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Необычное поведение кошек: биолог объяснил их интерес к бетону
Недавно любители кошек обратили внимание на необычную странность своих питомцев. Дело в их страсти к бетону, которую выявили многочисленные видеоролики в интернете. Более того, некоторые владельцы даже приносили своим питомцам прямоугольные бетонные плитки из хозяйственного магазина.
Почему же кошкам нравится бетон? Научных исследований, посвященных кошкам и бетону, пока не проводилось. Однако американский эволюционный биолог и автор научно-популярной книги «От саванны до дивана. Эволюционная история кошек» Джонатан Лосос предположил, что животных привлекает текстура бетона и, возможно, даже его форма.
«Кошкам, вероятно, нравится ощущение шероховатой поверхности» — сообщил Лосос изданию Live Science.
По мнению эксперта, бетон также служит идеальным местом для меток территории. Кроме того, кошек могут привлекать бетонные блоки не из-за самого бетона, а потому, что они от природы любознательные существа.
Лосос также предположил, что реакция кошек на бетон в видеороликах может быть связана с прямоугольной формой блоков. Он вспомнил, как несколько лет назад владельцы кошек размещали на полу квадратные или прямоугольные картонки либо ограничивали пространство с помощью малярного скотча — и кошки садились в эти очерченные области.
Кроме того, эти животные обожают проводить время в коробках, потому что подобное убежище дарит им комфорт. Но их интерес выходит за рамки трехмерных форм — похоже, им нравятся и двухмерные. Лосос отметил, что бетонная плитка тоже прямоугольная и двухмерная, поэтому она может быть привлекательной для кошек.
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