИПУ 1067 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.