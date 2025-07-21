Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Галактики «маленькие красные точки» впервые обнаружили на рекордно близком расстоянии от Земли
Считается, что небольшие компактные галактики с красным оттенком, которые открыли в 2024 году, существовали в ранней Вселенной, между 0,6 и 1,6 миллиарда лет после Большого взрыва. Теперь такие же объекты открыли совсем рядом с нашей планетой. Это может полностью изменить понимание того, как рождаются такого рода тела.
С момента запуска космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» предоставил астрономам огромный пакет данных о ранней Вселенной. Беспрецедентная чувствительность аппарата к инфракрасному свету позволила ученым заглянуть дальше и глубже в прошлое, чем когда-либо.
Среди самых интригующих находок американской обсерватории — компактные красные объекты, которые назвали «маленькие красные точки» (Little Red Dots). Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что они как-то связаны с процессами, характерными только для той эпохи.
Астрономы полагали, что эти объекты могут представлять собой зарождающиеся сверхмассивные черные дыры, только начинающие поглощать материю или формироваться внутри самых первых галактик. Считалось, что подобные тела просто не могут существовать в более зрелой и спокойной современной Вселенной: не хватает условий и топлива, чтобы такие компактные объекты могли только сейчас формироваться или столь активно «гореть». Из-за удаленности «маленьких красных точек» изучать их было невероятно трудно даже с помощью самых современных телескопов.
Теперь международная команда астрономов под руководством Сяоцзин Линя (Xiaojing Lin) нашла нечто неожиданное. Ученые открыли «маленькие красные точки» в гораздо более поздней Вселенной. Свет от этих объектов шел до Земли 2,5 миллиарда лет. Это почти в шесть раз ближе, чем ранние аналоги.
Для поиска команда использовала данные из Слоановского цифрового небесного обзора. Речь идет о проекте широкомасштабного исследования многоспектральных изображений и спектров красного смещения звезд и галактик с помощью 2,5-метрового широкоугольного телескопа в обсерватории Апачи-Пойнт в штате Нью-Мексико (США). Это крупнейшая база данных снимков космоса.
На этих снимках Линь и его коллеги нашли три галактики, которые по всем признакам полностью соответствуют параметрам «маленьких красных точек». Одна из них даже получила прозвище Яйцо за вытянутую форму.
Масса каждой из них примерно в миллион раз превышает массу Солнца. При этом размеры сравнимы с Солнечной системой — чрезвычайно компактные по меркам галактик.
Более того, ученые нашли еще несколько возможных кандидатов в этот класс объектов. Но, чтобы подтвердить их принадлежность, нужны дополнительные наблюдения.
Почему это открытие так важно? До сих пор ученые думали, что подобные галактики могут существовать только в ранней Вселенной. Но новая находка говорит об обратном. Условия, при которых возникают такие объекты, могут повторяться даже спустя 12 миллиардов лет после Большого взрыва. То есть сама природа этих галактик не ограничена эпохой.
Объекты расположены достаточно близко, чтобы космические телескопы могли их детально изучить: их свет ярче и четче. Ученые смогут исследовать структуру «маленьких красных точек», состав и, возможно, узнать, как они формируются и эволюционируют.
Вполне вероятно, что такие галактики представляют собой начальные стадии роста сверхмассивных черных дыр. Это момент, когда черная дыра только запускает процесс активного поглощения материи. Есть и другой сценарий: эти объекты могли просто бездействовать большую часть истории и только сейчас начали активную фазу. Или они недавно сформировались и начинают «питаться».
Команда Линя уже подала заявку на получение времени наблюдений с помощью телескопа «Хаббл». Когда заявку одобрят, ученые получат более подробные изображения объектов и смогут разгадать их природу.
Выводы астрономов опубликованы на сайте электронного архива научных статей Корнеллского университета.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
У каждого, кто ищет романтического партнера, своя мотивация: кому-то нужна поддержка близкого человека, кому-то хочется создать семью, а кому-то прежде всего важно соответствовать социальным ожиданиям. Ученые из Канады и США определили, в каком случае человек с большей вероятностью встретит «вторую половинку» быстро.
Внутри пузырей Ферми — симметричных облаков горячей плазмы, простирающихся на 25 тысяч световых лет выше и ниже плоскости Млечного Пути, — обнаружили облака холодного водорода. Это удивительное открытие, поскольку в столь экстремальных условиях облака должны были испариться.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Используя образцы, собранные миссией «Чанъэ-5», китайские ученые нашли способ извлекать воду из лунного грунта и перерабатывать выдыхаемый астронавтами углекислый газ. Это делается за счет небольшого устройства, работающего на солнечной энергии. Авторы нового исследования уверены: в будущем их прибор сможет обеспечить лунные поселения водой, кислородом и топливом.
Не секрет, что занятия спортом под музыку приятнее и помогают повысить продуктивность тренировок. В новом исследовании итальянские ученые на примере силовых упражнений показали, какая именно музыка лучше подходит для таких целей.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Невероятное вторжение: как крупнейшая в истории армия съела сама себя
Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»
Дыры в картине мира: откуда берутся самые странные объекты Вселенной
Будущее пассажирских самолетов
Розуэлльский инцидент: правда и вымысел
Гид по Вселенной: кто есть кто
Иллюзии вокруг нас
Пять новогодних лайфхаков, вдохновленных наукой
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии