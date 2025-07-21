Слушатели узнают о востребованности IT-специалистов на химическом производстве.

О мероприятии

Участники мероприятия узнают, почему информационные технологии сегодня критически важны для химической промышленности — и как стать тем, кто будет их развивать.

На встрече представители ведущих предприятий отрасли расскажут о востребованности IT-специалистов на химическом производстве.

Расписание 1-я Миусская ул., д. 3 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация