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Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Фотограф дикой природы Ша Лу заметил коршуна с добычей в Маунтин-Вью (Калифорния), быстро навел камеру и сделал снимок. Уже позже, просматривая получившиеся изображения, Лу поразился выражению морды грызуна: тот был напуган, беспомощен и, похоже, смотрел прямо в камеру.

Полевка в когтях белохвостого коршуна / © Sha Lu

Хотя полевки не выражают эмоции с помощью мимики, как это делают люди, трудно не заметить выражение страха у животного, которое уносит хищная птица.

Полевка в когтях белохвостого коршуна / © Sha Lu

На этой фотографии полевка может показаться довольно крупной, но на самом деле ее длина обычно составляет 13–23 сантиметра.

Размер грызуна по сравнению с коршуном объясняет, почему он выглядит таким большим: белохвостые коршуны не отличаются крупными размерами — в среднем их длина не превышает 45 сантиметров.