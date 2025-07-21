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Экскурсия
6+
Что надеть космонавту

Экскурсанты узнают о строении и особенностях скафандров.

Космонавтика и авиация
24 июля, 16:00 Идет 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 34

О мероприятии

Посетители мероприятия увидят скафандры разных лет, узнают об их строении и особенностях, интересных способах применения и их рекордах. Кроме того, можно будет увидеть несколько специальных костюмов, которые помогают в бытовых проблемах, улучшают здоровье и обеспечивают безопасность.

Расписание
24
Четверг
Июль 2025
просп. Мира, 119, стр. 34 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 34

21 июля, 07:13
Александр Речкин
1
# космос
# скафандры
# технологии
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# борщевик
# крапива
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