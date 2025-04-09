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Ученые нашли связь между плохим слухом и повышенным риском развития сердечной недостаточности
Существенную роль может играть стресс, который люди испытывают, потеряв способность нормально слышать и общаться, считают ученые.
Продолжительность жизни растет: с 1945 года в европейских странах она увеличилась в среднем на 20 лет, а в Китае и Индии — более чем на 40. К сожалению, есть и обратная сторона медали: количество заболеваний, до которых люди с начала неолита просто редко доживали, увеличивается, и сегодня только 9,3 процента жителей планеты старше 70 лет можно назвать по-настоящему здоровыми.
Ученые из Южного университета (Китай) проанализировали данные Британского биобанка (UK Biobank), которые включали информацию о состоянии здоровья 164 431 человека (средний возраст — 56 лет, 54,62 процента — женщины). Изучая полученную информацию, исследователи учитывали расу, уровень образования, наличие вредных привычек, физическую активность, индекс массы тела и другие факторы.
Слух участников оценивали с помощью специального теста Digit Triplets Test. Нормально слышали 88 процентов мужчин и женщин; некоторые проблемы наблюдались у 10,5 процента выборки, а очень плохой слух — у 1,5 процента. Кроме того, авторы исследования изучили анкеты и психологические тесты, чтобы оценить степень социальной изоляции, уровень стресса и невротизм, что выражается в эмоциональной неустойчивости, плохой адаптации к сложным ситуациям, неуверенности в себе и склонности к депрессии.
В среднем за 11,7 года сердечная недостаточность развилась у 4449 человек. Риск такой патологии ученые оценили в 15 процентов для людей с проблемным слухом и в 28 процентов — для тех, кто на старте исследования слышал очень плохо.
При этом 16,9 процента плохо слышащих негативно реагировали на стрессовые факторы. Психологический дистресс, то есть неспособность адекватно адаптироваться к возникающим сложностям, играет существенную опосредованную роль в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний, считают ученые.
Таким образом, нарушения слуха могут служить потенциальным маркером риска сердечной недостаточности. Выводы исследователи изложили в публикации для журнала Heart.
Особенности физиологической реакции на стресс — один из важнейших факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнули исследователи из Университета Атланты (США).
Ухудшение слуха может стать причиной стресса, отметил профессор Билл Ходжетс из Университета Альберты (Канада). «Большинство людей не понимают, насколько это перегружает мозг. Представьте, что вы пытаетесь прочитать книгу в полутьме. Для этого требуется большая концентрация», — добавил он.
В результате это не только крайне затрудняет общение с другими людьми, но и становится серьезной психологической проблемой.
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