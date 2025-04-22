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Ученые нашли признаки болезни Альцгеймера за десятки лет до появления ее симптомов
Исследования этой болезни почти всегда были сосредоточены на людях от 50 лет. Американские ученые впервые обнаружили некоторые факторы риска и хорошо известные биомаркеры заболевания у людей в возрасте 40 лет и даже моложе. В будущем это позволит ученым лучше понять, когда и как начинается недуг, а врачам — раньше начать профилактику рисков.
Ученые из Калифорнийского университета (США) проанализировали данные Национального лонгитюдного исследования здоровья подростков и взрослых с 1994 по 2018 год. Размеры выборок варьировались от 4507 до 11 449 участников (медианный возраст — 28 лет, 48,4-52,1 процента женщин) в IV волне этого масштабного исследования и от 529 до 1121 участника (38 лет, 43,6-46,8 процента женщин) в V волне.
Исследователям удалось оценить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и деменции (CAIDE), которые включали возраст, образование, пол, артериальное давление, индекс массы тела, уровень холестерина, физическую активность, наличие вредных привычек и статус аллелей, то есть вариантов гена APOE. Аполипопротеин E — белок, участвующий в метаболизме липидов в организме; исследуется для выявления генетической предрасположенности к атеросклерозу, болезни Альцгеймера, ишемической болезни сердца, нарушениям памяти и рассеянному склерозу.
Кроме того, исследовалось содержание в крови бета-амилоида и тау-белка, считающихся сегодня маркерами болезни Альцгеймера, интерлейкинов и нейрофиламентов, которые формируют каркас нервных клеток. Исследователи предложили участникам несколько заданий, чтобы оценить их когнитивные функции. Например, нужно было вспомнить как можно больше слов из списка. Так ученые анализировали связь между биомаркерами болезни Альцгеймера и когнитивным уровнем.
Результаты оказались противоречивыми. Например, оказалось, что ключевой генетический фактор риска APOE не связан с ухудшением памяти до среднего возраста.
Зато ученые обнаружили статистически значимые связи между баллами CAIDE (факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, старения и деменции), содержанием амилоидов, тау-белков, с одной стороны, и когнитивными функциями — с другой — уже до 44 лет. Впрочем, пока они осторожно отмечают лишь «наличие некоторых факторов» и не спешат делать выводы.
Во-первых, не все участники (например, в IV волне исследования только 75,9 процента) предоставили образцы крови. Во-вторых, вторая выборка была недостаточной (от 529 до 1121 участника) для непосредственного сравнения данных по возрасту. Поэтому более крупная выборка в IV волне позволила выявить некоторые значимые эффекты, а у других участников оценки были ближе к нулю. Кроме того, эти различия могли отражать изменчивость взаимосвязей между маркерами и когнитивными функциями.
Тем не менее ученым впервые удалось найти данные, которые свидетельствуют о связи отдельных факторов болезни Альцгеймера с ухудшением когнитивных функций уже в возрасте от 24 до 44 лет. Результаты ученые опубликовали в журнале The Lancet Regional Health — Americas.
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