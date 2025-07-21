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Обломки Starship из Мексиканского залива: Маск показал, что удалось поднять
Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск опубликовал в социальной сети X фото того, что осталось от двигательной секции Super Heavy B13 после шестого испытательного полета транспортной системы Starship, состоявшегося в ночь с 19 на 20 ноября 2024 года. Обломки подняли со дна Мексиканского залива, где они пролежали восемь месяцев.
Напомним, что в ходе шестого полета Starship благополучно приводнился в Индийском океане, тогда как захват Super Heavy решили не проводить из-за потери связи с компьютером башни обслуживания Mechazilla. Вместо этого спустя примерно восемь минут после старта Super Heavy спустился с высоты около 100 километров и приводнился в Мексиканском заливе, где дрейфовал некоторое время, пока не затонул.
Super Heavy выглядит, по мнению Маска, как руины давно погибшей цивилизации.
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Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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