Вирус гепатита С связали с шизофренией и биполярным расстройством

В мозге людей с шизофренией и биполярным расстройством нашли РНК вируса гепатита С. Вирус обнаружили в сосудистом сплетении, структуре-барьере между кровью и мозгом, что может указывать на его участие в развитии этих психических состояний.

Идея о связи инфекций и тяжелых психических заболеваний существует не одно десятилетие. Ее подкрепляют косвенные данные: риск развития таких состояний выше у горожан и зависит от сезона рождения. На возможную связь также указывают генетические особенности иммунитета и повышенный уровень воспаления у пациентов. Например, грипп, перенесенный матерью во время беременности, увеличивает вероятность шизофрении и биполярного расстройства у ребенка.

Однако найти прямые доказательства вирусной теории долго не получалось. Главная трудность — обнаружить сам вирус в тканях центральной нервной системы. Многие вирусы переходят в латентную, или скрытую, форму. В таком состоянии их концентрация в организме становится крайне малой, и обычные методы анализа их не фиксируют. Кроме того, оставалось неясным, где именно в мозге стоит искать «следы» инфекции, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу.

Центральная нервная система надежно изолирована от кровотока несколькими барьерами. Самый известный — гематоэнцефалический. Он образован плотными контактами клеток, выстилающих капилляры по всей ткани мозга, и отделяет кровь от нейронов.

Другая барьерная структура — сосудистое сплетение. Эта особая ткань располагается в желудочках мозга и производит спинномозговую жидкость. При этом она формирует свой, гемато-ликворный барьер, который фильтрует кровь перед тем, как ее компоненты попадут в ликвор. Авторы предыдущих научных работ не находили вирусов в нейронах, поэтому ученые предположили, что именно сосудистое сплетение служит «воротами» или резервуаром для инфекций.

Команда ученых провела масштабную исследование, чтобы проверить эту гипотезу. Результаты опубликованы в журнале Translational Psychiatry.

Для анализа использовали посмертные образцы тканей сосудистого сплетения из коллекции мозга Медицинского исследовательского института Стэнли. Всего изучили 256 образцов: 84 — от людей с шизофренией, 73 — с биполярным расстройством, 23 — с большим депрессивным расстройством, 76 образцов — от контрольной группы без психических диагнозов.

Чтобы найти даже минимальное количество вируса, применили технологию обогащения вирусных последовательностей. Этот метод позволяет целенаправленно «вылавливать» и концентрировать фрагменты РНК, принадлежащие сотням вирусов, а затем анализировать их с помощью высокопроизводительного секвенирования.

Вирусы в образцах людей с шизофренией и биполярным расстройством действительно встречались чаще, чем в контрольной группе. Всего вирусные последовательности выявили у 46 человек, причем у шести из них обнаружили по два вируса. Хотя в тканях нашли следы 13 разных вирусных видов, статистически значимую связь с шизофренией и биполярным расстройством показал только вирус гепатита С. Его РНК обнаружили у нескольких пациентов с этими диагнозами и ни у одного человека из контрольной группы.

Чтобы подтвердить свои выводы, команда обратилась к базе электронных медицинских карт TriNetX, которая содержит данные более чем 285 миллионов пациентов. Анализ показал, что распространенность хронического гепатита С у людей с шизофренией и биполярным расстройством составляет 3,6% и 3,9% соответственно. Это почти в два раза выше, чем у пациентов с тяжелой депрессией (1,8%), и примерно в семь раз превышает его частоту у людей без психических диагнозов (0,5%).

Затем исследователи проверили, проникает ли вирус глубже в мозг. Они проанализировали образцы гиппокампа, взятые у тех же, у кого раннее нашли РНК вируса. В самом гиппокампе вируса не было, но его присутствие в сосудистом сплетении не прошло бесследно. У этих пациентов в гиппокампе зафиксировали устойчивые изменения в работе генов, что указывает на активацию врожденного иммунного ответа.

Исследование предоставило прямые доказательства в пользу вирусной гипотезы для некоторых психических заболеваний. Вирусу гепатита С необязательно напрямую заражать нейроны, чтобы повлиять на работу мозга. Его присутствие в защитном барьере способно запустить каскад иммунных реакций, которые вызывают хроническое воспаление и изменяют активность генов в ключевых областях мозга.

Главное ограничение новой работы — она доказывает лишь корреляцию, а не причинно-следственную связь. Неясно, стал ли вирус триггером расстройства, или же само заболевание и образ жизни сделали человека более уязвимым для инфекции. Кроме того, выборка очень мала и состоит из посмертных образцов, что оставляет много открытых вопросов.

В перспективе открытие может сильно повлиять на подход к лечению. Своевременный скрининг на гепатит С и разработка препаратов, нацеленных на снижение нейровоспаления, могут стать новым стандартом помощи для части пациентов с шизофренией и биполярным расстройством.

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Илья Гриднев 69 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.