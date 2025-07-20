Можно ли купаться на пляжах Анапы, или это грозит риском развития рака?

В середине декабря 2024 года два танкера класса «река — море» потерпели крушение в Керченском проливе. Несколько тысяч тонн перевозимого мазута попали в морскую воду и сильно загрязнили десятки километров прибрежной полосы Краснодарского края и Крыма. Пляжи до сих пор очищены не полностью, а мазут продолжает периодически всплывать, после чего его прибивает к берегу.

Масштабная катастрофа?

Напомним научную картину по вопросу об экологических вызовах. В России, как и в любой крупной стране, как минимум первые тысячи человек в год умирают от выхлопов автомобилей и не меньше — от выбросов ТЭС (для США не так давно только на последние приходилось до 52 тысяч погибших ежегодно). Животные с растениями страдают от этого не меньше. Продолжают работать предприятия, рядом с которыми в воздухе зашкаливает содержание диоксида серы и других вредных веществ. На этом фоне гибель 15-20 тысяч птиц и 70 дельфинов от разлива мазута в Керченском проливе близ Анапы пусть и очень огорчает, но не является каким-то экстраординарным случаем.

Он кажется таковым нашему современнику только потому, что в инфопространстве не принято рассказывать о регулярных смертях и болезнях, вызываемых автомобилями и ТЭС. Поэтому их как бы не существует: большинство политиков и граждан просто не в курсе. А вот разлив мазута у Анапы явно существует: о нем же столько говорят СМИ.

Давайте как можно более внимательно посмотрим на информацию о случившемся и попробуем тщательно проанализировать ее.

Мазут повышает риск рака?

Журналисты больших СМИ, обожающие жареные факты, с самого начала напомнили, что мазут еще в 1988 году занесли в список «потенциальных канцерогенов» Международного агентства по изучению рака. Это не совсем так, поскольку мазута как такового в списках агентства нет, есть лишь residual fuel oils — более широкое понятие, чем мазут. Такие вещества входят в группу 2А: «вероятно канцерогенные для человека».

Почему «вероятные», а не «доказанные», как в группе 1? Потому что все попытки лабораторно или наблюдательно показать корреляцию между контактом с мазутом и раком не удались (иначе бы они попали в группу 1). Почему он вообще вошел в список вероятных канцерогенов? Потому что в мазуте есть небольшие количества полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), включая бензпирен, а вот он уже вещество из группы 1, научно доказанный канцероген.

Именно вокруг бензпирена идут основные дискуссии, поскольку практически все остальные разлитые в результате аварии вещества не идут с ним в этом смысле ни в какое сравнение по степени опасности. Анализ проб грунта с поверхности морского берега, сделанный в феврале 2025 года, показал, что содержание этого соединения там в 22,5 раза превышает норму. Кошмар?

Конечно, кошмар. Вы живете в уютном чистом городе, а на отдых вам предлагают ехать в место, перепачканное мазутом? Да ни за что! Наш лозунг на это лето: «в Анапу — ни ногой».

Однако в 2022 году ученые из МГУ решили узнать, а что же с этим «доказанным» канцерогеном в Москве, как он справляется с нормами? Оказалось, справляется хорошо, побеждая с разгромным счетом.

Предельно допустимый уровень бензпирена в почве у нас 0,02 миллиграмма на килограмм, а почва у больших дорог содержит его в 14 раз больше. Еще «лучше» дело обстоит во дворах, где играют московские дети и прогуливаются их родители: там превышение уже в 19 раз. В дорожной пыли в центре города превышение в 51 раз. Анапский грунт, получается, по содержанию бензпирена существенно безопаснее московских улиц (возможно, не только московских). И примерно такой же, как в песочнице во дворе, где играют ваши дети.

Здесь можно было бы еще сказать, что с февраля 2025 года концентрация бензпирена у Анапы наверняка существенно упала, поскольку ветер и волны на морском берегу активно перемещают молекулы. Еще главный разрушитель бензпирена — ультрафиолет солнца, которого в Анапе много, а в Москве заметно меньше.

Однако из изложенного выше и так ясно, что обычный автотранспорт большого города насыщает этим канцерогеном местность вокруг вас так активно, что анапские пески ничего нового поведать не смогут.

А что химические последствия?

С раком все примерно понятно: неприятно, но в Москве и прочих крупных городах ситуация как минимум не лучше. Однако мазут еще и химически неприятен. Если будете есть его ложками, вас начнет тошнить, и это только начало. Скажем, мазут М-100 относят к четвертому классу опасности, и больше 300 миллиграммов на кубометр воздуха с ним небезопасны. Все так, но все познается в сравнении.

Четвертый класс опасности — это малоопасные вещества. Для сравнения: у бензина безопасная концентрация в три раза ниже. То есть заправщики на АЗС гарантированно сталкиваются с превышением, когда летом подолгу стоят у открытого бака. Превышение это можно заметить даже глазами: воздух над пистолетом, по которому в жару идет бензин, над горловиной бензобака слегка «дрожит». Мазут не бензин, он испаряется куда более неохотно, благо это тяжелая фракция нефти. Поэтому достигнуть опасной концентрации в воздухе он может, только если вы выставите открытую емкость с чистым мазутом под жаркое солнце — и при этом закроете ее от ветра.

В воде мазут практически не образует пленку, разносясь по поверхности воды комками. В январе 2025 года их у Анапы в воде было много, сейчас — мало. Если такой комок попадет на поверхность кожи, у некоторых людей могут появиться аллергические реакции. Если обмазаться мазутом и долго не снимать его с кожи, возможны дерматиты. Если его регулярно есть в больших количествах, намеренно, будут отказы печени и почек.

На практике отдыхающие в Анапе могут столкнуться только с аллергической реакцией, и то в небольшом числе случаев прямого контакта с комками. Все остальное маловероятно, потому что требует сознательных действий туриста во вред себе.

Как же быть с заявлениями академика Онищенко о том, что вдыхание паров мазута на анапских пляжах может вызвать пневмонию? Трудно сказать: мазут дает крайне мало паров в сравнении с бензином, они втрое менее токсичны. Почему академик предупреждает любителей купаться, а не людей, заправляющих свои машины бензином (то есть гарантированных регулярных потребителей куда более опасных и куда более легко появляющихся паров), мы не знаем. Можно только напомнить, что число трудно объяснимых высказываний Онищенко и без мазутной истории довольно велико. Достаточно вспомнить, как он рассказывал о выдыхающемся коронавирусе в начале мая 2020-го, то есть за год с лишним до пика коронавирусной смертности в России.

Общий вывод

Туристы, сдвигающие барьеры и лезущие в воду у Анапы, не рискуют особенно ничем таким, чем бы они не рисковали в собственном городе — за исключением аллергической реакции, если при купании случайно столкнутся с комком мазута в воде. На пляжах этих комков сейчас практически нет. Рассказы же о повышенном риске рака возникают от того, что научные работы никто не читает, поэтому и не знает, что в целом в крупном городе канцерогенов, включая бензпирен, в грунте и без мазута хватает.

Но можно задать и другой вопрос — уже туристам. Чем вам так запала в душу именно Анапа? В России не так мало пляжей. Хотите экстремального туризма, прямого контакта с углеводородами? Езжайте в Белиджи в Дагестане: там из моря регулярно вымывает комочки тяжелых фракций нефти (она там близко подходит к дну), это длится уже тысячи лет подряд. Причем комочки эти не плавают в воде, а именно лежат на малолюдном пляже. В отличие от мазута (тот счищается лишь с некоторым трудом), такие черные комочки исключительно тяжело отчистить от кожи, примерно как битум или свежий асфальт. Ощущения явно будут поинтенсивнее.

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