О мероприятии

К настоящему моменту времени человечество значительным образом изменило окружающую среду. Следствием антропогенного влияния стала трансформация всех компонентов природы, в том числе и разнообразных животных. Отдельных представителей фауны человек преобразовал в максимальной степени, создав таких животных, которых в русской языковой традиции принято называть породными. Кто же это такие и чем они отличаются от беспородных? Что, вообще, представляет собой такое явление, как порода животных? Каким образом некоторых породных животных используют в современных промышленных технологиях? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат биологических наук Михаил Ломсков.

Расписание ул. Большая Грузинская, д.1, стр. 1 Москва 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация