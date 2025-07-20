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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
20 июля, 10:45
Рейтинг: +411
Посты: 688

Необычное поведение кошек: биолог объяснил их интерес к бетону

Недавно любители кошек обратили внимание на необычную странность своих питомцев. Дело в их страсти к бетону, которую выявили многочисленные видеоролики в интернете. Более того, некоторые владельцы даже приносили своим питомцам прямоугольные бетонные плитки из хозяйственного магазина.

Сообщество
# биология
# животные
# кошки
Биолог объяснил, почему кошки любят бетонные плиты / © Iuliia Burmistrova / Getty Images
Биолог объяснил, почему кошки любят бетонные плиты / © Iuliia Burmistrova / Getty Images

Почему же кошкам нравится бетон? Научных исследований, посвященных кошкам и бетону, пока не проводилось. Однако американский эволюционный биолог и автор научно-популярной книги «От саванны до дивана. Эволюционная история кошек» Джонатан Лосос предположил, что животных привлекает текстура бетона и, возможно, даже его форма.

«Кошкам, вероятно, нравится ощущение шероховатой поверхности» — сообщил Лосос изданию Live Science.

По мнению эксперта, бетон также служит идеальным местом для меток территории. Кроме того, кошек могут привлекать бетонные блоки не из-за самого бетона, а потому, что они от природы любознательные существа.

Лосос также предположил, что реакция кошек на бетон в видеороликах может быть связана с прямоугольной формой блоков. Он вспомнил, как несколько лет назад владельцы кошек размещали на полу квадратные или прямоугольные картонки либо ограничивали пространство с помощью малярного скотча — и кошки садились в эти очерченные области.

Кроме того, эти животные обожают проводить время в коробках, потому что подобное убежище дарит им комфорт. Но их интерес выходит за рамки трехмерных форм — похоже, им нравятся и двухмерные. Лосос отметил, что бетонная плитка тоже прямоугольная и двухмерная, поэтому она может быть привлекательной для кошек.

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Комментарии

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1 Комментарий
Nikita Lazarenko
Nikita Lazarenko
2 минуты назад
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Буквально вчера задавался вопросом о том что коты точно видят геометрические объекты, взаимодействуют с ними (прыгают на них или залазают внутрь) но осознают ли их как нечто отличающееся от всевозможных форм в окружающем пространстве? Когда кот смотрит на шкаф как он чувствует геометрию формы? То что они прямые и создают углы в 90’? Сюда тогда вообще более глубокие когнитивные функции, чтобы видеть, осознавать и взаимодействовать с искусственными формами нужен ли коту какой то аналог мышления на фонематическом уровне? Или ощущение всевозможных форм заложена в каждом живом существе на имплицитном уровне?)))
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